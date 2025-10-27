OPPO brilló entre cultura y tradición en su primera participación en el Desfile de Catrinas en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el lema "Celebrando con México en honor a cada momento de la vida. OPPO, Make your moment" y con una vibrante mezcla de color, arte y emoción, OPPO celebró el Día de Muertos al participar por primera vez en el emblemático Desfile de Catrinas 2025, uno de los eventos culturales más esperados en la Ciudad de México, que se realizó este domingo.

La Mega Procesión de Catrinas se convirtió en un lienzo de color, arte y emoción donde todo el equipo de OPPO México caminó unido para rendir tributo a una de las expresiones más representativas del folclore nacional. Esta participación colectiva simbolizó la conexión entre la tecnología, la cultura y las emociones que definen a México.

"Ser parte del Desfile de Catrinas ha sido una experiencia profundamente significativa para todo nuestro equipo. Participar en esta celebración es abrazar el arte, la historia y la esencia del México que tanto admiramos", destacó Eduardo Morones, CEO de OPPO México, quién acompañó al grupo durante el recorrido.

La participación de OPPO fue una fusión de tradición y modernidad: colores vivos, elementos florales y símbolos característicos del Día de Muertos se combinaron con un diseño contemporáneo que reflejó el espíritu creativo de la marca. Cada detalle —desde los atuendos hasta el maquillaje y las composiciones visuales— evocó el mensaje central de OPPO: vivir el presente y convertir cada momento en un recuerdo digno de celebrarse.

El desfile, que recorrió Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino, fue un verdadero caleidoscopio de colores vibrantes, maquillaje artístico y expresiones culturales únicas. Cada instante del recorrido se convirtió en una oportunidad para capturar retratos llenos de vida y significado.

Con el nuevo OPPO Reno14, reconocido como El Experto en Retrato, la marca demostró su liderazgo en fotografía móvil, logrando capturar la esencia del desfile con gran detalle y fidelidad. Así, OPPO celebró la tradición desde la lente de la innovación, reafirmando su propósito global: "Make your moment".

Más allá de su impacto visual, la presencia de OPPO en el desfile reafirmó su compromiso con México y su cultura, como parte de la iniciativa "En México, para México", que impulsa la integración genuina de la marca con las tradiciones, valores y expresiones locales.

"Esta participación simboliza nuestro deseo de ser más que una marca tecnológica: queremos acompañar a las personas en los momentos que realmente importan, aquellos que se convierten en memorias inolvidables", añadió Morones.

Con esta participación, OPPO no sólo celebró la vida y la memoria, sino también la creatividad y el orgullo de una nación que transforma sus recuerdos en arte. La marca reafirma así su compromiso de seguir construyendo lazos auténticos con México, acompañando a las personas en cada momento que merece ser recordado.

