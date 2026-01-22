OMODA y JAECOO refuerzan su apuesta por la música, la cultura y las experiencias al convertirse en patrocinadores del escenario La Estación en Bahidorá 2026, uno de los festivales culturales y musicales más relevantes del país.

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- OMODA y JAECOO anuncian su participación como patrocinadores oficiales del escenario La Estación en Bahidorá 2026, que se llevará a cabo del 13 al 15 de febrero en el Parque Natural Las Estacas, en Morelos. Esta presencia forma parte de la estrategia de ambas marcas por conectar con audiencias jóvenes a través de espacios donde convergen música, creatividad, tecnología y comunidad.

OMODA y JAECOO se integran a Bahidorá 2026 con experiencias que conectan música, tecnología y movilidad

La participación de OMODA y JAECOO responde a una visión que entiende la movilidad no sólo como un medio de traslado, sino como parte de un estilo de vida contemporáneo, en el que las experiencias, la innovación y el entorno natural dialogan de forma constante.

Un punto de encuentro entre tecnología y naturaleza

Bahidorá se ha consolidado como un espacio de referencia para nuevas expresiones artísticas y musicales, así como un punto de encuentro para una generación que valora la diversidad, la autenticidad y la convivencia en entornos naturales. Bajo esa misma lógica, OMODA y JAECOO encuentran en el festival un territorio afín a su visión de marca, donde la tecnología y el diseño conviven de manera orgánica con la naturaleza.

Más allá de un patrocinio tradicional, OMODA y JAECOO se integran al festival como parte activa de la experiencia, conectando con una audiencia que busca marcas alineadas con su manera de vivir el presente. Esta conexión se construye desde dos enfoques complementarios: por un lado, OMODA, con una propuesta de diseño fashion, futurista y orientada a la innovación tecnológica; y por otro, JAECOO, que aporta una visión centrada en tecnología de punta, nuevas energías y desempeño eficiente.

En este contexto, JAECOO 7 SHS, equipado con el "Sistema Súper Híbrido", representa una de las expresiones más claras de esta estrategia. Esta tecnología forma parte del enfoque global de la marca para impulsar una movilidad más eficiente, reducir el consumo energético y contribuir a la disminución de la huella de carbono, alineándose con los valores de sostenibilidad que caracterizan al festival.

La Estación: una experiencia para acompañar el fin de semana

Como presentadores del escenario La Estación, OMODA y JAECOO tendrán presencia tanto en la comunicación del festival como en el desarrollo de un espacio diseñado para acompañar a los asistentes durante todo el fin de semana. La experiencia integrará exhibición de vehículos, integración de marca y dinámicas pensadas para convivir con el público de forma natural, respetando el espíritu del festival y su entorno.

Como parte de esta iniciativa, OMODA y JAECOO invitarán a creadores de contenido e influencers a vivir Bahidorá desde dentro y compartir su experiencia de manera auténtica. Más que documentar el evento, el objetivo será capturar momentos reales: trayectos, encuentros, música, naturaleza y la forma en que la movilidad se integra a un estilo de vida activo y contemporáneo.

Movilidad al ritmo de las nuevas generaciones

La participación de OMODA y JAECOO en Bahidorá forma parte de una visión más amplia: estar presentes en los espacios donde se construyen nuevas formas de expresión y comunidad. Festivales como Bahidorá representan un punto de contacto natural con jóvenes que buscan experiencias auténticas y marcas que comprendan su manera de vivir, moverse y relacionarse con su entorno.

Con esta alianza, OMODA y JAECOO refuerzan su posicionamiento como marcas que acompañan momentos, conectan trayectos y se integran de manera orgánica a la cultura contemporánea, sumándose a una experiencia que celebra la música, la creatividad y la convivencia con la naturaleza.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

