OPPO y Telcel elevan la experiencia del tenis en el Abierto Mexicano Telcel 2026

Acapulco, México, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Abierto Mexicano Telcel 2026 vive su etapa decisiva en Acapulco, consolidándose una vez más como uno de los torneos ATP 500 más relevantes de América Latina. Con los icónicos atardeceres del puerto como marco, el certamen avanza hacia sus instancias finales entre partidos de alto nivel, grandes emociones y una afición entregada.

En este escenario, OPPO y Telcel consolidan su compromiso con el deporte blanco al respaldar un torneo de talla internacional e impulsar el talento mexicano. Sus embajadores Rodrigo Pacheco y Santiago González representan a México en la élite del tenis internacional, poniendo en alto el nombre del país.

En una semana marcada por encuentros intensos y momentos memorables, la tecnología se convierte en protagonista. Con el OPPO Find X9 Pro, conocido como el Rey del Zoom, los aficionados han podido capturar la intensidad del juego con un nivel de detalle que antes parecía exclusivo de la televisión profesional. Su sistema de cámara con Super Zoom de 200 MP, impulsado por inteligencia artificial, permite acercar cada punto decisivo, cada gesto de concentración y cada celebración como si se estuviera a pie de cancha.

"Nos entusiasma vivir un año más esta alianza con Telcel en un torneo que inspira a millones de aficionados. Seguimos apostando por la innovación y por acercar la mejor tecnología para capturar la grandeza del deporte en cada detalle", destacó Eduardo Morones, CEO de OPPO México.

Además, la red 5G de Telcel garantiza la mejor cobertura y velocidad para que la pasión por el tenis se viva sin interrupciones dentro y fuera del estadio. "En Telcel estamos comprometidos con el desarrollo del talento mexicano y con eventos de clase mundial como el Abierto Mexicano Telcel. A través de nuestra red 5G, ponemos el deporte blanco en las manos de los aficionados", señaló Renato Flores Cartas, Subdirector de Comunicación Corporativa y Relaciones Gubernamentales de América Móvil.

A medida que el torneo entra en su recta final, OPPO y Telcel mantienen activas experiencias que fusionan deporte, innovación y entretenimiento, reafirmando su compromiso por transformar la manera en que los aficionados viven el tenis dentro y fuera del estadio.

