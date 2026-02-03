OPPO y la UNESCO usan tablets para impulsar la equidad educativa y la inclusión digital en Asia y África

BANGKOK, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Tras la reciente entrega de tablets en Tailandia, OPPO cumplió exitosamente con su compromiso de donar 1,000 tablets a cinco países a lo largo de Asia y África mediante una colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la marca de programación educativa infantil CODEMAO. Fiel a su misión de marca "Technology for Mankind, Kindness for the World", OPPO aprovecha las innovaciones tecnológicas para promover la equidad educativa y la inclusión digital.

Representantes de OPPO Tailandia y la escuela piloto en la ceremonia de entrega de las tablets.

Adopción del aprendizaje digital en escuelas piloto de Tailandia

Durante el Día de Prácticas de AI e Innovación Digital de Tailandia, el 15 de diciembre, OPPO donó 200 tablets a las escuelas piloto Lampang Kanlayanee y Rayongwittayakom. Patrick Zhang, director de operaciones de OPPO Tailandia, entregó oficialmente las tablets, que serán utilizadas a fondo por profesores y estudiantes durante sus prácticas de programación.

Las tablets incluirán cursos de programación de la 'Iniciativa de Programación Juvenil' una colaboración entre la UNESCO y CODEMAO destinada a promover el uso inclusivo y seguro de la tecnología e impulsar la equidad educativa en África y Asia.

Impulsando la inclusión digital en Asia y África mediante la donación de tablets

La donación a Tailandia representa la culminación del compromiso de OPPO, anunciado en septiembre de 2024 , de proporcionar 1,000 tabletas a escuelas en Tailandia, la República del Congo, Kenya, Namibia y Costa de Marfil.

Esta colaboración con la UNESCO prioriza el fortalecimiento de las capacidades docentes en tecnologías emergentes en países como la República del Congo, donde las tablets de OPPO y los cursos de programación integrados serán recursos fundamentales para nutrir una educación tecnológica sostenible. La iniciativa también fomentará el aprendizaje en equipo y la organización de competiciones de programación para fortalecer las habilidades técnicas e inspirar a jóvenes talentos tecnológicos en toda África. En Kenya, Namibia y Costa de Marfil, donde la escasez de hardware ha obstaculizado la educación digital, la colaboración contribuirá a establecer nuevas aulas digitales, al mejorar significativamente el acceso a la tecnología y garantizando oportunidades equitativas para los jóvenes.

La colaboración con la UNESCO refleja el compromiso de OPPO para empoderar a la juventud e impulsar la inclusión digital. OPPO siempre ha buscado generar un impacto positivo en la sociedad y aprovechará la tecnología empática para cumplir con sus compromisos a largo plazo con la responsabilidad social corporativa.

*La UNESCO no promociona ningún producto, servicio, marca o compañía.

