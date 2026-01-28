Muy pronto: un nuevo nivel de privacidad

Una nueva forma de proteger tu privacidad, para que cada momento que vivas en tu celular sea solo tuyo

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Nuestros celulares son nuestro espacio más personal, pero los usamos en los lugares menos privados: en el camión, en el elevador y mientras esperamos en la fila, momentos en los que nuestras actividades digitales quedan al descubierto. A medida que los smartphones se adaptan cada vez más a nuestra rutina y preferencias, la preocupación por la privacidad solo aumenta.

Es por esto que Samsung pronto presentará una nueva capa de privacidad para proteger tu teléfono de miradas indiscretas dondequiera que vayas. Así tendrás espacio para revisar tus mensajes o ingresar una contraseña en un transporte público lleno de gente, sin preocuparte por quién pueda estar observando.

Protección versátil desarrollada a lo largo de los años

No todo el mundo necesita el mismo nivel de privacidad. Esta nueva capa te permite decidir qué es lo que se adapta mejor a tus necesidades. Puedes personalizarla para aumentar tu protección con aplicaciones específicas o al introducir los datos de acceso a las áreas más privadas de tu teléfono. Gracias a los múltiples ajustes de visibilidad, podrás limitar lo que otros pueden ver en función del nivel de protección de privacidad que necesites.

También puedes optar por proteger aspectos específicos de tu experiencia, como las ventanas emergentes de notificaciones. Se trata de un enfoque personalizado que puedes ajustar o desactivar por completo, en lugar de uno general.

Se necesitaron más de cinco años de ingeniería, pruebas y perfeccionamiento para llegar hasta aquí. Samsung estudió cómo las personas usan su celular, qué consideran privado y cómo debe ser la seguridad en la vida cotidiana. El resultado es una fusión de hardware y software calibrada por expertos para protegerte sin molestarte.

Un nuevo nivel para la privacidad móvil

Esta es la más reciente de una serie de innovaciones de Galaxy diseñadas para mantenerte seguro. No hay privacidad sin una seguridad sólida. Durante más de una década, Samsung Knox ha establecido capas de protección para los dispositivos Galaxy, desde hardware de seguridad dedicado como Knox Vault hasta defensas del ecosistema como Knox Matrix. Esta última medida de seguridad se basa en ese compromiso con la seguridad e introduce la privacidad a nivel de pixeles.

Es privacidad que se puede ver y seguridad que se puede sentir, y muy pronto estará disponible en Galaxy.

