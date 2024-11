Nueva Meta-Análisis Refuerza la Evidencia de que los Frutos Secos Pueden Reducir el Riesgo Cardiovascular

BARCELONA, España, 6 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Una reciente revisión sistemática y meta-análisis, financiado por el International Nut and Dried Fruit Council (INC), ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.[1] El estudio mostró que la evidencia actual indica que el consumo de frutos secos puede afectar favorablemente los lípidos en sangre en adultos con una variedad de estados de salud. Esto puede ser importante para la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, así como de condiciones de salud intermedias como el sobrepeso/obesidad, la hipertensión y la dislipidemia.

El estudio analizó 113 ensayos que evaluaron el efecto del consumo de frutos secos sobre los resultados de lípidos en sangre. La dosis diaria media evaluada fue de 45,5 gramos de frutos secos al día en comparación con un grupo de control sin consumo de frutos secos. Los resultados mostraron que, en general, el consumo de frutos secos produjo reducciones moderadas en el colesterol total y el colesterol LDL ("malo"), con pequeñas reducciones en los triglicéridos y la apolipoproteína B. No hubo un impacto significativo en el colesterol HDL ("bueno") ni en otras medidas evaluadas.

Los investigadores concluyeron que la evidencia actual respalda las recomendaciones existentes para el consumo de frutos secos y la reducción del riesgo cardiovascular al mejorar el perfil lipídico en adultos. Además de respaldar las declaraciones de salud actuales, los hallazgos apoyan a los profesionales de la salud y las guías dietéticas en la recomendación de frutos secos como parte de un patrón dietético rico en nutrientes para la salud cardiovascular.

"Algunos estudios recientes han cuestionado si los frutos secos tienen beneficios sobre el colesterol, cuando existe una abrumadora evidencia de sus beneficios para la salud cardiovascular. Esta actualización de la evidencia científica, realizada con más de 100 estudios publicados, muestra que las organizaciones internacionales deberían mantener sin reservas los frutos secos en sus recomendaciones", comentó el Prof. Jordi Salas-Salvadó, investigador principal del estudio y Profesor de la Universidad Rovira i Virgili en Reus, España.

La Dra. Stephanie Nishi, primera autora del estudio y Profesora Asistente en la Universidad Metropolitana de Toronto, Canadá, añadió: "Este hallazgo, junto con la extensa investigación sobre los frutos secos, destaca su papel como un poderoso aporte de nutrientes saludables. Los frutos secos proporcionan una combinación única de vitaminas, minerales, fibra y grasas saludables, lo que los convierte en un snack o complemento de comida conveniente, portable y satisfactorio dentro de un patrón dietético saludable."

[1] Nishi, S. K., Paz-Graniel, I., Ni, J., Valle-Hita, C., Khoury, N., Garcia-Gavilán, J. F., Babio, N, Salas-Salvadó, J. (2024). Effect of Nut Consumption on Blood Lipids: An updated Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. DOI: 10.1016/j.numecd.2024.10.009

FUENTE INC - Nutfruit