Okuma presenta un nuevo sistema de refrigeración de alta presión

Amplía la línea de productos periféricos para mejorar la oferta de sistemas de fabricación

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Okuma America Corporation, un fabricante líder mundial de máquinas herramienta de control numérico informático (CNC, por sus siglas en inglés), controles, automatización y sistemas de fabricación, se complace en anunciar el lanzamiento del nuevo Sistema de refrigeración de alta presión (OHP, por sus siglas en inglés) de Okuma, un producto diseñado para proporcionar fluidos refrigerantes a las máquinas herramienta de Okuma durante los procesos de mecanizado.

El sistema de refrigeración de alta presión de Okuma es la última incorporación a la creciente línea de productos periféricos de la empresa para respaldar procesos de fabricación integrados y fluidos. Diseñada para entornos de mecanizado exigentes, la serie OHP proporciona un suministro de refrigerante de alta presión y flujo variable a las máquinas herramienta de Okuma, lo que garantiza una evacuación óptima de las virutas, una mayor vida útil de la herramienta, mejores acabados superficiales y una mayor productividad para las operaciones de fabricación modernas. Su construcción robusta y su filtración avanzada lo convierten en una solución ideal para una amplia gama de tamaños de herramientas, tornos multieje, máquinas multifunción y centros de mecanizado.

Características y beneficios del OHP de un vistazo

El sistema OHP de Okuma es compatible con refrigerantes a base de agua y aceites adecuados, lo que lo hace versátil para una amplia gama de talleres y aplicaciones. Los operadores se benefician de los mensajes del controlador lógico programable (PLC, por sus siglas en inglés) en un inglés claro, lo que simplifica la supervisión y el mantenimiento del sistema. Una alarma de filtro sucio alerta a los usuarios cuando se requiere servicio, lo que ayuda a proteger las herramientas y mantener un rendimiento constante.

El OHP está diseñado para ofrecer mecanizado de alta precisión, con un potente caudal de 8 GPM y una presión de 1000 PSI. Sus dos bolsas de filtro de cambio rápido de 7 x 32" y de 5 micras garantizan una limpieza excepcional del refrigerante, mientras que el depósito vertical de 50 galones y la bomba de alimentación/suministro incorporada permiten ciclos de mecanizado prolongados e ininterrumpidos.

Las características estándar incluyen:

Caudal de 8 GPM

Capacidad de presión de 1000 PSI

(2) bolsas de filtro de cambio rápido de 7 x 32" de 5 micras

Depósito vertical de 50 galones

Bomba de alimentación/suministro incorporada

208/230 V estándar; 480 V disponibles

Compatible con refrigerantes a base de agua o aceites adecuados

Notificaciones claras del PLC en inglés

Alarma de filtro sucio

2 años de garantía de las piezas

Diseño compacto, ideal para taller:

36" de largo × 28" de ancho × 42" de alto — Peso: 850 lb

"En Okuma nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a tener éxito y alcanzar un mayor potencial para sus negocios", dijo Wade Anderson, vicepresidente de Ingeniería y Automatización de Fábricas de Okuma. "La presentación de este nuevo sistema de refrigerante de alta presión es un ejemplo de cómo Okuma está trabajando para crear sistemas de fabricación fáciles de implementar para respaldar la eficiencia y el crecimiento".

Para obtener más información sobre Okuma America Corporation y la serie OHP, visite www.okuma.com/products/high-pressure-coolant.

Acerca de Okuma America Corporation

Okuma America Corporation es la filial de ventas, marketing, ingeniería y servicio con sede en EE. UU. de Okuma Corporation, un fabricante líder mundial de máquinas herramienta, controles y sistemas de automatización CNC (control numérico por computadora). La empresa se fundó en 1898 en Nagoya, Japón, y es el único proveedor de la industria de máquinas CNC, accionamientos, motores, codificadores, ejes y sistemas de automatización, todos fabricados por Okuma. La empresa diseña sus propios controles CNC que impulsan la funcionalidad de cada máquina herramienta. En 2014, Okuma lanzó Okuma App Store, un mercado en línea centralizado para aplicaciones de máquinas herramienta y contenido relacionado. Junto con su amplia red de distribución (la más grande de América) y su red de socios en tecnología de tecnologías de fabricación mejoradas, Okuma está comprometida con ayudar a los usuarios a obtener ventajas competitivas a través de las posibilidades abiertas de las máquinas herramienta y los sistemas de automatización hoy y en el futuro. Para más información, visite Okuma.com o síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn y X.

FUENTE Okuma America Corporation