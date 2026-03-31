Tu próxima cámara se acerca: OPPO anuncia el lanzamiento mundial del Find X9 Ultra para el 21 de abril, con un innovador Zoom Óptico de 10x

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- OPPO, la marca líder mundial en dispositivos inteligentes, anunció hoy el próximo lanzamiento mundial de su esperado flagship en tecnología fotográfica, el Find X9 Ultra. Saldrá al mercado el 21 de abril de 2026 y representa el avance más significativo en la historia de OPPO, ya que redefine de forma radical los límites de la fotografía con teléfonos inteligentes.

"La búsqueda de la imagen definitiva siempre ha sido la misión de la Serie Find X", comentó Pete Lau, Vicepresidente Senior y Jefe de Producto de OPPO. "Con el Find X9 Ultra, hemos logrado algo verdaderamente extraordinario. Al introducir el Teleobjetivo Hasselblad de 50 MP con Zoom Óptico Ultrasensible de 10x, que permite un zoom óptico real de 10x y un zoom de calidad óptica de 20x pionero en la industria. Estamos desafiando los límites de lo que es posible con el zoom en un smartphone. Este no es solo otro flagship, es tu próxima cámara".

Actualmente, la mayoría de los smartphones flagship limitan su zoom óptico a 4x o 5x debido a las estrictas restricciones de espacio dentro del cuerpo del dispositivo. Para superar esta limitación, OPPO invirtió años de I+D en el desarrollo de una innovadora estructura de periscopio con reflexión de prisma quíntuple. Al hacer rebotar la luz a través de cinco reflexiones separadas, este diseño cumple los requisitos físicos para un auténtico zoom óptico de 10x, al tiempo que reduce la longitud del módulo de la cámara en un 30 %, lo que permite incorporar una lente de 10x sin comprometer el elegante perfil del teléfono.

Esta maravilla de la ingeniería se complementa con la arquitectura Pristine Optical Path de OPPO. El prisma está meticulosamente fabricado a partir de tres piezas de precisión separadas por un diafragma a escala nanométrica, una novedad en el sector, y una cápsula de aire especializada, lo que garantiza que los datos de imagen que llegan al sensor sean excepcionalmente puros. Además, dado que incluso el más mínimo movimiento de la mano se magnifica con el zoom de 10x, OPPO ha diseñado un nuevo sistema de estabilización óptica Sensor Shift. Con un rango de estabilización líder en el sector, este sistema garantiza tomas siempre estables, nítidas y claras.

Este Teleobjetivo Hasselblad de 50 MP con Zoom Óptico Ultrasensible de 10x constituye el eje central de un amplio conjunto de innovaciones en materia de imagen, tanto a nivel de hardware como de fotografía computacional.

No te pierdas la presentación completa en el próximo evento de lanzamiento global, que tendrá lugar el 21 de abril.

Acerca de OPPO

OPPO es la marca global líder de dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, 'Smiley Face', en 2008, OPPO ha buscado incansablemente la sinergia perfecta entre la satisfacción estética y la tecnología innovadora. Hoy en día, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes, encabezados por las series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO también brinda a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de internet. La marca tiene presencia en más de 70 países y regiones, con más de 40,000 empleados dedicados a crear una vida mejor para los clientes en todo el mundo.

Contacto: +52 56 1077 1012 | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2947087/2OPPO_Lanzamiento_FindX9Ultra.jpg

FUENTE OPPO Mexico