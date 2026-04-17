Milliken & Company publica su informe de sostenibilidad 2025

SPARTANBURG, Carolina del Sur, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company publicó su Informe de sostenibilidad 2025, en el que detalla el progreso en los ámbitos de las personas, el planeta y la conducta empresarial, siendo el octavo año consecutivo en que la empresa publica el informe de sostenibilidad.

Milliken publicó su informe de sostenibilidad 2025, en el que detalla el avance en materia de personas, planeta y conducta empresarial, lo que supone el octavo año consecutivo en que la empresa publica un informe de sostenibilidad. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

En 2025, Milliken registró mejoras continuas en el desempeño en seguridad de sus empleados, incluida una reducción interanual del 39 % en la tasa de gravedad de los incidentes de seguridad y una disminución del 39 % en días perdidos debido a lesiones ocupacionales, lo que refleja una inversión sostenida en sistemas de gestión de seguridad y en el compromiso de los empleados.

La innovación siguió siendo un componente fundamental de la estrategia de sostenibilidad de la empresa, lo que se reflejó en los avances en textiles libres de PFAS para equipos de protección de bomberos y en las iniciativas de reutilización de suelos.

"La sostenibilidad es un valor fundamental en Milliken y, en 2025, nuestros equipos globales siguieron traduciendo ese compromiso en acciones", comentó Halsey Cook, presidenta y directora ejecutiva de Milliken. "Desde mejorar la seguridad hasta fomentar la innovación responsable, nos centramos en construir un negocio más sólido y resiliente, a la vez que generamos un impacto positivo para las generaciones venideras".

El informe además detalla el desempeño en cuanto al logro de los objetivos de Milliken de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con base en la ciencia, que son verificados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi). La empresa redujo las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y 2 en un 47 % con respecto al año de referencia 2018 y mantuvo sus esfuerzos por reducir las emisiones de Alcance 3 mediante la colaboración con proveedores, la mejora de los datos a nivel de producto y las iniciativas de circularidad. Durante los últimos años, Milliken ha invertido más de 35 millones de dólares en eliminación de carbón, eficiencia energética y electricidad de fuentes renovables. Las evaluaciones del ciclo de vida se ampliaron aún más con el uso de herramientas digitales, lo que permitió a los clientes tomar decisiones sobre productos basadas en datos. El Informe de sostenibilidad 2025 de Milliken incluye datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero verificados de forma independiente y divulgaciones financieras relacionadas con el clima, en consonancia con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés).

"Una gobernanza sólida y datos confiables son esenciales para lograr que los compromisos de sostenibilidad se conviertan en un impacto real", afirmó Kasel Knight, vicepresidente ejecutivo, director jurídico y responsable de Sostenibilidad de Milliken. "Este informe refleja nuestro trabajo continuo a lo largo del tiempo, con la disciplina, los sistemas y la rendición de cuentas necesarios para favorecer la transparencia, gestionar el riesgo y promover la mejora continua".

El compromiso de Milliken con la conducta empresarial responsable y una sólida gobernanza sigue siendo reconocido por organizaciones externas. En 2025, la empresa obtuvo la calificación Gold de EcoVadis por cuarto año consecutivo y fue nombrada una de las World's Most Ethical Companies® (empresas más éticas del mundo) por 19.º año consecutivo.

El informe completo y las divulgaciones adicionales están disponibles en milliken.com.

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FUENTE Milliken & Company