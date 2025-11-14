OMODA C5 SHS-H: potencia y elegancia en perfecta sincronía

Con hasta 1,000 km de autonomía, 165 kW de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 7.9 segundos, OMODA C5 SHS-H redefine la experiencia híbrida al combinar eficiencia, elegancia y desempeño.

WUHU, China, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Presentado globalmente como el referente de la movilidad híbrida de la marca, el OMODA C5 SHS-H fue concebido para quienes buscan un vehículo capaz de adaptarse a todos los escenarios: la eficiencia del manejo urbano y la emoción de recorrer caminos abiertos. Con una propuesta que equilibra tecnología, diseño y versatilidad, este modelo consolida la nueva visión de OMODA I JAECOO sobre el futuro de la movilidad sustentable.

Basado en el Sistema Súper Híbrido (SHS), OMODA C5 SHS-H combina lo mejor de dos mundos: la suavidad y silencio de un vehículo eléctrico con la potencia y autonomía de un motor de combustión. Esta tecnología logra una eficiencia térmica del 44.5% y una autonomía de hasta 1,000 kilómetros, eliminando la ansiedad por la distancia y garantizando un viaje fluido y eficiente.

En su faceta más urbana, OMODA C5 SHS-H se comporta como un compañero elegante y silencioso, ideal para la vida en la ciudad. Su aceleración inmediata y conducción estable transforman el tránsito diario en una experiencia relajada y cómoda. Pero al activar su modo más dinámico, revela su espíritu audaz: con 165 kW de potencia combinada y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos, responde con fuerza y precisión, ofreciendo al conductor total control y confianza en cualquier entorno. Los modos Eco y Sport permiten ajustar la conducción para cada tipo de camino, desde la eficiencia absoluta hasta el máximo desempeño.

Esta versatilidad no solo define al vehículo, también el espíritu de una generación que busca equilibrio entre razón y emoción. OMODA C5 SHS-H representa esa nueva movilidad que se adapta al ritmo de la vida moderna, donde la tecnología y el diseño trabajan en armonía para ofrecer una experiencia completa.

Con esta visión, OMODA I JAECOO continúan consolidando su posición como referentes globales en innovación automotriz. Gracias a su apuesta por la eficiencia energética, seguridad y diseño, ambas marcas avanzan hacia un mismo objetivo: convertirse en la principal referencia de movilidad híbrida a nivel mundial.

El OMODA C5 SHS-H es más que un vehículo; es una declaración de estilo, tecnología y libertad. Un punto de encuentro entre la sofisticación urbana y la emoción de la carretera.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

FUENTE OMODA / JAECOO