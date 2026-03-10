OPPO Reno14 F 5G se consolida como uno de los smartphones más populares del mercado y está disponible en AT&T México

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- OPPO anunció que su dispositivo OPPO Reno14 F 5G fue reconocido como uno de los equipos más populares del mercado, un distintivo que refleja la preferencia de los usuarios y consolida su presencia dentro del ecosistema móvil en México.

Disponible en AT&T México, el OPPO Reno14 F 5G se ha consolidado como una opción relevante dentro de su categoría, destacando no solo por su desempeño, sino por su capacidad de convertirse en un dispositivo cercano, funcional y aspiracional.

Courtesy of OPPO Mexico

El diseño de este equipo ha sido uno de los factores clave de esta aceptación en el mercado. Con líneas limpias, acabados modernos y una estética contemporánea, el dispositivo se posiciona como un accesorio tecnológico que dialoga con las tendencias actuales de estilo y expresión personal.

Este novedoso equipo ofrece una experiencia equilibrada que prioriza la facilidad de uso, el desempeño fluido y la confiabilidad, atributos que han contribuido a su adopción entre usuarios que buscan tecnología intuitiva y accesible sin renunciar a la calidad.

"El OPPO Reno14 F ha logrado conectar con las personas. Hoy, la popularidad de un dispositivo no solo se mide en ventas, sino en la forma en que se integra a la vida diaria de los usuarios", señaló Eduardo Morones, CEO de OPPO México.

OPPO reafirma su compromiso de seguir creando tecnología que conecte con las personas, que acompañe su estilo de vida y que responda a las expectativas de un mercado cada vez más diverso y dinámico.

Acerca de OPPO

OPPO es la marca global líder de dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, 'Smiley Face', en 2008, OPPO ha buscado incansablemente la sinergia perfecta entre la satisfacción estética y la tecnología innovadora. Hoy en día, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes, encabezados por las series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO también brinda a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de internet. La marca tiene presencia en más de 70 países y regiones, con más de 40,000 empleados dedicados a crear una vida mejor para los clientes en todo el mundo.

Acerca de AT&T México

AT&T México llegó a revolucionar el mercado de las telecomunicaciones en México, ofreciendo servicios móviles avanzados y soluciones disruptivas para personas y empresas. Sus más de 24.7 millones de clientes hoy disfrutan planes personalizados, tarifas accesibles y beneficios ilimitados que los conectan a mejores posibilidades. Los productos y servicios de AT&T México están disponibles a nivel nacional en sus puntos de venta. Más información en att.com.mx. ©2026 AT&T Intellectual Property II, L.P., AT&T y el logotipo del Globo son marcas registradas a nombre de AT&T Intellectual Property II, L.P. y/o sus compañías afiliadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

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FUENTE OPPO Mexico