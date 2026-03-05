PagBank erreicht 34 Millionen Kunden und meldet einen wiederkehrenden Gewinn von 678 Millionen R$, mit einem ROAE von 18,4 % im 4Q25

Die Digital Bank verzeichnet 40,7 Milliarden R$ an Einlagen und 49,7 Milliarden R$ an erweiterten Krediten.

SÃO PAULO, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), eine der größten digitalen Banken in Brasilien und ein Experte für Brasilianer, berichtet über die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 (4Q25).

Die Ergebnisse des Berichtszeitraums zeugen von einer soliden Leistung und einer operativen Beschleunigung, die die Disziplin bei der Ausführung und der Stärkung des Geschäfts widerspiegeln.

PagBank

Nachdem die schwierigste Phase des Konjunkturzyklus überwunden wurde, zeigen die Zahlen trotz der hohen Finanzkosten und der geringeren Wirtschaftstätigkeit eine Erholung, die auf ein günstigeres Szenario für die nächsten Perioden der PagBank hinweist.

„Wir sind mit Zuversicht in das Jahr 2026 gestartet und haben dabei unsere operative und finanzielle Disziplin beibehalten. Das makroökonomische Umfeld ist nach wie vor schwierig, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Zinssätze und das Niveau der Wirtschaftstätigkeit. Die erwartete Senkung des Leitzinses, der sich derzeit auf einem sehr hohen Niveau befindet, kann dazu beitragen, den finanziellen Aufwand im Laufe des Jahres zu verringern, wenn auch nur schrittweise. Wir glauben, dass der Wettbewerb stark bleiben wird, gleichzeitig aber auch rational, basierend auf dem Wertversprechen, der Produktqualität und der Kundenbeziehung – und nicht nur auf dem Preis", sagt Gustavo Sechin, CFO der PagBank.

Im 4Q25 erreichten die wiederkehrenden Nettoeinnahmen 678 Millionen R$, während die Nettoeinnahmen im Jahresvergleich um 12,4 % auf 3,5 Milliarden R$ stiegen, angetrieben durch ein starkes Wachstum im Bankgeschäft, Verbesserungen im Zahlungsverkehr in diesem Quartal und den größeren Anteil an Finanzdienstleistungseinnahmen, die höhere Margen aufweisen.

Die Einlagen beliefen sich auf 40,7 Milliarden R$ (+12,6 im Jahresvergleich und +3,1 % im Quartalsvergleich), was die kontinuierliche Erweiterung der Kundenbasis – derzeit 34 Millionen – und die institutionelle Solidität der PagBank widerspiegelt. Das Unternehmen hat von den drei führenden globalen Risiko-Rating-Agenturen auf nationaler Ebene die Höchstnote AAA erhalten, was das Vertrauen des Marktes in die Mittelbeschaffungsinstrumente der PagBank erhöht.

Das erweiterte Kreditportfolio erreichte 49,7 Mrd. R$ und das Kreditportfolio 4,6 Mrd. R$, was einem Wachstum von +32,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, mit Schwerpunkt auf Betriebsmittelkrediten, die 170,1 % gegenüber dem Vorjahr wuchsen. Diese Beschleunigung unterstreicht die Strategie der Ausweitung von Lösungen mit höherem Engagement, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Wie bereits bekannt gegeben, hat die digitale Bank das Ziel, bis Ende 2029 ein Kreditportfolio von 25 Milliarden R$ zu erreichen.

Die PagBank beendete den Berichtszeitraum mit konsequenten Fortschritten bei der Umsetzung ihrer Strategie, die eine Beschleunigung der Kreditvergabe, eine allmähliche Wiederaufnahme des Zahlungsverkehrs und eine strenge Kostendisziplin kombiniert. Die Gewährung von Betriebskapital für Unternehmer gewann deutlich an Fahrt und erreichte im Quartal rund 190 Millionen R$.

Im Zahlungsverkehr zeigte das TPV eine sequenzielle Beschleunigung von fast 10 %, was über der historischen Saisonalität liegt. Finanzielle Disziplin und verbesserte betriebliche Effizienz führten zu mehr Leverage und einem höheren bereinigten Nettogewinn. Der wiederkehrende ROAE (Return On Average Equity, ROAE, eine Kennzahl der Rentabilität des Eigenkapitals) stieg auf 18,4%, was die strukturelle Verbesserung der Rentabilität unterstreicht.

Für Carlos Mauad, CEO der PagBank, „spiegeln die Ergebnisse des Quartals eine disziplinierte und konsequente Umsetzung unserer Strategie wider. Als auf Brasilianer spezialisierte Bank haben wir die Kreditvergabe mit Qualität vorangetrieben, das Wachstum des Zahlungsverkehrs allmählich wieder aufgenommen und eine strikte Kostenkontrolle beibehalten, was zu einer deutlichen Steigerung der Rentabilität führte."

Die PagBank konzentriert sich weiterhin auf ihr Hauptzielpublikum, KMU, indem sie Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte und Kredite in ein umfassendes Angebot integriert und ein integriertes Portfolio digitaler Lösungen anbietet, die den täglichen Finanzbedarf von Menschen und Unternehmen unterstützen und ihn einfacher, sicherer, digital und erschwinglich machen.

Um die Quartalszahlen der PagBank für das 4. Quartal 2025 aufzurufen, klicken Sie hier.

