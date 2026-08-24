Meta de 100.000 platos de comida donados: La campaña de PedidosYa para seguir apoyando a las personas afectadas por los terremotos

Este 24 de agosto, al cumplirse dos meses de la emergencia en Venezuela, la compañía donará 1 plato de comida por cada compra realizada en cualquier supermercado PedidosYa Market de América Latina, con la meta de alcanzar las 75.000 raciones que faltan para cumplir el objetivo.

Hasta la fecha, la compañía ha logrado brindar asistencia a las personas y comercios de Venezuela con más de 240.000 USD a través de donaciones de sus usuarios y apoyos comerciales directos.

BUENOS AIRES, Argentina, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Pensando en las personas afectadas por los terremotos en la región, PedidosYa lanza una nueva etapa en su plan de respuesta solidaria. La compañía invita a sus usuarios a unirse a un desafío regional: alcanzar la entrega de 100.000 platos de comida para las familias damnificadas.

Para lograrlo, el próximo lunes 24 de agosto —fecha en que se cumplen dos meses de la emergencia en Venezuela— la plataforma activará una campaña especial. Por cada orden realizada en cualquier local de los supermercados PedidosYa Market, la empresa donará 1 plato de comida a la causa, a través de Share The Meal, del Programa Mundial de Alimentos. A la fecha, los usuarios de la plataforma ya han donado el equivalente a 25.000 raciones de alimento, y con la acción del 24 de agosto, se espera llegar a la meta y lograr el objetivo propuesto de 100.000 platos.

"Nuestros equipos siguen desplegados en las comunidades afectadas por los terremotos llevando alimentos esenciales. Hasta ahora hemos logrado alcanzar a casi 300 mil personas durante la emergencia, y seguiremos aquí apoyando gracias a la contribución de donantes y aliados como PedidosYa. Cada aporte cuenta", comenta Stephanie Hochstetter, Representante y directora de país del Programa Mundial de Alimentos en Venezuela.

Dos meses de respuesta integral

Desde el inicio de la crisis en Venezuela, la prioridad de la compañía estuvo centrada en la contención de las personas y el apoyo a la economía local. El plan de acción implementado por PedidosYa hasta ahora incluye:

Inyección de liquidez a comercios y repartidores: Inversión de $200.00 USD en ayudas comerciales y adelanto de pagos para asegurar la continuidad operativa y la estabilidad financiera de comercios y personas repartidoras en Venezuela.

en ayudas comerciales y adelanto de pagos para asegurar la continuidad operativa y la estabilidad financiera de comercios y personas repartidoras en Venezuela. Alianzas internacionales de ayuda: Recaudación de más de $40.000 USD a través de donaciones directas de los usuarios en la app, canalizados en alimentos, agua e insumos de primera necesidad junto al Programa Mundial de Alimentos (WFP), Cáritas Venezuela, Cruz Roja Argentina y la Alcaldía de Panamá.

a través de donaciones directas de los usuarios en la app, canalizados en alimentos, agua e insumos de primera necesidad junto al Programa Mundial de Alimentos (WFP), Cáritas Venezuela, Cruz Roja Argentina y la Alcaldía de Panamá. Soporte a equipos y comunidad: Acompañamiento material y contención emocional al equipo local en Venezuela y a la comunidad venezolana presente en los 15 países donde opera la App.

"Frente a una situación tan difícil, vimos a nuestros equipos movilizarse con una enorme sensibilidad y compromiso para acompañar a quienes fueron afectados. En Pedidos Ya trabajar en equipo detrás de encontrar soluciones para todo el ecosistema donde operamos es parte de nuestro ADN cultural. Hoy queremos seguir poniendo esa capacidad de acción al servicio de la recuperación, sumando a nuestra comunidad en un desafío donde cada aporte cuenta y puede convertirse en ayuda concreta para una familia." comparte Alejandra Kabakian, Chief People Officer de PedidosYa.

La emergencia en la zona afectada persiste y muchas personas aún no cuentan con un hogar ni acceso garantizado a alimentos diarios. Con la jornada solidaria del 24 de agosto en los supermercados PedidosYa Market, la empresa busca transformar las compras cotidianas de sus usuarios en ayuda directa para las personas damnificadas.

Sobre PedidosYa

PedidosYa es la compañía de tecnología líder en delivery y quick-commerce de Latinoamérica. Es una plataforma simple, rápida y accesible que conecta a una red de millones de usuarios, comercios y repartidores a una gran variedad de productos y servicios que ofrece la comunidad.

La compañía, que opera en 15 países de Latinoamérica, lanzó en 2020 PedidosYa Market, el primer mercado 100% digital que entrega alimentos y artículos para el hogar desde los 10 minutos tras haber realizado el pedido. Desde el 2014, PedidosYa forma parte de Delivery Hero, la plataforma líder mundial de delivery local con sede en Berlín, Alemania.

FUENTE PedidosYa