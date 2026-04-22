La transición en la dirección posiciona a la empresa para su próxima fase de crecimiento

NUEVA YORK, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Blend anunció hoy que el cofundador Ozgur Dogan ha sido nombrado director ejecutivo.

Ozgur Dogan, de Blend, es nombrado director ejecutivo ante la acelerada adopción de la IA empresarial. La transición en la dirección posiciona a la empresa para su próxima fase de crecimiento.

Dogan ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades de Blend en IA, análisis avanzado y transformación de datos empresariales desde la fundación de la empresa. Anteriormente, se desempeñó como presidente para las Américas y dirigió la organización de servicios mundiales y soluciones impulsadas por IA de la empresa; este departamento integra capacidades de ciencia de datos, ingeniería y consultoría para ayudar a los clientes corporativos a transformar la IA en un impacto comercial cuantificable.

"Hemos consolidado una reputación por escalar la IA de manera significativa para nuestros clientes, y vemos un sólido impulso a medida que la demanda continúa en aumento", señaló Dogan. "En Blend, hemos formado un equipo mundial de primer nivel que opera en la convergencia de la ciencia de datos, la ingeniería y la estrategia comercial, con el cual ofrecemos resultados reales y cuantificables. Me entusiasma el valor que podemos generar para nuestros clientes, y tenemos mucho previsto. En los próximos meses, verán que Blend realiza movimientos significativos en nuestras alianzas, nuestra innovación y en la manera en que respaldamos a los clientes en este momento crítico para la IA empresarial".

Reconocido por DataIQ como uno de los profesionales de datos y análisis más influyentes en los EE. UU. y miembro del WSJ Tech Council, Dogan se unió a Blend desde sus inicios y ha ocupado múltiples cargos de liderazgo en toda la organización a medida que la firma se expandía a nivel mundial. Antes de cofundar Blend, Dogan se desempeñó como director de marketing de Hepsiburada, una de las empresas de comercio electrónico de más rápido crecimiento en Europa y que cotiza en el NASDAQ. Al inicio de su carrera, dirigió el Grupo de Soluciones de Datos en Merkle, donde desarrolló soluciones de análisis y optimización a gran escala para empresas globales.

El exdirector ejecutivo y cofundador Patrick Hennessy y el cofundador Tim Berry mantienen su compromiso total con Blend y seguirán colaborando estrechamente con Dogan y el equipo de liderazgo de la empresa en sus prioridades operativas, mientras continúan enfocándose en la gestión y el crecimiento a nivel de la junta directiva.

"Este es un hito importante para Blend, y lo celebramos con verdadero orgullo. Hemos admirado a Oz durante años, tanto en lo personal como en lo profesional", afirmó Hennessy. "Blend tiene la suerte de contar con el tipo de líder que este momento requiere: un experto en IA de clase mundial que se siente igualmente motivado por las personas a las que dirige y los clientes a los que sirve. En el panorama de la IA, que evoluciona rápidamente, estamos seguros de que es el líder adecuado para acelerar lo que hemos construido y aprovechar la oportunidad que tenemos por delante".

Esta transición ocurre en un momento en que las empresas de diversas industrias aceleran la inversión en IA y plataformas de datos modernas. Blend ha crecido hasta contar con más de 1.300 profesionales en América del Norte, Europa, India y América Latina, quienes trabajan con empresas de Fortune 1000 y empresas de alto crecimiento para implementar soluciones avanzadas de análisis e IA.

A medida que las organizaciones superan la fase de experimentación y pasan a la implementación empresarial, continúa en aumento la demanda de socios que puedan integrar la ciencia de datos, la ingeniería y la consultoría para generar resultados comerciales cuantificables.

Acerca de Blend360

Blend360 es un proveedor líder de soluciones de ciencia de datos, comprometido con generar un impacto importante de manera conjunta para sus clientes mediante el poder de la ciencia de datos, la IA, la tecnología y las personas. Con la misión de impulsar visiones audaces, Blend aborda desafíos importantes al alinear a la perfección la experiencia humana con la inteligencia artificial. La empresa se dedica a impulsar el crecimiento y fomentar la innovación, con lo que abre el camino hacia el valor para sus clientes al aprovechar el talento de primer nivel y una estrategia basada en datos. Al integrarse en los procesos de sus clientes, Blend garantiza que estos se destaquen y contribuyan a un mundo mejor mediante el potencial transformador de la ciencia de datos. Para más información, visite www.blend360.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961139/Blend360_Oz_CEO.jpg

FUENTE Blend360