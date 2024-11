नए मेटा-विश्लेषण से इस बात के प्रमाण सशक्त हुए हैं कि नट्स से हृदय संबंधी जोखिम कम हो सकता है

बार्सिलोना, स्पेन, 5 नवंबर, 2024 /PRNewswire/ -- International Nut and Dried Fruit Council (INC) द्वारा वित्त पोषित एक हालिया व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases[1] में प्रकाशित हुई है। अध्ययन से पता चला है कि मौजूदा साक्ष्य एक अच्छा संकेत देते हैं कि विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों वाले वयस्कों में नट्स का सेवन रक्त लिपिड को अत्यधिक लाभ पहुंचा सकता है। यह हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम और उपचार के साथ-साथ अधिक वजन/मोटापा, उच्च रक्तचाप और डिसलिपिडेमिया जैसी मध्यवर्ती स्वास्थ्य स्थितियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

अध्ययन में 113 परीक्षणों का विश्लेषण किया गया, जिसमें रक्त लिपिड परिणामों पर नट्स के सेवन के प्रभाव का आकलन किया गया है। गैर-नट नियंत्रण की तुलना में, दैनिक औसत मात्रा 45.5 ग्राम नट्स थी।

निष्कर्षों से पता चला है कि कुल मिलाकर, अखरोट के सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल और LDL ("खराब") कोलेस्ट्रॉल में कुछ कमी, जबकि ट्राइग्लिसराइड्स और एपोलिपोप्रोटीन B में मामूली कमी आई है। HDL ("अच्छा") कोलेस्ट्रॉल या अन्य मूल्यांकित मापदंडों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा गया है।

शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान साक्ष्य, वयस्कों में रक्त लिपिड प्रोफाइल पर अनुकूल प्रभाव डालकर नट्स के सेवन और हृदय संबंधी जोखिम में कमी के लिए मौजूदा आनुशंसाओं का समर्थन करते हैं। वर्तमान स्वास्थ्य संबंधी दावों की पुष्टि करने के अतिरिक्त, हृदय संबंधी स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आहार पैटर्न के भाग के रूप में नट्स की अनुशंसा करते हुए, उपलब्ध निष्कर्ष स्वास्थ्य व्यवसायिकों और आहार संबंधी दिशानिर्देशों का समर्थन करते हैं।

"कुछ हालिया अध्ययनों में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या नट्स कोलेस्ट्रॉल के लिए लाभकारी हैं, जबकि हृदय स्वास्थ्य पर उनके लाभों के अत्यधिक प्रमाण मौजूद हैं। 100 से अधिक प्रकाशित अध्ययनों के साथ किए गए वैज्ञानिक साक्ष्य के इस अद्यतन से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए," स्पेन के रेउस में Rovira i Virgili University के प्रोफेसर और अध्ययन के प्रमुख अन्वेषक Prof. Jordi Salas-Salvadó ने टिप्पणी की।

अध्ययन की प्रथम लेखिका तथा कनाडा के Toronto Metropolitan University में सहायक प्रोफेसर, Dr. Stephanie Nishi, ने कहा, "यह खोज, नट्स पर किए गए व्यापक शोध के साथ मिलकर, स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्वों के भंडार के रूप में उनकी स्थिति को उजागर करती है। नट्स विटामिन, खनिज, फाइबर और स्वस्थ वसा का एक अनूठा संयोजन प्रदान करते हैं, जो उन्हें स्वस्थ आहार पैटर्न के घटक के रूप में एक सुविधाजनक, पोर्टेबल और संतोषजनक नाश्ता या भोजन बनाता है।"

