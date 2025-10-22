OMODA 4 Ultra redefine los límites del diseño y desempeño en su debut mundial durante el OMODA DREAM DAY

WUHU, China, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante el evento OMODA DREAM DAY, celebrado en el marco de la Cumbre Internacional de Usuarios OMODA I JAECOO 2025, la marca presentó oficialmente el completamente nuevo OMODA 4 Ultra, su modelo modificado de estilo cibernético que establece una nueva referencia en estética, aerodinámica y desempeño dentro del segmento de SUV compactos.

Basado en el lenguaje de diseño "Cyber Mechanic", OMODA 4 Ultra fusiona tecnología, precisión y una estética audaz que conecta con las nuevas generaciones. Desde su silueta deportiva y sus materiales premium hasta sus elementos funcionales de alto rendimiento, el modelo ofrece una solución de personalización original de fábrica que une expresión artística y valor funcional.

El OMODA DREAM DAY fue concebido como una "Base de Exploración del Futuro", con una disposición en forma de "X" que simboliza la evolución del pensamiento de producto de la marca. La develación de OMODA 4 Ultra representó el punto culminante de la jornada y un paso decisivo en la estrategia de OMODA hacia la personalización y el alto desempeño desde el origen. OMODA 4 Ultra no es solo un vehículo, es una declaración de identidad. Es la respuesta de OMODA a una generación que busca expresarse, romper etiquetas y vivir la movilidad como una extensión de su estilo de vida.

Diseño que combina fuerza y funcionalidad

OMODA 4 Ultra transforma la movilidad en una poderosa expresión visual. Su alerón trasero de inspiración aerodinámica y el splitter frontal transmiten dinamismo, mientras optimizan la estabilidad a altas velocidades. Los espejos tipo fibra de carbono, las pinzas de freno deportivas y los acabados en contraste le atribuyen una sensación de sofisticación y energía funcional. El emblema exclusivo "Cyber" identifica al vehículo como una pieza única para quienes entienden el diseño como una extensión de su personalidad.

Inteligencia y tecnología para una conducción avanzada

Más allá del diseño, OMODA 4 Ultra destaca por su interior futurista y su avanzada tecnología. Equipa un sistema ADAS con un Nivel de Asistencia a la Conducción Inteligente (L2+), que responde a diversos escenarios —desde trayectos urbanos hasta viajes largos— con precisión y seguridad. Su cabina inteligente integra una gran pantalla vertical con interfaz intuitiva y conexión total con el entorno digital, adaptándose a los hábitos tecnológicos de la generación Z y ofreciendo una experiencia fluida y conectada.

Parte esencial del ecosistema OMODA I JAECOO

El estreno de OMODA 4 Ultra no se limitó al escenario del DREAM DAY. El modelo también encabezó la Eco-exhibición OMODA I JAECOO, una muestra inspirada en el concepto "Un showroom, dos estilos de vida", que fusiona tecnología, diseño y experiencias interactivas bajo la visión de "auto + vida". El vehículo se exhibe como símbolo del concepto "tecnología integrada en la vida", reforzando el compromiso de OMODA I JAECOO con una movilidad más personal, emocional e inteligente.

A medida que la industria automotriz evoluciona hacia la personalización y la experiencia, el debut del OMODA 4 Ultra consolida a OMODA como un referente de innovación, estilo y conexión con los usuarios del presente y el futuro.

Conoce más de OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802985/20251022_111803.jpg

FUENTE Chirey Motors