Okuma America Corporation recibe premios por su programa de capacitación en Rowan-Cabarrus Community College

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La directiva de Okuma America Corporation, fabricante mundial de máquinas herramienta de control numérico por computadora (CNC) y sistemas de automatización, se complace en anunciar que su programa Okuma Machine Tool Academy, en colaboración con Rowan-Cabarrus Community College (RCCC), ha sido galardonado con varios premios.

La American Association of Community Colleges (Asociación Americana de Colegios Comunitarios) otorgó a la empresa el 2026 Outstanding College/Corporate Partnership Award (Premio a la Excelencia en la Colaboración entre Empresas y Colegios Comunitarios 2026), que reconoce la excelencia en el trabajo conjunto entre una empresa y un colegio comunitario de los Estados Unidos. Okuma también fue galardonada por el North Carolina Community College System (Sistema de Colegios Comunitarios de Carolina del Norte) con el 2026 Innovative Leadership Award (Premio al Liderazgo Innovador 2026), que reconoce a las empresas que demuestran enfoques innovadores en colaboración con los colegios comunitarios de Carolina del Norte.

La colaboración entre Okuma y el RCCC comenzó en 2021 con la creación de la Okuma Machine Tool Academy (OMTA) en el Centro de Tecnología Avanzada de la institución, ubicado en el Campus de Investigación de Carolina del Norte, en Kannapolis, Carolina del Norte. La OMTA tiende un puente entre la educación tradicional y la fabricación moderna mediante una formación técnica de alto nivel a través de diversos cursos, tales como mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, programación y operación de máquinas herramienta CNC. OMTA cuenta con varias máquinas herramienta CNC de Okuma para la formación práctica, entre las que se incluyen una GENOS M460V-5AX (centro de mecanizado vertical de cinco ejes), una GENOS L3000-e MYW (torno horizontal), una MA-4000H (centro de mecanizado horizontal) y una MULTUS B400II (torno multitarea).

"Ha sido un honor para nosotros recibir estos prestigiosos premios, y nos sentimos igualmente honrados de haber tenido la oportunidad de colaborar con el equipo del Rowan Cabarrus Community College para ofrecer programas de formación continua a los trabajadores del sector manufacturero", comentó Natalie Rogers, directora de Programas de Formación de Okuma. "La colaboración con Rowan Cabarrus ha permitido a Okuma mejorar sus programas de formación teórica y práctica, lo que ha facilitado a los participantes mejorar sus habilidades, maximizar el impacto en sus empresas e impulsar el avance del sector manufacturero. No podríamos estar más satisfechos con la colaboración".

Desde su fundación, más de 800 estudiantes han asistido a un curso de OMTA. Estos estudiantes representan a empresas de primer nivel, como SpaceX, Harley Davidson y otras, procedentes de todo Estados Unidos y del mundo, lo que posiciona a Carolina del Norte como líder en innovación industrial a nivel mundial.

Para obtener más información y una lista de los próximos cursos, visite la página web de OMTA. Para inscribirse en un curso de OMTA, complete el formulario de interés.

Acerca de Rowan-Cabarrus Community College

Rowan-Cabarrus Community College, abrió sus puertas en 1963, y es uno de los 58 institutos que forman parte del North Carolina Community College System, que cuenta con el apoyo del estado. Rowan-Cabarrus es una institución de educación superior integral centrada en la comunidad, que presta servicio a los residentes de los condados de Rowan y Cabarrus a través de varios campus y de programas en línea. Rowan-Cabarrus ofrece programas de técnico superior totalmente acreditados en más de 30 áreas de estudio, entre los que se incluyen artes y ciencias, negocios, tecnología de la información, salud y servicios públicos, tecnologías de ingeniería y biotecnología, así como decenas de diplomas y certificaciones. Rowan-Cabarrus ofrece más de 2.000 cursos, y cuenta con una asistencia anual total de más de 20.000 estudiantes. Además, Rowan-Cabarrus ofrece programas de educación y capacitación laboral en el campus de investigación de Carolina del Norte en Kannapolis.

https://www.rccc.edu/ | Facebook | Instagram | LinkedIn | X

Acerca de Okuma America Corporation

Okuma America Corporation es la filial de ventas, marketing, ingeniería y servicio con sede en EE. UU. de Okuma Corporation, un fabricante líder mundial de máquinas herramienta, controles y sistemas de automatización CNC (control numérico por computadora). La empresa se fundó en 1898 en Nagoya, Japón, y es el único proveedor de la industria de máquinas CNC, accionamientos, motores, codificadores, ejes y sistemas de automatización, todos fabricados por Okuma. La empresa diseña sus propios controles CNC que impulsan la funcionalidad de cada máquina herramienta. En 2014, Okuma lanzó Okuma App Store, un mercado en línea centralizado para aplicaciones de máquinas herramienta y contenido relacionado. Junto con su amplia red de distribución (la más grande de América) y su red de socios en tecnología de tecnologías de fabricación mejoradas, Okuma está comprometida con ayudar a los usuarios a obtener ventajas competitivas a través de las posibilidades abiertas de las máquinas herramienta y los sistemas de automatización hoy y en el futuro. Para más información, visite Okuma.com o síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn y X.

FUENTE Okuma America Corporation