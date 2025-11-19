OpenTable revela el Top 50 Restaurantes de 2025 en México y las tendencias gastronómicas que marcarán la agenda de 2026.

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- OpenTable, un líder global en tecnología para restaurantes, presentó su lista anual del Top 50 restaurantes de 2025 en México*** junto con su Reporte de Tendencias Gastronómicas para 2026. Como el análisis culinario más completo de la marca hasta la fecha, el informe detalla cómo los mexicanos salieron a comer a restaurantes este año y las tendencias que darán forma al próximo año en la gastronomía.

Los datos de OpenTable para 2025 mostraron un aumento del 14% año contra año en las salidas a comer en México, así como un incremento del 8% año contra año en el gasto promedio.* Una nueva investigación sobre el comportamiento de los comensales indica que esta tendencia continuará, ya que los mexicanos planean salir a comer a restaurantes en promedio nueve veces al mes en 2026.**

"Ya sea para una salida espontánea durante el happy hour o para celebrar una ocasión especial, los mexicanos continúan priorizando el estar juntos", dijo Juan Luis Reed, Director Regional de OpenTable en México y América Latina. "Con el 78% de los mexicanos señalando que salir a comer les ayuda a sentirse conectados con otros,** Está claro que los comensales ya no buscan solo una buena mesa—buscan experiencias con intención que les permitan crear recuerdos con su entorno, cultura y comunidad".

Y no solo los mexicanos impulsan este comportamiento: el turismo también se ha convertido en una puerta de entrada al descubrimiento culinario. Las salidas a comer en restaurantes de viajeros nacionales e internacionales aumentaron 18% año con año, demostrando que el atractivo de la escena gastronómica mexicana no conoce fronteras.*

Entre las tendencias clave que definieron cómo salieron a comer en restaurantes los mexicanos en 2025 y lo que veremos en 2026 destacan:

Juntos sabe mejor: La salidas en grupo va en aumento: las mesas para seis personas o más crecieron 15% año contra año, mientras que los grupos de cinco aumentaron 14%.* De cara a 2026, más de un tercio de los mexicanos (35%) dijo que preferiría comer en grupo que solo, y 36% estaría dispuesto a esperar para ir acompañado antes que conseguir una reservación difícil para ir solo.**

Espontaneidad con flexibilidad: Cada vez más comensales se dejan llevar por el momento, motivados por la emoción de conseguir mesa en los restaurantes más solicitados. En 2025, las alertas "Notificame" de OpenTable aumentaron 78% año contra año, siendo Contramar, Handshake Speakeasy y Cocina del Mar en Esperanza Resort los lugares con mayor volumen de alertas.* Además, los comensales más dedicados están dispuestos a esperar hasta 33 minutos por una mesa en 2026.**

La hora más feliz: Ya sea para unos drinks después del trabajo o cenas en horario más temprano para estar en familia, las salidas a restaurantes entre 4:00 y 6:00 p.m. aumentaron 19% año contra año, lo que sugiere que los comensales priorizando salir en el horario de happy hour.* De cara al futuro, el 68% de los mexicanos señaló que le gustaría ver más promociones de happy hour y valor en 2026.**

El diseño impulsa la demanda: Los comensales consideran más que el menú al elegir dónde comer; el 36% afirmó que la calidad de comida y bebidas es igual de importante que la vibra/atmósfera al escoger restaurante para 2026, y casi la mitad (45%) considera que los interiores acogedores y el encanto local son los más atractivos.** Además, la barra podría ser el lugar más codiciado, ya que los asientos en barra registraron el mayor incremento del año (42% año contra año).*

Top 50 Restaurantes en México para 2025

La lista de los Top 50 Restaurantes en México para 2025 de OpenTable se selecciona anualmente para ayudar a los comensales a descubrir y reservar su próxima experiencia, y vivir estas tendencias en acción. El listado se basa en el análisis de más de 400,000 reseñas de comensales, calificaciones, demanda de reservaciones y porcentaje de reseñas de cinco estrellas, entre otros factores.***

"Desde restaurantes con estrellas MICHELIN como Ha' - Playa del Carmen en Playa del Carmen hasta extraordinarias experiencias de omakase como Casa Kiiro en Guadalajara, la lista celebra la diversidad, creatividad y excelencia culinaria de México", señaló Juan Luis Reed, Director Regional de OpenTable en México y América Latina.

A continuación se encuentra la lista completa de los 50 Restaurantes Top en México para 2025*** en orden alfabético por estado:



Baja California

Baja California Sur

Cancún y Riviera Maya

Ciudad de México

Guanajuato

Guadalajara

Monterrey y San Pedro Garza García

Oaxaca

Puerto Vallarta

Sinaloa

*Metodología de Datos de OpenTable: OpenTable analizó el número de comensales sentados por tamaño de grupo, tiempo perdido, tipo de viajero y tipo de asiento, así como el gasto promedio por comensal sentado, provenientes de reservaciones en línea para todos los restaurantes activos en la plataforma de OpenTable en México del 1 de enero al 31 de agosto de 2025, y lo comparó con el mismo período de 2024 (3 de enero al 1 de septiembre de 2024). También se analizó el volumen de la función "Notificarme" de OpenTable en México durante estos periodos.

**Metodología de Investigación al Consumidor: Encuesta en línea realizada por WALR entre 1,522 encuestados en México, con cuotas ponderadas para las principales ciudades. El trabajo de campo tuvo lugar entre el 3 y el 10 de septiembre de 2025. La recopilación de datos se realizó conforme a las directrices de MRS (Market Research Society) y ESOMAR para garantizar prácticas éticas y datos precisos.

***Metodología de los 50 Restaurantes Top en México: La lista de los 50 Restaurantes Top en México para 2025 se generó a partir de más de 440,000 reseñas verificadas en OpenTable y métricas gastronómicas en México del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025. Se consideraron restaurantes con un número mínimo de reseñas y se evaluaron con base en una combinación de datos únicos, incluyendo calificaciones de comensales, porcentaje de reseñas de cinco estrellas, número de alertas activadas, porcentaje de reservaciones realizadas con anticipación, porcentaje de ocupación y búsquedas directas. Las métricas se ponderaron para obtener una puntuación general utilizada para clasificar la lista. El listado se presenta en orden alfabético, no por ranking.

