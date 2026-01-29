Mitrade presenta su informe sobre las perspectivas globales de los CFD para 2026, en el que el petróleo y las acciones acaparan la atención de los operadores latinoamericanos

BOGOTÁ, Colombia, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El año comenzó con una sacudida, ya que la renovada inestabilidad política de Venezuela sacudió los mercados mundiales del petróleo, lo que reavivó los conocidos obstáculos en las economías latinoamericanas sensibles a la energía. En este contexto, Mitrade, el bróker de CFD (contrato por diferencia) con múltiples licencias, publicó hoy su informe anual, "Mercados financieros 2026: catalizadores de la volatilidad en el oro, la plata, el petróleo y las acciones de primera categoría: perspectivas para los operadores de CFD", que ofrece una visión global de los riesgos del mercado que determinarán los precios y el posicionamiento en el futuro.

Ya disponible para los operadores, el informe analiza cómo la renovada inestabilidad de Venezuela agrega nueva tensión a un mercado petrolero ya bien abastecido. Su crudo pesado y ácido, que requiere un refinado complejo, afecta a los márgenes y a los sectores downstream, lo que provoca volatilidad más allá de los mercados petroleros y se extiende a las acciones energéticas e industriales. Con el Brent cotizando cerca de los 60 dólares y el aumento de los márgenes de los productos, ya se están viendo los primeros indicios de volatilidad para 2026.

La perspectiva se adentra en catalizadores más amplios, como los ciclos de tasas a nivel mundial, los desequilibrios entre la oferta y la demanda y los riesgos geopolíticos, todos los cuales impulsan las estrategias de CFD a través de señales macroeconómicas en evolución y correlaciones entre activos, en lugar de eventos aislados.

"En mercados como Brasil, México y Colombia, los acontecimientos macroeconómicos tienen un impacto en tiempo real en las operaciones. Los CFD permiten a los operadores reaccionar con rapidez en los mercados del petróleo, las acciones y las divisas", afirmó Kevin Lai, vicepresidente de Mitrade Group. "Mitrade respalda esto a través de un ecosistema sólido, que incluye educación, información sobre el mercado y acceso móvil, lo que ayuda a los operadores a navegar por una volatilidad sin precedentes con contexto".

Nombrada Bróker más transparente en Latinoamérica y Mejor bróker de CFD a nivel mundial en 2025, Mitrade ya se ha consolidado en mercados de CFD maduros y regulados, como el de Australia, lo que refleja su compromiso con la fiabilidad y la orientación al operador.

Acerca de Mitrade Group

Mitrade es una plataforma de trading de CFD galardonada y reconocida a nivel mundial, con licencia de la FSCA de Sudáfrica (FSP 54842), la CIMA de las Islas Caimán (SIB1612446), la FSC de Mauricio (GB20025791), la ASIC de Australia (AFSL398528) y la CySEC de Chipre (CIF438/23).

La plataforma de Mitrade, que conecta a más de 6 millones de operadores con más de 900 derivados OTC, incluidos índices, divisas, materias primas, ETF y acciones, está diseñada para ofrecer una rápida ejecución de las operaciones, spreads competitivos y una interfaz fácil de usar accesible desde múltiples dispositivos.

Los contratos por diferencia (CFD) son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. No son adecuados para todos los inversionistas. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder dinero, que puede superar su inversión inicial.

Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento financiero, oferta ni solicitud.

