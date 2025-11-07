CIUDAD DE MÉXICO, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el marco de El Buen Fin 2025, Samsung anuncia su participación con una amplia gama de televisores que integran las más recientes innovaciones en tecnología de imagen: OLED, Neo QLED y QLED. Con esta oferta, la compañía busca ofrecer a los consumidores mexicanos una experiencia de visualización superior, con colores más precisos, contrastes más profundos y procesamiento impulsado por inteligencia artificial.

Pantallas OLED, Neo QLED o QLED: el modelo ideal para El Buen Fin

El Buen Fin es una de las temporadas de descuentos más relevantes en México, con una derrama económica que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), superó los 30 mil millones de pesos el año pasado. En este contexto, Samsung refuerza su liderazgo en la categoría de pantallas al presentar opciones que se adaptan a distintos estilos de vida y necesidades de entretenimiento.

Neo QLED: el máximo nivel de detalle y realismo

Las pantallas Neo QLED de Samsung llevan la tecnología QLED a un nuevo nivel mediante el uso de Mini LED, diodos mucho más pequeños que los tradicionales, capaces de ofrecer un brillo intenso y negros más profundos. Los modelos 8K integran el procesador NQ8 AI Gen3, que analiza y mejora cada escena en tiempo real, mientras que las versiones 4K incorporan el NQ4 AI Gen2, optimizando el contenido para lograr una definición más cercana al 4K nativo.

QLED: brillo superior y precisión de color

La línea QLED de Samsung se distingue por su potencia y versatilidad. Gracias a la tecnología Quantum Dot, compuesta por puntos cuánticos 100 % inorgánicos, estas pantallas ofrecen colores vivos y durabilidad superior. Además, los modelos QLED y Neo QLED cuentan con certificaciones internacionales SGS y TÜV Rheinland, que garantizan la pureza del color y la ausencia de metales pesados como el cadmio.

OLED: negros perfectos y contraste absoluto

Las pantallas OLED de Samsung combinan negros ultraprofundos con un contraste perfecto, logrando una sensación de realismo inigualable. Su procesador NQ4 AI Gen2 mejora la imagen en tiempo real, mientras que la tecnología OLED HDR Pro analiza cada escena para alcanzar el brillo y contraste óptimos, pixel por pixel.

Innovación al servicio del entretenimiento

Con su portafolio de televisores inteligentes, Samsung reafirma su compromiso con la innovación y la calidad, integrando procesadores con inteligencia artificial y materiales avanzados que redefinen la experiencia visual.

