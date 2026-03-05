PagBank totalise 34 millions de clients et déclare un bénéfice récurrent de 678 millions de R$, avec un ROAE de 18,4 % au 4e trimestre 2025

La banque numérique rapporte 40,7 milliards de R$ de dépôts et 49,7 milliards de R$ dans son portefeuille de prêts élargi.

SÃO PAULO, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE : PAGS), une des plus grandes banques numériques du Brésil et spécialiste de la clientèle brésilienne, publie ses résultats du quatrième trimestre 2025 (4T25).

Les résultats de la période révèlent une performance solide et une accélération opérationnelle, reflétant la discipline dans l'exécution et le renforcement de l'activité.

Le moment le plus difficile du cycle ayant été surmonté, malgré les coûts financiers élevés et le ralentissement de l'activité économique, les chiffres montrent une reprise qui indique un scénario plus favorable pour les prochaines périodes de PagBank.

« Nous avons entamé l'année 2026 avec confiance, tout en maintenant une discipline opérationnelle et financière. L'environnement macroéconomique reste difficile, notamment en ce qui concerne la trajectoire des taux d'intérêt et le niveau de l'activité économique. La baisse attendue du taux d'intérêt de base, actuellement à un niveau très élevé, peut contribuer à alléger le coût financier tout au long de l'année, bien que de manière progressive. Nous sommes d'avis que la concurrence restera forte, tout en étant rationnelle, fondée sur la proposition de valeur, la qualité du produit et la relation avec le client, et pas seulement sur le prix », déclare Gustavo Sechin, directeur financier de PagBank.

Au 4e trimestre 2025, le revenu net récurrent a atteint 678 millions R$, tandis que le revenu net a augmenté de 12,4 % en glissement annuel pour atteindre 3,5 milliards de R$, grâce à la forte croissance des services bancaires, à l'amélioration des paiements au cours du trimestre et à la part plus importante des revenus des services financiers, qui présentent des marges plus élevées.

Les dépôts ont totalisé 40,7 milliards de R$ (+12,6 % en glissement annuel et +3,1 % en glissement trimestriel), reflétant l'expansion continue de la base de clients (actuellement 34 millions) et la solidité institutionnelle de PagBank. Nous avons obtenu la note maximale, AAA, à l'échelle nationale, de la part des trois principales agences mondiales de notation des risques, ce qui renforce la confiance du marché dans nos instruments de collecte de fonds.

Le portefeuille de crédit élargi a atteint 49,7 milliards de R$, et le portefeuille de crédit 4,6 milliards de R$, représentant une expansion de +32,8 % en glissement annuel, en mettant l'accent sur lesprêts de fonds de roulement, qui ont augmenté 170,1 % par rapport à l'année précédente. Cette accélération renforce la stratégie consistant à développer des solutions plus engageantes pour répondre aux besoins de nos clients.

Comme indiqué précédemment, la banque numérique a l'ambition d'atteindre un portefeuille de crédit de 25 milliards de R$ d'ici la fin de l'année 2029.

PagBank a clos la période avec des progrès constants dans l'exécution de sa stratégie, combinant l'accélération du crédit, une reprise progressive des paiements et une forte discipline en matière de coûts. La concession de fonds de roulement pour les entrepreneurs a pris de l'ampleur, atteignant environ 190 millions de R$ au cours du trimestre.

En ce qui concerne les paiements, le TPV a enregistré une accélération séquentielle de près de 10 %, supérieure à la saisonnalité historique. La discipline financière et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle ont permis d'augmenter l'effet de levier et le bénéfice net ajusté. Le ROAE récurrent a progressé à 18,4 %, renforçant l'amélioration structurelle de la rentabilité.

Pour Carlos Mauad, PDG de PagBank, « les résultats du trimestre reflètent une exécution disciplinée et cohérente de notre stratégie. En tant que banque spécialisée dans la clientèle brésilienne, nous avons accéléré l'octroi de crédits de qualité, repris progressivement la croissance des paiements et maintenu un contrôle strict des coûts, ce qui s'est traduit par une expansion significative de la rentabilité ».

PagBank continue de se concentrer sur son public principal, les PME, en intégrant les paiements, les services bancaires et le crédit dans une offre complète, proposant un portefeuille intégré de solutions numériques qui répondent aux besoins financiers quotidiens des personnes et des entreprises, en les rendant plus simples, plus sûrs, numériques et abordables.

Pour accéder aux états financiers de PagBank au 4e trimestre 2025, cliquez ici.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant les attentes, les intentions, les convictions ou les stratégies de la Société, constituent des déclarations prospectives. Des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer », l'emploi du futur ou du conditionnel, ainsi que des variations de ces mots et des expressions similaires peuvent permettre d'identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions actuelles de la direction de la Société et sont soumises à divers risques et incertitudes. Elles reposent sur de nombreuses hypothèses et facteurs, notamment les conditions économiques et de marché, les conditions du secteur et les facteurs opérationnels. Toute modification de ces hypothèses ou de ces facteurs est susceptible d'entraîner un écart important entre les attentes actuelles de la Société et les résultats réels.

À propos de PagBank

PagBank promeut des solutions innovantes en matière de services financiers et de méthodes de paiement, en automatisant le processus d'achat, de vente et de transfert afin de promouvoir les activités de toute personne ou entreprise de manière simple et sécurisée. PagBank, une société du Groupe UOL, leader brésilien de l'Internet, agit en tant qu'émetteur et acquéreur, offrant des comptes numériques et des solutions complètes pour les paiements en ligne et en personne (via des appareils mobiles et des points de vente). PagBank propose également un large éventail de méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit et les cartes prépayées, les virements bancaires, les paiements par boleto et les soldes de compte, entre autres. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) est réglementée par la Banque centrale du Brésil en tant qu'établissement de paiement, émetteur de monnaie électronique, émetteur d'instruments postpayés et acquéreur, dans le cadre de partenariats avec les principales marques de cartes. Sa société mère, PagSeguro Digital Ltd, est cotée à la Bourse de New York (NYSE : PAGS) et réglementée par la Securities and Exchange Commission (SEC). La distribution des fonds communs de placement est assurée par BancoSeguro S.A., qui est autorisée par la Banque centrale du Brésil et la Securities and Exchange Commission, et qui est affiliée à ANBIMA.

