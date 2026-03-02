Tras alcanzar sus objetivos de sostenibilidad en 2025, Samsung amplía Galaxy for the Planet para abordar un impacto ambiental más amplio, incluyendo el agua y la biodiversidad

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy los avances en sus compromisos de sostenibilidad de Galaxy for the Planet y presentó la siguiente fase de la iniciativa con nuevos objetivos ambientales hacia 2030. Desde el lanzamiento de Galaxy for the Planet en 2021, Samsung ha alcanzado los cuatro objetivos de sostenibilidad establecidos para 2025, los cuales estaban orientados a reducir el impacto ambiental en el diseño de productos, la fabricación y las operaciones.

Samsung amplía su compromiso: Galaxy for the Planet con nuevos objetivos hacia 2030

Galaxy for the Planet es la plataforma de sustentabilidad del negocio Mobile eXperience(MX) de Samsung, que guía su enfoque a largo plazo para promover la sustentabilidad ambiental. Desde su lanzamiento, la iniciativa ha impulsado un avance constante en múltiples áreas de enfoque, evolucionando junto con los avances en tecnología, materiales y capacidades operativas.

"El avance que hemos logrado a través de Galaxy for the Planet refleja años de esfuerzo constante de nuestros equipos y socios", afirmó TM Roh, CEO, Presidente y Jefe de la División Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. "La sostenibilidad es fundamental en nuestra forma de operar e innovar. Implica cómo diseñamos productos, gestionamos recursos y creamos valor más allá de nuestros dispositivos. A medida que trabajamos para alcanzar nuestros objetivos de 2030, estamos ampliando nuestros compromisos más allá de los productos y las operaciones para abordar un impacto ambiental más amplio a medida que trabajamos para alcanzar nuestros objetivos de 2030".

Avances en Galaxy for the Planet

Samsung alcanzó los cuatro objetivos de sostenibilidad para 2025 de su iniciativa Galaxy for the Planet, la cual fue diseñada para reducir el impacto ambiental de los productos móviles y las operaciones de la compañía.

Un enfoque central fue expandir el uso de materiales reciclados y de origen responsable en los productos Galaxy.1 Hoy, Samsung ha aplicado 10 tipos de materiales reciclados2 tanto en componentes exteriores como interiores, respaldados por investigación, pruebas y verificación continuas.

Un área de avance es la mejora de la circularidad a través de la innovación en materiales. En este sentido, Samsung ha incorporado plásticos reciclados recuperados de redes de pesca desechadas, destinadas a terminar en el océano, y continúa sus esfuerzos en sistemas de circuito cerrado como la Cadena de Suministro Circular de Baterías, que permite la recuperación y reutilización de materiales de baterías de dispositivos Galaxy previamente utilizados.

Samsung también eliminó los plásticos de un solo uso de sus empaques de dispositivos móviles, realizando la transición a alternativas de papel y materiales reciclados.3 Al mismo tiempo, la investigación y el desarrollo continuos en tecnología de bajo consumo en modo de espera redujo el consumo de energía en los cargadores de los celulares Galaxy a niveles casi nulos, una innovación que ahora se aplica en cargadores de varias capacidades de potencia.4

En todas sus operaciones de fabricación, Samsung ha avanzado en la reducción de residuos enviados a vertederos mediante la implementación a nivel mundial de prácticas de Cero Residuos a Vertederos (ZWTL). Los 10 sitios de fabricación de celulares calificados[5] obtuvieron la designación Platino para ZWTL bajo el estándar de UL Solutions, lo que refleja índices de desvío de residuos de vertederos del 100% o superiores. Estas prácticas de gestión de residuos también se adaptan a las regulaciones e infraestructuras regionales.

Estos logros reflejan los avances de Samsung en el marco de Galaxy for the Planet y brindan impulso para expandir aún más la iniciativa. Una vez cumplidos sus objetivos iniciales en el plazo previsto, Samsung amplía sus compromisos medioambientales con nuevos objetivos hacia 2030.

Profundizar los compromisos con el medio ambiente

En su próxima fase, Galaxy for the Planet se expandirá más allá de las iniciativas a nivel de producto para abordar el impacto ambiental y ecológico más amplio de las operaciones globales de Samsung. Los nuevos objetivos para 2030 se centrarán en tres áreas clave: circularidad, gestión del agua y biodiversidad.

Impulsar la circularidad



Samsung continuará impulsando la circularidad en sus productos móviles, con el objetivo de incorporar al menos un material reciclado en cada módulo de cada producto móvil. Esto destaca el compromiso de la empresa con un abastecimiento de materiales más responsable y eficiente en todo el ecosistema Galaxy. 6



Samsung continuará impulsando la circularidad en sus productos móviles, con el objetivo Esto destaca el compromiso de la empresa con un abastecimiento de materiales más responsable y eficiente en todo el ecosistema Galaxy. Fortalecer de la gestión del agua



Samsung está profundizando su enfoque de gestión del agua en todas sus operaciones móviles, 7 con el objetivo de devolver el 110% del agua consumida . Esto incluye la búsqueda del nivel más alto de certificación Alianza para la Gestión del Agua (Alliance for Water Stewardship - AWS) por prácticas responsables de gestión del agua.



Samsung está profundizando su enfoque de gestión del agua en todas sus operaciones móviles, con el objetivo de . Esto incluye la búsqueda por prácticas responsables de gestión del agua. Conservación de ecosistemas



Reconociendo que sus operaciones pueden tener un impacto en los ecosistemas circundantes, Samsung se fijó el objetivo de conservar ecosistemas equivalentes a la huella de sus operaciones móviles globales.8 Este objetivo se centra en proteger y restaurar entornos naturales de manera que fortalezcan la biodiversidad y la resiliencia ecológica en la huella global de Samsung.

A medida que Samsung continúa su proceso hacia la sustentabilidad, Galaxy for the Planet refleja la creencia de Samsung de que la responsabilidad ambiental es parte integral de cómo la empresa innova, opera y crea valor a largo plazo, lo que refuerza su compromiso con la sustentabilidad como parte central de su negocio.

El video que captura el proceso de Galaxy for the Planet está disponible en el siguiente enlace .

Para obtener más información sobre Galaxy for the Planet, visita aquí. Detalles adicionales sobre las métricas de sostenibilidad, los procesos de verificación y los avances de Samsung están disponibles en el sitio web de sostenibilidad de Samsung Electronics .

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y construye el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está redefiniendo el mundo de los televisores, señalización digital, smartphones, wearables, tablets, electrodomésticos y sistemas de red, así como memorias, sistemas LSI y fundición. Samsung también está avanzando en tecnologías de imagen médica, soluciones de climatización y robótica, al tiempo que crea innovadores productos de automoción y audio a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, la colaboración abierta con socios y la integración de IA en toda su cartera, Samsung ofrece una experiencia conectada inteligente y sin interrupciones. Para obtener las últimas noticias, visite la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com.

1 Todos los materiales reciclados utilizados en los productos Galaxy han sido sometidos a una verificación de terceros basada en la norma ISO 14021. Estos incluyen materiales reciclados pre y post consumo.

2 Incluye plásticos, vidrio, aluminio, cobalto, litio, acero, cobre, oro, elementos de tierras raras y tantalio. El uso de material reciclado varía según el producto. Para obtener más información, visita: https://www.samsung.com/global/sustainability

3 En ciertos mercados, se mantiene el uso limitado de embalajes plásticos o etiquetas de sellado debido a las condiciones locales. Es posible que algunos materiales de embalaje heredados producidos antes de la transición aún estén en distribución. Para obtener más información, visita: https://www.samsung.com/global/sustainability

4 La tecnología de consumo de energía en modo de espera inferior a 0.005 W se basa en los cargadores para teléfonos móviles Galaxy de 15 W, 25 W y 45 W lanzados recientemente. Las cifras y la información del producto se basan en pruebas y resultados internos.

5 Brasil (SEDA-P(C), SEDA-P(M)), Egipto (SEEG-P), India (SIEL-P(N)), Indonesia (SEIN-P), Corea (Suwon, Gumi), Turquía (SETK-P) y Vietnam (SEV, SEVT)

6 "Módulo" se refiere a los componentes funcionales clave dentro de un producto móvil (como la batería, la pantalla, la cámara o los componentes estructurales). El objetivo se aplica a teléfonos, tablets, PC y relojes Samsung Galaxy, excluyendo ciertos accesorios y formatos nuevos o emergentes.

7 Brasil (SEDA-C, SEDA-M), Egipto (SEEG), India (SIEL-N), Indonesia (SEIN), Corea (Suwon, Gumi), Turquía (SETK), Vietnam (SEV, SEVT)

8 Brasil (SEDA-P(C), SEDA-P(M)), Egipto (SEEG-P), India (SIEL-P(N)), Indonesia (SEIN-P), Corea (Suwon, Gumi), Turquía (SETK-P) y Vietnam (SEV, SEVT)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923879/Samsung_Mobile_Galaxy_Unpacked_2026_Galaxy_for_the_Planet_2030_Goals_Main1.jpg

FUENTE Samsung Mexico