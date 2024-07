OPPO publica su Reporte de Sustentabilidad de 2023

SHENZHEN, 1 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- OPPO, compañía líder mundial en tecnología, publicó su Reporte de Sustentabilidad de OPPO 2023. En su cuarto informe anual, la empresa reveló su progreso y su plan a largo plazo hacia la sustentabilidad. Guiada por su misión "Technology for Mankind, Kindness for the World", OPPO se centra en cinco áreas clave hacia el desarrollo sostenible: innovación virtuosa, protección del medio ambiente, compromiso con el ecosistema, operación y cumplimiento, y cuidado de los empleados.

En 2023, OPPO se comprometió a lograr la neutralidad de carbono en todas sus operaciones globales para 2050. Mediante acciones clave como el uso de energías renovables y mejoras en la eficiencia energética, la compañía ya muestra avances hacia este objetivo. Por ejemplo, ha reducido sus emisiones anuales de CO2 en 2 mil 819 toneladas con paneles solares y ha ahorrado 8 mil 947 toneladas adicionales mediante una manufactura energéticamente eficiente. La empresa también prioriza la gestión del ciclo de vida de los productos, eliminando los plásticos de los empaques y reciclando smartphones antiguos. En 2023, se reciclaron aproximadamente 1.1 millones de dispositivos a través del servicio de intercambio en el mercado chino.

Como un ciudadano corporativo global, OPPO también se asoció con comunidades, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, institutos de investigación y sus usuarios alrededor del mundo para realizar acciones de responsabilidad social corporativa. En 2023, OPPO donó más de 23.21 millones de RMB (Renminbi) –equivalente a 3.2 millones de dólares, aproximadamente– a fundaciones educativas y organizaciones benéficas para apoyar iniciativas de protección medioambiental, empoderamiento juvenil, inclusión digital, salud y bienestar.

En el último año, OPPO siguió innovando e impulsando la adopción de tecnología en áreas como Inteligencia Artificial (IA), accesibilidad y salud. Hasta la fecha, ha presentado más de 101 mil solicitudes de patentes en todo el mundo, de las cuales 91% son inventos. Según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en 2023 OPPO fue la novena compañía con más solicitudes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), marcando el quinto año consecutivo entre los 10 primeros lugares a nivel mundial.

En diciembre de 2023, OPPO presentó a AndesGPT, su primer modelo autoentrenado de lenguaje de gran tamaño, seguido por su entrada oficial a la Era de los teléfonos con IA, y su compromiso de hacer a los AI Phones más accesibles para todos. Además, la compañía se esfuerza por trabajar con emprendedores globales y profesionales de la tecnología para dar forma al futuro de la sustentabilidad. Con el lanzamiento del OPPO Inspiration Challenge, que busca soluciones innovadoras en las categorías "Inspiración para las personas" e "Inspiración para el planeta", OPPO pretende hacer realidad estas innovaciones.

A través de su visión de convertirse en una empresa más saludable y sustentable, OPPO usará el poder de la tecnología y la innovación para impulsar el desarrollo sostenible y, en última instancia, construir un mundo mejor con los esfuerzos conjuntos de sus socios y partes interesadas.

