Blend incursiona en México como mercado de clientes estratégicos y centro operativo y profundiza su colaboración con AWS para acelerar la IA empresarial en el continente americano

CIUDAD DE MÉXICO y GUADALAJARA, México, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Blend, proveedor líder de servicios de ciencia y análisis de datos impulsados por IA, anunció el lanzamiento formal de la ampliación de sus operaciones en México y establece un centro estratégico para impulsar la transformación de la IA empresarial para los clientes mexicanos y, mediante sus capacidades de contratación en países vecinos, acelerar la entrega en toda la región.

Con una oficina establecida en Polanco, Ciudad de México y una presencia creciente en Guadalajara, Blend está invirtiendo en México como un mercado de clientes de alto crecimiento y un centro de excelencia técnica. La ampliación posiciona a Blend como prestador de servicio a los líderes del sector público y empresas con programas de modernización a gran escala, a la vez que fortalece la entrega a países vecinos para brindar a los clientes más allá de México mayor velocidad, alineación y crecimiento.

Los esfuerzos de modernización de la nube, los datos y la IA se están acelerando en todo México, en especial en el gobierno y las instituciones financieras, ya que un 88 % de las empresas dice que la IA ha aumentado la productividad y los ingresos o ganancias. Además, un 96 % de empresas planea aumentar los presupuestos de informática en 2026 con la IA como una de las principales áreas de inversión, según AWS . La presencia de Blend en el mercado está diseñada para satisfacer la creciente demanda de IA avanzada y generativa, ingeniería de datos, arquitectura en la nube y soluciones de tecnología de marketing entregadas en estrecha colaboración con los clientes.

Como socio de servicios de primer nivel de Amazon Web Services (AWS), Blend está profundizando su colaboración de lanzamiento al mercado con AWS México y ambas empresas apoyan de manera conjunta a otras empresas en la aceleración de migración a la nube, la modernización de datos y las iniciativas de IA. Juntos, Blend y AWS están posicionados para ayudar a las organizaciones líderes de México a pasar de experimentar con IA a implementarla a escala empresarial.

"Esta ampliación fortalece nuestra plataforma en todo el continente americano", declaró Oz Dogan, presidente de Blend para el continente americano. "Al establecer una presencia más profunda en México, estamos ampliando nuestra capacidad para servir a programas empresariales complejos, tanto para clientes locales como para organizaciones de toda la región. Nuestro enfoque es simple: construir donde la demanda está creciendo, invertir en capacidad a largo plazo y satisfacer las necesidades de nuestros clientes a un nivel alto y constante".

"México es un mercado crítico y de alto crecimiento", afirmó Andrés Barrantes, vicepresidente sénior, director regional de Blend para Latinoamérica. "Aquí hay energía real. Las organizaciones están invirtiendo en modernización y avanzan con celeridad, por lo que necesitan socios que puedan impulsar resultados reales. Nuestra inversión refleja que confiamos en el mercado y creemos en las oportunidades a largo plazo en este mercado en crecimiento".

Si bien el entorno regional más amplio continúa evolucionando, la inversión de Blend en México refleja una visión a largo plazo, basada en la profundidad de los talentos del mercado, la demanda de los clientes y la importancia estratégica para el continente americano.

Blend espera contratar a 100 nuevos empleados netos en México durante su primer año de operaciones. La empresa está creando equipos multidisciplinarios en IA y aprendizaje automático, ingeniería de datos, arquitectura de soluciones, ingeniería rápida y tecnología de marketing.

Acerca de Blend360

Blend360 es una empresa de servicios y consultoría de IA de primer nivel que ayuda a las empresas a resolver desafíos comerciales complejos mediante la ciencia de datos, la inteligencia artificial y el análisis avanzado. Blend360 cuenta con presencia mundial en rápida expansión y una profunda experiencia en servicios financieros, marketing y ecosistemas en la nube, por lo que combina la consultoría estratégica con entrega escalable para generar un impacto medible. Su inversión continua en América Latina destaca su compromiso a largo plazo con la innovación, el desarrollo de talentos y el crecimiento centrado en el cliente.

