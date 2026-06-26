Milliken mejora el rendimiento del blanqueamiento de tejidos con la tecnología Millibrite®

La solución basada en polímeros ofrece una blancura constante en entornos de iluminación modernos

SPARTANBURG, Carolina del Sur, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company, líder mundial en ciencia de materiales, ofrece un rendimiento de blanqueamiento de tejidos de próxima generación con tecnología Millibrite®, diseñada para satisfacer las demandas de las formulaciones modernas para el cuidado de la ropa.

Milliken ofrece un rendimiento de blanqueamiento de tejidos de última generación con la tecnología Millibrite®, diseñada para satisfacer las demandas de las formulaciones modernas para el cuidado de la ropa. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

A medida que los hábitos de los consumidores, los entornos de iluminación y las expectativas de sostenibilidad evolucionan, los sistemas de blanqueamiento tradicionales han tenido dificultades para seguir el ritmo. Muchos abrillantadores ópticos convencionales dependen de la luz ultravioleta, que es cada vez más limitada en los entornos interiores modernos dominados por la iluminación LED.

Millibrite aborda este desafío a través de una química patentada basada en polímeros que deposita cantidades controladas de color azul-violeta en las superficies de los tejidos. Este proceso ayuda a neutralizar el tono amarillento que se desarrolla naturalmente con el tiempo y brinda una apariencia más limpia y brillante en todos los ciclos de lavado sin los inconvenientes asociados con productos químicos más potentes.

"La blancura sigue siendo una de las señales más importantes de limpieza, pero la forma en que los consumidores la experimentan ha cambiado", afirmó Dirk Vanhee, director de Ventas y Marketing de la unidad de negocios de soluciones de polímeros de Milliken en Europa. "Millibrite está diseñado para ofrecer resultados duraderos y visibles en condiciones reales, desde hogares con iluminación LED hasta luz natural".

Millibrite ofrece un rendimiento de blanqueamiento visible en una variedad de condiciones de iluminación, incluidos entornos con una exposición mínima a los rayos UV. La tecnología está diseñada para ofrecer un brillo duradero en interiores y exteriores, a la vez que ayuda a reducir el exceso de tono azulado y resultados desiguales.

Además de mejorar el rendimiento visual, Millibrite respalda la flexibilidad de la formulación y la compatibilidad entre los sistemas de detergentes. Se integra tanto en formulaciones líquidas como en polvo y funciona de manera efectiva en una variedad de tipos de fibras, incluidas telas naturales y sintéticas.

Además, tecnología está en consonancia con las tendencias de sostenibilidad más amplias en atención domiciliaria. Millibrite permite un gran rendimiento en programas de lavado en frío y a baja temperatura y ayuda a prolongar la vida útil de la prenda al reducir la dependencia de agentes blanqueadores agresivos.

Al combinar rendimiento visible, versatilidad de formulación y diseño responsable, Millibrite ofrece a los formuladores un enfoque moderno para lograr resultados más brillantes y duraderos en aplicaciones de cuidado de la ropa.

Para obtener más información acerca de Millibrite y otras innovaciones en soluciones de polímeros de Milliken, visite milliken.com.

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FUENTE Milliken & Company