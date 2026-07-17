BingX consolida su expansión multiactivo con fuerte crecimiento en el Q2 2026

Aspectos destacados del Q2 2026:

Auge de acciones TradFi: El volumen de operaciones diario en BingX TradFi Stocks aumentó más de 700% en cinco días. El volumen acumulado de operaciones con acciones superó los $2.7 mil millones, y el volumen de operaciones con índices bursátiles superó los $8 mil millones en los últimos dos meses.

El volumen de operaciones diario en BingX TradFi Stocks aumentó más de 700% en cinco días. El volumen acumulado de operaciones con acciones superó los $2.7 mil millones, y el volumen de operaciones con índices bursátiles superó los $8 mil millones en los últimos dos meses. EventX amplía las oportunidades de mercado: BingX presentó EventX, que permite a los usuarios operar sobre los resultados de eventos del mundo real, ampliando así su oferta multiactivo más allá de los mercados financieros tradicionales.

BingX presentó EventX, que permite a los usuarios operar sobre los resultados de eventos del mundo real, ampliando así su oferta multiactivo más allá de los mercados financieros tradicionales. BingX Card extiende la utilidad de los activos: BingX presentó la BingX Card, que permite a los usuarios gastar, retirar y ganar recompensas directamente desde sus tenencias de criptomonedas.

BingX presentó la BingX Card, que permite a los usuarios gastar, retirar y ganar recompensas directamente desde sus tenencias de criptomonedas. Experiencia de trading mejorada: BingX lanzó Ultra TradingView, ofreciendo herramientas de gráficos y análisis de nivel institucional.

CIUDAD DE PANAMÁ, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, un exchange de criptomonedas líder y empresa Web3-IA, publicó hoy su revisión de negocio del segundo trimestre de 2026, destacando un fuerte impulso en su evolución hacia una plataforma de trading multiactivo. A lo largo del trimestre, la compañía amplió el acceso de los usuarios a los mercados financieros globales mediante un crecimiento acelerado en TradFi, lanzamientos de productos innovadores e inversiones continuas en su experiencia de trading.

La adopción multiactivo se acelera

BingX Accelerates Multi-Asset Expansion with Strong Q2 Growth (PRNewsfoto/BingX)

El segundo trimestre marcó un trimestre de despegue para la oferta TradFi de BingX, con más de 120 pares de trading ya disponibles. El volumen de operaciones diario en BingX TradFi Stocks se disparó más de 700% en un período de cinco días, impulsado por el creciente interés de los usuarios en empresas de reconocimiento mundial como SpaceX, NVIDIA y Samsung. El volumen acumulado de operaciones con acciones superó los $2.7 mil millones, mientras que el volumen de operaciones con índices bursátiles superó los $8 mil millones en los últimos dos meses, reforzando la posición de BingX como una plataforma unificada donde los usuarios pueden operar acciones, forex, índices, materias primas y activos digitales a través de una sola cuenta.

La creciente demanda de productos pre-IPO, incluyendo los futuros perpetuos de SpaceX Pre-IPO de BingX y su OpenAI Pre-IPO Airdrop —entre las primeras ofertas de este tipo por parte de exchanges de gran envergadura— aceleró aún más la adopción de la creciente suite de productos de acciones y mercados privados de BingX.

Expansión más allá del trading

En mayo, BingX lanzó EventX, una nueva función de contratos diseñada para transformar eventos del mundo real en oportunidades negociables. Al expandirse más allá de los instrumentos financieros convencionales, EventX introduce una nueva categoría de participación en el mercado que refleja la visión más amplia de BingX de un ecosistema multiactivo más diversificado. La plataforma cuenta ahora con más de 200 mercados de eventos, ampliando las oportunidades de trading para los usuarios.

BingX extendió aún más su visión multiactivo con el lanzamiento de la BingX Card, que ha atraído más de 10,000 reservas. Impulsada por Wirex, la tarjeta permite a los usuarios gastar, retirar y ganar recompensas directamente desde sus tenencias de criptomonedas sin necesidad de convertirlas manualmente a moneda fiat.

Construyendo infraestructura de nivel institucional

Para respaldar este crecimiento, BingX continuó invirtiendo en infraestructura de trading profesional. Durante el trimestre, el exchange presentó Ultra TradingView, una importante actualización que trae herramientas de gráficos, análisis y ejecución de nivel institucional a traders profesionales y avanzados en toda su oferta multiactivo.

"Los límites entre las finanzas tradicionales y los activos digitales continúan desapareciendo", declaró Pablo Monti, vocero de marca de BingX. "Nuestro enfoque ya no es simplemente ampliar la oferta de productos, sino construir una plataforma unificada donde los usuarios puedan acceder de manera fluida a cada clase de activo principal a través de una sola cuenta y una sola experiencia de trading. El progreso que logramos en el segundo trimestre demuestra que esta visión resuena cada vez más con los usuarios de todo el mundo."

Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas líder y empresa Web3-IA, que sirve a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Clasificado entre los cinco principales exchanges globales de derivados cripto y pionero del copy trading en criptomonedas, BingX atiende las necesidades cambiantes de usuarios de todos los niveles de experiencia.

Impulsada por una suite integral de productos y servicios basados en IA, incluyendo futuros, spot, copy trading y ofertas TradFi, BingX empodera a los usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX ha sido el socio principal del Chelsea FC desde 2024, y se convirtió en el primer socio oficial de exchange cripto de Scuderia Ferrari HP en 2026.

Para más información, visitar: https://bingx.com/

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/6026814/BingX_logo_Logo.jpg

FUENTE BingX