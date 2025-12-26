Mirando al futuro: tendencias de aprendizaje y desarrollo de habilidades que darán forma a 2026

Crecimiento de lo inmersivo: en 2026, el mercado de la Realidad Virtual (VR) y la Realidad Extendida (XR) debería madurar, ofreciendo experiencias respaldadas por la ciencia del aprendizaje que desarrollan habilidades aplicables al mundo real

en 2026, el mercado de la Realidad Virtual (VR) y la Realidad Extendida (XR) debería madurar, ofreciendo experiencias respaldadas por la ciencia del aprendizaje que desarrollan habilidades aplicables al mundo real Los agentes de IA se convierten en colaboradores: los agentes dejan de ser solo herramientas de apoyo y pasan a actuar como socios productivos, gestionados y guiados por la experiencia humana

los agentes dejan de ser solo herramientas de apoyo y pasan a actuar como socios productivos, gestionados y guiados por la experiencia humana La IA libera tiempo para los directivos, pero las habilidades de liderazgo se vuelven cruciales: las herramientas de IA pueden reducir las tareas administrativas de los gestores, pero solo las competencias humanas de liderazgo pueden orientar, inspirar y generar confianza

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En 2025, la IA pasó de desempeñar un rol de apoyo a convertirse en una parte central de la experiencia de aprendizaje, impulsando trayectorias personalizadas y flexibles. En Pearson, lanzamos herramientas que integran el aprendizaje en la vida cotidiana, como Communication Coach, que ofrece consejos en tiempo real sobre claridad y tono durante las reuniones, y Revibe, un dispositivo wearable con IA que ayuda a los estudiantes a mantener la concentración. También implementamos herramientas de estudio basadas en IA que aumentaron el compromiso de los alumnos y ampliamos módulos de alfabetización para apoyar el uso responsable de la IA.

Para 2026, el cambio es inevitable. La tecnología evoluciona más rápido de lo que las habilidades humanas pueden seguirle el ritmo, lo que hace que la preparación para el futuro y el aprendizaje continuo sean más importantes que nunca. Al mirar hacia el próximo año, la prioridad es hacer que los sistemas de aprendizaje sean accesibles, intuitivos y preparados para el futuro. A continuación, tres especialistas de Pearson comparten las tendencias que deberían definir el año:

Aprendizaje inmersivo: dando vida a la educación

"Veremos cada vez más la exploración del aprendizaje inmersivo y cómo podemos utilizar la Realidad Virtual (VR) o la Realidad Extendida (XR) para crear experiencias personalizadas que respondan a objetivos específicos de aprendizaje. El verdadero potencial reside en el aprendizaje inmersivo respaldado por la ciencia del aprendizaje y con patrones pedagógicos claros: actividades breves y focalizadas que refuerzan conceptos, ya sea mediante exploraciones gamificadas o el desarrollo de habilidades realistas. El mercado debería madurar ofreciendo tanto recorridos conceptuales creativos como prácticas aplicadas, convirtiendo el aprendizaje inmersivo en una estrategia para profundizar la comprensión y desarrollar habilidades del mundo real."— Dave Treat, Chief Technology Officer Global

De lo pasivo a lo activo: la transición hacia sistemas agénticos

"A comienzos del año dije que este no sería el año de los agentes, sino la década de los agentes. 2025 fue un torbellino de anuncios y desarrollos increíbles, pero la adopción con generación de valor real aún llevará algunos años. En 2026, este ritmo acelerado continuará y será el año en que la IA agéntica deje de ser una herramienta inestable para convertirse en una socia productiva. En algunos casos de uso, especialmente en programación, los agentes inteligentes están pasando de simplemente completar tareas repetitivas de forma automática a actuar de manera autónoma durante períodos más largos, aunque siempre con el ser humano en el circuito", afirma Jody Gajic, director de Pearson Labs.

Según Gajic, podemos esperar que esto se amplíe hacia una mayor colaboración con empleados de diferentes áreas del negocio, resolviendo problemas, optimizando flujos de trabajo y conectando datos entre funciones corporativas, lo que permitirá que las personas se concentren en tareas de mayor valor y desarrollen nuevas competencias para el siguiente nivel. "Sin embargo, el verdadero diferenciador no será solo la adopción temprana. Serán las organizaciones que aprendan a gestionar a los agentes como parte de la fuerza laboral, incorporándolos de forma responsable, con los estándares y la supervisión adecuados, y con un compromiso con la capacitación continua de las personas para dirigir, supervisar y mejorar estos sistemas a lo largo del tiempo".

Perfeccionamiento de las habilidades de liderazgo: cada vez más vital para los directivos

De "¿La IA reemplazará a los directivos?" a "¿Sabrán los directivos utilizar el tiempo que la IA les brinda?"

"A medida que la IA automatiza el ruido administrativo, como actualizaciones de estado, programación y reportes, los buenos directivos finalmente ganan espacio para centrarse en lo que realmente impulsa el desempeño: coaching en tiempo real, conversaciones individuales significativas y el fortalecimiento de las capacidades del equipo. Pero no todos los directivos estarán a la altura de este momento. Algunos intentarán externalizar a la IA también las partes humanas del trabajo, como las conversaciones sobre carrera, desempeño y desarrollo. Eso no es delegar; es abdicar. La IA puede redactar tus informes. No puede ganarse el respeto de tu equipo."— Ali Bebo, Chief Human Resources Officer

Sobre Pearson

En Pearson, nuestro propósito es simple: ayudar a las personas a tener la vida que imaginan a través del aprendizaje. Creemos que cada oportunidad de aprender es una oportunidad para avanzar a nivel personal. Por eso, cerca de 18.000 de nuestros empleados están comprometidos con la creación de experiencias de aprendizaje dinámicas y enriquecedoras, diseñadas para generar impactos positivos en la vida real. Somos la empresa líder mundial en soluciones de aprendizaje a lo largo de la vida, atendiendo a clientes en casi 200 países con contenido digital, evaluaciones, certificaciones y datos. Para nosotros, aprender no es solo lo que hacemos. Es quiénes somos. Visítenos en pearsonplc.com.

FUENTE Pearson