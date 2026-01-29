Mitrade presenta el informe de perspectivas de CFD globales de 2026, ya que el petróleo y las acciones dominan el enfoque de los operadores de LATAM

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El año comenzó con una sacudida cuando la renovada inestabilidad política de Venezuela sacudió los mercados mundiales de petróleo, reviviendo vientos en contra conocidos en las economías sensibles a la energía de América Latina. En este contexto, el bróker de CFD con múltiples licencias Mitrade publicó hoy su informe anual, "Financial Markets 2026: Volatility Catalysts in Gold, Silver, Oil, and Blue-Chip Stocks — A CFD Trader's Outlook", que ofrece una perspectiva global sobre los riesgos del mercado que configuran los precios y el posicionamiento a futuro.

Ahora disponible para los operadores, el informe analiza cómo la renovada inestabilidad de Venezuela agrega nueva tensión a un mercado petrolero ya bien abastecido. Su crudo pesado y agrio, que requiere un refinado complejo, afecta a los márgenes y a los sectores descendentes, impulsando la volatilidad más allá de los mercados petroleros hacia las acciones energéticas e industriales. Con el Brent operando cerca de los bajos 60 $ y la ampliación de los diferenciales de los productos, las primeras señales de volatilidad de 2026 ya están en marcha.

El panorama se sumerge en catalizadores más amplios, como los ciclos de tasas globales, los desequilibrios de oferta y demanda y los riesgos geopolíticos, todos los cuales impulsan las estrategias de CFD a través de señales macroeconómicas en evolución y correlaciones entre activos en lugar de eventos aislados.

"En mercados como Brasil, México y Colombia, los macroeventos tienen un impacto comercial en tiempo real. Los CFD permiten a los traders reaccionar rápidamente a través del petróleo, la renta variable y las divisas ", dijo Kevin Lai, vicepresidente de Mitrade Group. "Mitrade respalda esto a través de un sólido ecosistema, que incluye educación, información sobre el mercado y acceso móvil, lo que ayuda a los operadores a navegar por una volatilidad sin precedentes con el contexto".

Mitrade, nombrado Bróker Más Transparente – LATAM y Mejor Bróker de CFD – Global en 2025, ya está establecido en mercados de CFD maduros y regulados como Australia, lo que refleja su compromiso con la centricidad y confiabilidad del operador.

Acerca de Mitrade Group

Mitrade es una plataforma de operaciones de CFD reconocida a nivel mundial y galardonada, que cuenta con licencia de la FSCA de Sudáfrica (FSP 54842), la CIMA de las Islas Caimán (SIB1612446), la FSC de Mauricio (GB20025791), la ASIC de Australia (AFSL398528) y la CySEC de Chipre (CIF438/23).

La plataforma de Mitrade conecta a más de 6 millones de operadores con más de 900 derivados OTC, incluidos índices, divisas, materias primas, ETF y acciones, y está diseñada para ejecutar con rapidez operaciones, spreads competitivos y una interfaz fácil de usar a la que es posible acceder desde múltiples dispositivos.

Los contratos por diferencia (CFD) son instrumentos complejos que conllevan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Estos no son convenientes para todos los inversores. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder montos de dinero que pueden exceder su inversión inicial.

El presente artículo solo tiene fines informativos y no representa asesoramiento financiero, una oferta o una solicitud.

Para más información, visite https://www.mitrade.com .

