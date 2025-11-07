OMODA & JAECOO alcanzan un nuevo récord de ventas globales en octubre: la energía nueva impulsa más del 60% del crecimiento

● OMODA & JAECOO mantienen su liderazgo en ventas globales en octubre, con los vehículos híbridos como motor principal de expansión.

WUHU, China, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En octubre de 2025, OMODA & JAECOO continuaron su sólido ritmo de crecimiento, alcanzando 42,444 unidades vendidas a nivel mundial, lo que representa un incremento mensual del 29% y un aumento interanual del 88%. Estos resultados reflejan la destacada competitividad de sus productos y la resiliencia de ambas marcas frente a un entorno internacional complejo y cambiante. Desde su expansión global, OMODA & JAECOO han fortalecido de forma conjunta su estrategia internacional y de nuevas energías, consolidándose como referentes del crecimiento global dentro del sector automotriz.

Crecimiento Sostenido en Mercados Clave Y Expansión Global De Alto Nivel

Como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en el mundo, OMODA & JAECOO continúan destacando por su capacidad de adaptación local y su excelencia operativa en diferentes regiones. Durante octubre, las ventas de ambas marcas representaron el 15% del total de ventas del Grupo Chirey y el 34% de las exportaciones del grupo, marcando un récord.

En Europa, región estratégica para la expansión de la compañía, los resultados fueron sobresalientes. Polonia alcanzó su máximo histórico con más de 1,800 unidades vendidas, un incremento mensual del 48%, mientras que Italia registró 1,500 unidades, con un aumento del 29%.

En Asia Sudoriental, el mercado tailandés mantuvo un desempeño sobresaliente, consolidándose como líder regional con más de 2,700 unidades vendidas y un crecimiento mensual del 47%. En América, países clave como Brasil y México también mostraron incrementos notables, fortaleciendo una tendencia de crecimiento sostenido.

En cuanto a mercados emergentes, Países Bajos destacó con un incremento mensual del 94%, reflejando un potencial de crecimiento explosivo. Indonesia y Australia también mantuvieron una trayectoria ascendente, ampliando la presencia global de la marca.

A través de estrategias de localización precisas e innovación tecnológica, OMODA & JAECOO están construyendo un modelo de crecimiento sostenible que responde a las necesidades específicas de los consumidores en cada región.

Los Vehículos Híbridos, El Núcleo Del Crecimiento De Omoda & Jaecoo

La gama de nuevas energías continúa siendo el eje principal del crecimiento de ambas marcas. En octubre, los vehículos eléctricos e híbridos superaron las 27,000 unidades vendidas, lo que equivale al 64% del total de ventas globales, consolidando el liderazgo tecnológico y el compromiso de OMODA & JAECOO con la movilidad sustentable.

Entre los modelos más destacados se encuentran el J7 SHS y el O5 SHS, equipados con el sistema Super Hybrid System, que combina alto rendimiento, bajo consumo de combustible y amplia autonomía. Estos vehículos han demostrado su capacidad para superar las preocupaciones de los usuarios sobre la autonomía de los autos eléctricos y la facilidad de recarga. Solo el modelo J7 SHS registró más de 8,500 unidades vendidas en un mes, posicionándose como un éxito comercial en su segmento.

Innovación, tecnología y marca: una estrategia integral hacia el futuro

Bajo la visión de marca "Co-crear una vida mejor junto a los jóvenes", OMODA se ha enfocado en consolidarse como la marca global más especializada en Crossovers, mientras que JAECOO, fiel a su filosofía de "inspirarse en lo clásico y superarlo", busca convertirse en la marca líder de vehículos off-road sofisticados a nivel mundial.

Con esta estrategia dual, OMODA & JAECOO han logrado un crecimiento acelerado, destacando entre las marcas de mayor expansión en Europa. En el ámbito de nuevas energías, ambas marcas aprovechan la tecnología SHS de vanguardia global para ofrecer soluciones de movilidad eficientes que combinan alto desempeño, autonomía extendida, bajo consumo y máxima seguridad.

Este enfoque reafirma su objetivo de posicionarse como la marca híbrida número uno a nivel mundial.

Además, la innovación de OMODA & JAECOO trasciende el sector automotriz: la alianza con el equipo AiMOGA ha dado origen al robot Moxia, un ejemplo del avance hacia la inteligencia aplicada al desarrollo automotriz, ampliando los límites del valor tecnológico y de marca de la compañía.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL.

