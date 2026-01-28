OMODA y JAECOO te llevan a vivir Bahidorá 2026 con una dinámica en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La experiencia del Festival Bahidorá 2026 está más cerca. OMODA y JAECOO anuncian una dinámica en redes sociales con la que cinco personas podrán ganar un pase doble para asistir al encuentro de música y cultura que se celebrará del 13 al 15 de febrero en el Parque Natural Las Estacas, Morelos.

Con esta iniciativa, la marca invita a quienes disfrutan la música, la creatividad y las experiencias en vivo a formar parte de uno de los festivales más auténticos y espontáneos del país, donde la conexión entre personas, naturaleza y sonidos es protagonista.

#AlBahidoráConOMODAJAECOO

La dinámica es sencilla y está pensada para celebrar el estilo, la creatividad y la forma única en la que cada persona vive el festival:

La participación estará abierta del 22 de enero de 2026 a las 12:00 h al 6 de febrero de 2026 a las 00:00 h (Hora del Centro de México).





Podrán participar personas mayores de edad , residentes en Ciudad de México o Área Metropolitana , con perfil público en redes sociales.





Los participantes deberán tomarse una fotografía con el outfit que usarían para asistir a Bahidorá , publicarla en Instagram, Facebook o TikTok , y explicar en la descripción por qué OMODA y JAECOO son el compañero ideal para llevarlos al festival.





En la publicación deberán etiquetar la cuenta oficial de OMODA y JAECOO México y utilizar el hashtag #AlBahidoráConOMODAJAECOO .





Las siete publicaciones con más "likes" pasarán a una etapa de evaluación por un comité, que seleccionará a los cinco ganadores, considerando la creatividad y afinidad con el espíritu del festival.

Elección y anuncio de ganadores

Los ganadores se darán a conocer el 11 de febrero de 2026 a través de las cuentas oficiales de OMODA y JAECOO México.

Cada ganador será contactado ese mismo día mediante mensaje directo en la red social donde participó y contará con 24 horas para confirmar su información y hacer válido su pase doble. En caso de no recibir respuesta dentro de ese periodo, el premio podrá reasignarse.

Consideraciones generales

El premio consiste en un pase doble para el Festival Bahidorá 2026, válido para los días 13, 14 y 15 de febrero.

El pase no incluye transporte, hospedaje ni gastos adicionales relacionados con la asistencia al evento.

Para hacer válido el premio, los ganadores deberán presentar una identificación oficial vigente. La participación en esta dinámica implica la aceptación total de los términos y condiciones establecidos por OMODA y JAECOO, disponibles en jaecoo.mx en la sección de Términos y Condiciones.

Esta dinámica se suma a la participación de OMODA y JAECOO como patrocinador del escenario "La Estación" en Bahidorá 2026, reafirmando su presencia en espacios donde la música, la creatividad y las experiencias compartidas cobran vida.

Conoce más de Chirey I OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: CHIREY I OMODA JAECOO

Instagram: CHIREY I OMODA JAECOO

TikTok: CHIREY I OMODA JAECOO

Sitios:www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871785/Picture1.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO