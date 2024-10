Parkland anuncia la fecha de los resultados del tercer trimestre de 2024

CALGARY, Alberta, 18 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Compañía" o "nuestro") (TSX: PKI) espera anunciar sus resultados del tercer trimestre de 2024 después del cierre de los mercados el miércoles 30 de octubre de 2024. A continuación, se celebrará una conferencia telefónica y transmisión por Internet a las 6:30 a.m. MT (8:30 a.m. ET) el jueves 31 de octubre de 2024 para debatir los resultados.

Para escuchar la retransmisión en directo y ver la presentación, utilice el siguiente enlace: https://app.webinar.net/01ap5P1mzRe

Los analistas e inversores interesados en participar en la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia telefónica, pueden hacerlo llamando al 1-888-510-2154 (línea gratuita) (ID de la conferencia: 03367). Los participantes internacionales pueden llamar al 1-437-900-0527 (línea gratuita) (ID de la conferencia: 03367).

Conéctese e inicie la sesión aproximadamente 10 minutos antes del comienzo de la llamada. La retransmisión estará disponible dos horas después de que finalice la conferencia en el enlace anterior. Estará disponible durante un año y también se publicará en www.parkland.ca.

Los estados financieros y el informe de gestión se publicarán en www.parkland.ca y www.sedarplus.ca tras la publicación de los resultados.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en 26 países de América. Prestamos servicio a más de un millón de clientes cada día. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales suministran a las empresas combustibles industriales para que puedan prestar mejor servicio a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, les ofrecemos una variedad de opciones para ayudarles a reducir su impacto ambiental. Entre ellas se encuentran el abastecimiento, la fabricación y la mezcla de combustibles renovables, el comercio de carbono y energías renovables, la energía solar y la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. Con aproximadamente 4,000 establecimientos comerciales y minoristas en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.

Nuestra estrategia se basa en dos pilares: la ventaja del cliente y la ventaja en el suministro. A través de nuestra ventaja del cliente, aspiramos a ser la primera opción de nuestros clientes, fomentando su fidelidad mediante marcas propias, ofertas diferenciadas, nuestra amplia red, precios competitivos, un servicio confiable y nuestro atractivo programa de fidelización. Nuestra ventaja en el suministro se basa en conseguir el menor coste de servicio entre los comercializadores y distribuidores independientes de combustible en los mercados difíciles de servir en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, nuestra escala significativa y nuestras profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio se sustenta en nuestra gente y en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en toda nuestra organización.

