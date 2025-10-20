OMODA | JAECOO presentan su poder tecnológico en la International Technology Night

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante el Chirey User Summit 2025, la esperada International Technology Night se convirtió en el centro de atención mundial. En esta jornada, OMODA | JAECOO mostraron su liderazgo en movilidad inteligente, sistemas híbridos y tecnología de nueva energía, consolidando su visión de "co-crear el futuro junto a los usuarios".

El grupo presentó avances clave como un motor con eficiencia térmica del 48%, resultado de innovaciones disruptivas como el ciclo Miller profundo y mecanismos de expansión ultraalta, superando los estándares actuales del mercado. Cada mejora del 1% en eficiencia puede reducir el consumo hasta un 2,5%, marcando el camino hacia la "era del 1 litro" en vehículos híbridos.

También se destacó la evolución del sistema SHS Super Hybrid, que ofrece alto desempeño, autonomía extendida y bajo consumo, con una eficiencia de 44,5% y un consumo combinado de 5,99 L/100 km. Su batería híbrida garantiza seguridad, autonomía eléctrica de 90 km y salida de energía externa de 3,3 kW, ideal para experiencias al aire libre.

La marca presentó además a AIMOGA (Moja Robot), su plataforma de servicio inteligente basada en inteligencia artificial, que refuerza la conexión entre tecnología y experiencia del usuario.

Durante el evento, el creador vietnamita Bach Thanh Trung compartió su experiencia con el JAECOO J7 SHS, destacando su versatilidad para la vida diaria y la aventura. Asimismo, el kuwaití Mohammad Alkandari y el periodista turco Hirant Kasapoglu fueron reconocidos con el Global Eco Co-Creation Excellence Award por su contribución al ecosistema global de OMODA | JAECOO.

El éxito de la International Technology Night reafirma el compromiso de Chirey, OMODA y JAECOO con la innovación, la sostenibilidad y la co-creación global. Con una visión centrada en el usuario, las marcas seguirán impulsando una movilidad más inteligente, ecológica y libre.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA busca convertirse en la marca Crossover más profesional del mundo, mientras JAECOO aspira a liderar el segmento SUV premium con el espíritu "Inspirado en lo clásico, superior a lo clásico". Juntas, ambas marcas construyen una movilidad global más tecnológica y sostenible.

