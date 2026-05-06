Okuma America Corporation reconoce a Morris Group, Inc. como distribuidor del año de Okuma para el año fiscal 2025

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El equipo directivo de Okuma America Corporation, un fabricante mundial de máquinas herramienta de control numérico por computadora (CNC), sistemas de control y sistemas de automatización, se complace en reconocer a Morris Group, Inc. como su distribuidor del año para el año fiscal 2025 de Okuma. El Sr. Brad Morris, presidente y director ejecutivo de Morris Group, recibió el premio el 23 de abril de 2026, en la reunión anual de distribuidores de Okuma, celebrada en Chateau Elan, en Braselton, Georgia.

El Premio al Distribuidor del Año de Okuma se creó para reconocer a los distribuidores de Okuma que destacan por su desempeño excepcional tanto en la venta como en la prestación de servicios relacionados con los productos y servicios de Okuma a lo largo de un año determinado. Más específicamente, los criterios del premio se centran en el desempeño del distribuidor en diversas áreas, entre las que se incluyen ventas, servicio, ingeniería, marketing, operaciones y finanzas, todas ellas de vital importancia para respaldar la misión de Okuma de cultivar con pasión una relación de por vida con sus clientes.

"Ganar el Premio al Distribuidor del Año de Okuma es muy significativo para toda la organización Morris", comentó Brad Morris al recibir el galardón. "Todos los días, nuestros empleados se esfuerzan por prestar servicio a nuestros clientes y representar a las marcas Okuma y Morris al más alto nivel. Es un honor para nosotros recibir este premio, que refleja ese compromiso con la excelencia y nuestra asociación".

El Sr. Jim King, presidente, director ejecutivo y director de operaciones de Okuma America Corporation, expresó su agradecimiento a Morris Group y afirmó: "Esta asociación ha prosperado durante más de 45 años, y eso no es casualidad. Nos sentimos honrados de asociarnos con una organización que comparte nuestra misión de crear y brindar apoyo a los clientes de por vida, al proporcionar un servicio, soporte y experiencia excepcionales".

El premio fue entregado a Morris Group por Brandon Glenn, director de Ventas de Okuma America Corporation.

Acerca de Morris Group, Inc.

Morris Group, Inc., una de las redes de suministro de máquinas herramienta más grandes de Norteamérica, cuenta con quince unidades de negocio que operan de forma independiente. Suministra máquinas herramienta de CNC, tecnologías y servicios relacionados a fabricantes de prácticamente todos los sectores de la industria. Morris Group, Inc. tiene su sede en Windsor, Connecticut, sede de su empresa fundadora, The Robert E. Morris Company, que presta servicios a la industria manufacturera desde 1941. Entre sus oficinas regionales adicionales, se incluyen Morris Great Lakes (Cranberry Township, Pensilvania), Morris Midwest (Elgin, Illinois; Waukesha, Wisconsin; y Brooklyn Park, Minnesota); y Morris South (Charlotte, Carolina del Norte; Huntsville, Alabama). Para más información, visite www.gotomorris.com y síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube.

Acerca de Okuma America Corporation

Okuma America Corporation es la filial estadounidense de ventas, marketing, ingeniería y servicio de Okuma Corporation, un fabricante líder mundial de máquinas herramienta de CNC (control numérico por computadora), sistemas de control y sistemas de automatización. La empresa se fundó en 1898 en Nagoya, Japón, y es el único proveedor de la industria de máquinas CNC, accionamientos, motores, codificadores, ejes y sistemas de automatización, todos fabricados por Okuma. La empresa diseña sus propios controles CNC que impulsan la funcionalidad de cada máquina herramienta. En 2014, Okuma lanzó Okuma App Store, un mercado en línea centralizado para aplicaciones de máquinas herramienta y contenido relacionado. Junto con su amplia red de distribución (la más grande de América) y su red de socios en tecnología de tecnologías de fabricación mejoradas, Okuma está comprometida con ayudar a los usuarios a obtener ventajas competitivas a través de las posibilidades abiertas de las máquinas herramienta y los sistemas de automatización hoy y en el futuro. Para más información, visite Okuma.com o síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn y X.

FUENTE Okuma America Corporation