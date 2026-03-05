PagBank alcanza 34 millones de clientes y registra un beneficio recurrente de 678 millones de reales, con un ROAE de 18,4% en el 4T25

El banco digital alcanza 40,7 mil millones de reales en depósitos y 49,7 mil millones de reales en su cartera de crédito expandida.

SÃO PAULO, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), uno de los bancos digitales más grandes de Brasil y experto en brasileños, informa los resultados del cuarto trimestre de 2025 (4T25).

Los resultados del período demuestran un sólido desempeño y una aceleración operativa, lo que refleja disciplina en la ejecución y el fortalecimiento del negocio.

PagBank

Con el momento más difícil del ciclo ya superado, incluso con el alto costo financiero y el menor nivel de actividad económica, las cifras muestran una recuperación que sugiere un escenario más favorable para los próximos períodos de PagBank.

"Entramos en 2026 con confianza, manteniendo al mismo tiempo la disciplina operativa y financiera. El entorno macroeconómico sigue siendo difícil, especialmente respecto de la trayectoria de interés y del nivel de actividad económica. La reducción prevista del tipo de interés básico, actualmente muy alto, puede contribuir a aliviar el coste financiero a lo largo del año, aunque de forma gradual. Creemos que la competencia seguirá siendo fuerte, al mismo tiempo racional, basada en la propuesta de valor, la calidad del producto y la relación con el cliente, y no solo en el precio", dice Gustavo Sechin, CFO de PagBank.

En el 4T25, el beneficio neto recurrente alcanzó 678 millones de reales, mientras que los ingresos netos crecieron 12,4% a/a, totalizando 3,5 mil millones de reales, impulsados por un fuerte crecimiento bancario, la mejora de los pagos en el trimestre y la mayor participación de los ingresos de servicios financieros, que tienen mayores márgenes.

Los depósitos totalizaron 40,7 mil millones de reales (+12,6% a/a y +3,1% t/t), lo que refleja la continuidad de la expansión de la base de clientes – actualmente con 34 millones – y la solidez institucional de PagBank. Hemos logrado la máxima calificación, AAA, a escala nacional, por parte de las tres principales agencias de calificación de riesgo a nivel mundial, lo que ha aumentado la confianza del mercado en nuestros instrumentos de recaudación de fondos.

La cartera de crédito ampliada alcanzó 49,7 mil millones de reales y la cartera de crédito 4,6 mil millones de reales, lo que representa una expansión de +32,8% a/a, con énfasis en los préstamos de capital de trabajo, que crecieron un 170,1% respecto al año anterior. Esta aceleración refuerza la estrategia de expandir soluciones de mayor compromiso, observando las necesidades de nuestros clientes.

Como se ha revelado anteriormente, el banco digital tiene la ambición de alcanzar 25 mil millones de reales de cartera de crédito para finales de 2029.

PagBank finalizó el período con avances consistentes en la ejecución de su estrategia, combinando aceleración crediticia, reanudación gradual de los pagos y una fuerte disciplina de los costos. La concesión de capital de trabajo para emprendedores ganó relevancia, moviéndose a alrededor de 190 millones de reales en el trimestre.

En los pagos, el TPV mostró una aceleración secuencial de casi el 10%, por encima de la estacionalidad histórica. La disciplina financiera y la mejora de la eficiencia operativa dieron lugar a un aumento del apalancamiento y del beneficio neto ajustado. El ROAE recurrente avanzó al 18,4%, reforzando la mejora estructural de la rentabilidad.

Para Carlos Mauad, CEO de PagBank, "los resultados del trimestre reflejan una ejecución disciplinada y consistente de nuestra estrategia. Como el banco se especializó en brasileños, avanzamos en la aceleración del crédito con calidad, reanudamos gradualmente el crecimiento de los pagos y mantuvimos un estricto control de costos, lo que se tradujo en una significativa expansión de la rentabilidad".

PagBank continúa centrándose en su público principal, los pequeños y medianos empresarios, integrando pagos, banca y crédito en una oferta completa, ofreciendo un portafolio de soluciones digitales que respalda el día financiero de las personas y las empresas, haciéndolo más simple, seguro, digital y asequible.

Para acceder a las demostraciones financieras de PagBank en el 4T25, haga clic aquí.

Forward Looking Statements

Acerca de PagBank

O PagBank promueve soluciones innovadoras en servicios financieros y medios de pago, automatizando el proceso de compra, venta y transferencia para promover el negocio de cualquier persona o empresa de forma simple y segura. PagBank, empresa del Grupo UOL - líder de Internet en Brasil - actúa como emisor y adquirente, ofreciendo cuentas digitales y soluciones completas para pagos en línea y presenciales (a través de dispositivos móviles y TPV).

PagBank también ofrece una amplia variedad de métodos de pago, como tarjetas de crédito y prepago, así como transferencias bancarias, pago de boletos, saldos de cuentas y mucho más. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) está regulada por el Banco Central de Brasil como institución de pago, emisora de dinero electrónico, emisora de instrumentos de pospago y adquirente, con asociaciones con las principales marcas de tarjetas. Su empresa matriz, PagSeguro Digital Ltd., cotiza en bolsa en Estados Unidos (NYSE: PAGS) y está regulada por la SEC (Securities and Exchange Commission). La distribución de fondos de inversión la realiza BancoSeguro S.A., autorizada por el Banco Central de Brasil, la Comisión de Valores Mobiliarios y afiliada a ANBIMA.

