OpenTable presenta su renovado programa de lealtad "OpenTable Regulars" - con nuevos ahorros y mejores beneficios para los comensales

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- OpenTable, un líder global en tecnología para restaurantes, lanza su renovado programa de lealtad, OpenTable Regulars. Para los comensales, el nuevo programa ofrece nuevas maneras de canjear puntos en experiencias e introduce beneficios mejorados de niveles. Para los restaurantes, ayuda a fomentar la repetición de visitas. El programa – gratuito para todos los usuarios de OpenTable – permite a los comensales ganar puntos por cada reservación completada directamente en la plataforma, con la opción de poder acumular 100 puntos por reserva, con algunas reservaciones seleccionadas que ofrecen hasta 1,000 puntos. En mercados globales seleccionados*, los comensales pueden usar sus puntos para Experiencias prepagadas, como menús de precio fijo, catas de vino o cenas con espectáculo. En Estados Unidos, los comensales pueden usar sus puntos para contribuir al pago de su cuenta cuando salen a comer. Con una red integral de experiencias y restaurantes prepagados disponibles, los comensales obtienen una capacidad incomparable para salir a comer más mientras ganan recompensas. Los puntos también pueden canjearse por tarjetas de regalo de Amazon en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Alemania.

"Los restaurantes dependen de clientes leales y de alto valor, y nuestro programa de lealtad mejorado está diseñado precisamente para ofrecer eso", dijo Robin Chiang, Chief Growth Officer at OpenTable. "Este programa también es una gran ventaja para los comensales, quienes se beneficiarán de aún más formas de canjear puntos y obtener acceso a beneficios de la red de restaurantes y socios estratégicos de OpenTable. Añadiremos más beneficios durante el próximo año. Es muy fácil registrarse en el programa, además es completamente gratuito."

OpenTable también presenta el nivel Gold, un nuevo nivel de lealtad que brinda beneficios mejorados a los comensales frecuentes. Se podrá alcanzar el nivel Gold al completar seis reservaciones en la plataforma de OpenTable en un periodo de 12 meses, y el estatus durará un año. Los miembros nivel Gold recibirán ventajas diseñadas para mejorar su experiencia gastronómica, que incluyen:

Notificaciones Prioritarias: los miembros Gold que activen la función "notificarme" recibirán alertas sobre aperturas de último minuto antes que otros comensales.

los miembros Gold que activen la función "notificarme" recibirán alertas sobre aperturas de último minuto antes que otros comensales. Membresía Uber One: como beneficio introductorio especial, los nuevos miembros Gold en mercados seleccionados recibirán seis meses de membresía Uber One gratuita**, lo que incluye a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, México, Alemania e Irlanda.

como beneficio introductorio especial, los nuevos miembros Gold en mercados seleccionados recibirán seis meses de membresía Uber One gratuita**, lo que incluye a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, México, Alemania e Irlanda. Al lanzamiento, los comensales que previamente contaban con estatus VIP tendrán la oportunidad de unirse al nivel Gold.

Un nuevo centro de lealtad, disponible en línea y en la app, permitirá a los comensales monitorear su saldo de puntos, acceder a una gama de beneficios exclusivos personalizados y canjear recompensas.

Visitawww.opentable.com/rewards para obtener más información.

OpenTable, líder global en tecnología para restaurantes y parte de Booking Holdings, Inc. (NASDAQ: BKNG), ayuda a más de 60,000 restaurantes en todo el mundo a llenar 1.9 mil millones de asientos al año. La tecnología de clase mundial de OpenTable permite a los restaurantes enfocarse en lo que más importa: su equipo, sus clientes y sus resultados, mientras permite a los comensales descubrir y reservar el restaurante perfecto para cada ocasión.

Las funciones de canje del programa OpenTable Regulars están actualmente disponibles en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, Irlanda y México. La oferta excluye a los miembros actuales de Uber One.

