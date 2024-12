Parkland anuncia la guía 2025

Guía del EBITDA ajustado para 20251,2 de $1.95 mil millones +/- $150 millones

Reafirmación de los objetivos del EBITDA ajustado para 2028 y el flujo de caja disponible por acción

CALGARY, Alberta, 29 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "compañía" o "nuestro") (TSX: PKI) anunció hoy su guía para 2025 y reafirmó sus objetivos para 2028, demostrando convicción en su estrategia y modelo empresarial.

"Iniciamos el 2025 confiados en nuestra estrategia y plan para alcanzar nuestros objetivos de crecimiento para 2028", expresó Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "El próximo año, a pesar de prever márgenes de refinación de mitad de ciclo más bajos, esperamos que el EBITDA ajustado de nuestras empresas minoristas y comerciales incremente en aproximadamente un cinco por ciento, en consonancia con nuestros compromisos de crecimiento. El equipo de Parkland continuará enfocándose en aumentar los volúmenes de nuestros clientes y conseguir las sinergias y eficiencias de adquisiciones anteriores".

Guía 20252

EBITDA ajustado de $1,800 millones a $2,100 millones, que incluye un EBITDA ajustado de refinación de aproximadamente $300 millones. Esto supone: Utilización de material compuesto de refinería del 90 al 95 por ciento. Hemos aplazado para 2026 la importante reestructuración planificada anteriormente luego de la finalización de actividades de mantenimiento en 2024. Margen bruto ajustado de refinación de $32 a $33 por barril. Esto refleja las dinámicas de la industria que se encuentran actualmente por debajo de mitad de ciclo.

millones a millones, que incluye un EBITDA ajustado de refinación de aproximadamente millones. Esto supone: Inversiones de capital 1 entre $475 millones y $525 millones.

entre millones y millones. Flujo de caja disponible de $5.00 a $6.00 por acción 1 .

a por acción . Coeficiente de apalancamiento 1 en el extremo inferior de nuestro rango objetivo entre 2 y 3 veces para finales de 2025.

en el extremo inferior de nuestro rango objetivo entre 2 y 3 veces para finales de 2025. Finalización del programa de desinversión anunciado anteriormente, que esperamos supere los $500 millones.

________________________________________ 1 Medida financiera especificada. Véase la sección "Medida financiera especificada" de este comunicado de prensa. 2 Véase la sección "Declaraciones prospectivas" de este comunicado de prensa para conocer los supuestos en los que se basan la Guía 2025 y los objetivos de Parkland para 2028.

Reafirmación de los objetivos para 20282

EBITDA ajustado 1 de $2.5 mil millones, impulsado por el crecimiento orgánico, la optimización del suministro, la eficiencia de los costos y la recuperación de los márgenes de refinación de mitad de ciclo.

de millones, impulsado por el crecimiento orgánico, la optimización del suministro, la eficiencia de los costos y la recuperación de los márgenes de refinación de mitad de ciclo. Flujo de caja disponible de $8.50 por acción 1 .

por acción . Retorno sobre el capital invertido (ROIC, por sus siglas en inglés)1 de más del 12 por ciento.

Asignación de capital disciplinada

Prevemos una generación aproximada de $5 mil millones en flujo de caja disponible acumulado entre 2025 y 2028, y nos encontramos en una posición ideal para generar un crecimiento sostenible y a la vez aumentar el rendimiento de los accionistas y fortalecer nuestro estado financiero. El marco de asignación de capital de la compañía sigue vigente con el 25 por ciento de flujo de caja disponible dirigido hacia los dividendos, otro 25 por ciento hacia las iniciativas de crecimiento orgánico y el 50 por ciento restante hacia oportunidades que generen el mayor rendimiento, entre ellas, la recompra de acciones y las oportunidades de crecimiento inorgánico.

Para apoyar las iniciativas de crecimiento orgánico, prevemos asignar aproximadamente $1.3 mil millones de gastos de capital de crecimiento entre 2025 y 2028 de la siguiente manera:

Aproximadamente el 50 por ciento dirigido a fortalecer nuestra ventaja de clientes minoristas, centrándonos en aumentar la cuota de mercado y la fidelización, e incrementar el reconocimiento de la marca a través de lo siguiente: aumento del alcance y densidad con más de 100 sitios nuevos en la industria, demolición y reconstrucción o protección; compleción de más de 175 conversiones sobre la marcha con ofertas de alimentos diferenciados; e instalación de cerca de 1,800 puertos de carga adicionales para VE.

Aproximadamente el 20 por ciento dirigido a fortalecer nuestra ventaja de clientes comerciales, centrándonos en aumentar los volúmenes mediante la ampliación en puntos de abastecimiento, ofertas de múltiples productos y soluciones personalizadas para el cliente.

Aproximadamente el 30 por ciento dirigido a fortalecer nuestra ventaja de suministro, centrándonos en aumentar al alcance y adquirir energía a través de inversiones estratégicas en infraestructura, incluido el incremento de la capacidad de coprocesamiento a 7,500 barriles diarios para 2028.

Para obtener más información, consulte la última presentación para inversionistas que está disponible en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en 26 países de América. Prestamos servicio a más de un millón de clientes cada día. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales suministran a las empresas combustibles industriales para que puedan prestar mejor servicio a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, les ofrecemos una variedad de opciones para ayudarles a reducir su impacto ambiental. Entre ellas se incluyen el abastecimiento, la fabricación y la mezcla de combustibles renovables, el comercio de carbono y energías renovables, la energía solar y la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. Contamos con aproximadamente 4,000 establecimientos comerciales y minoristas en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, y hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.

Nuestra estrategia se basa en dos pilares: nuestra ventaja para el cliente y nuestra ventaja en el suministro. A través de nuestra ventaja para el cliente, aspiramos a ser la primera opción de nuestros clientes, fomentando su fidelidad mediante marcas propias, ofertas diferenciadas, nuestra amplia red, precios competitivos, un servicio confiable y nuestro atractivo programa de fidelización. Nuestra ventaja en el suministro se basa en conseguir el menor costo de servicio entre los comercializadores y distribuidores independientes de combustible en los mercados difíciles de atender en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, nuestra escala significativa y nuestras profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio se sustenta en nuestra gente y en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en toda nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones contenidas aquí constituyen información y declaraciones de carácter prospectivo (colectivamente, "declaraciones prospectivas"). El uso de las palabras "esperar", "será", "podría", "sería", "creer", "continuar", "buscar" y expresiones similares, tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, entre otras cosas, relacionadas con: estrategias, objetivos e iniciativas comerciales; tendencias previstas del mercado; márgenes de refinación previstos; aumento previsto de Parkland de aproximadamente un 5% en su EBITDA ajustado para 2025 de sus líneas minorista y comercial del negocio; Guía del EBITDA ajustado para 2025 de Parkland, que incluye el EBITDA ajustado de refinación de aproximadamente $300 millones, Guía de gastos de capital 2025, Guía de flujo de caja disponible por acción 2025, Objetivo del EBITDA ajustado para 2028, Objetivo del flujo de caja disponible por acción para 2028 y Objetivo del ROIC para 2028; programa de desinversión de Parkland, la finalización y plazos de dicho programa y el importe correspondiente; la asignación de capital disciplinada de Parkland; la expectativa de Parkland de generar $5 mil millones en flujo de caja disponible acumulado entre 2025 y 2028 y los usos previstos de estos bajo el programa de asignación de capital de Parkland, que incluye dirigir aproximadamente el 25 por ciento hacia iniciativas de crecimiento orgánico y asignación prevista de fondos hacia iniciativas específicas; expectativa de Parkland de asignar aproximadamente $1.3 mil millones en gastos de capital de crecimiento entre 2025 y 2028, que incluye lo relacionado con un 50% (aproximadamente $650 millones) asignado a iniciativas de ventaja para clientes comerciales, entre ellas, la construcción de más de 100 nuevos sitios nuevos en la industria, la demolición y reconstrucción, o protección, y el completamiento de más de 175 conversiones sobre la marcha, así como la instalación de cerca de 1,800 puertos de carga para VE, que generarán alrededor de $110 millones de EBITDA ajustado gradual, un 20% (aproximadamente $260 millones) asignado para iniciativas de ventaja de clientes comerciales que incluye la expansión de puntos de abastecimiento, ofertas de múltiples productos y soluciones personalizadas para el cliente, que generarán alrededor de $45 millones de EBITDA ajustado gradual, y un 30% (aproximadamente $390 millones) dirigido a iniciativas de ventajas en el suministro mediante inversiones estratégicas en infraestructura, como el aumento de la capacidad de coprocesamiento a 7,500 barriles por día para 2028, que generará cerca de $70 millones de EBITDA ajustado gradual.

Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados o acontecimientos reales difieran materialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas. No puede garantizarse que estas expectativas sean correctas, por lo que no debe confiarse indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la legislación sobre valores. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, entre ellos: condiciones generales de la economía, el mercado y la empresa; tendencias y condiciones micro y macroeconómicas, como aumentos en las tasas de interés, la inflación y los precios de las materias primas; preferencias y tendencias de los clientes; ventajas competitivas de Parkland, incluidos productos y marcas clave, infraestructura propia y ventajas en el suministro, así como la capacidad para mantener dichas ventajas; capacidad de Parkland para retener empleados clave; capacidad de Parkland para implementar sus objetivos, proyectos y estrategias comerciales, que incluyen la finalización, el financiamiento y los plazos de los mismos, la obtención de beneficios a partir de ellos y el cumplimiento de nuestras metas y compromisos relacionados; capacidad de Parkland para identificar compradores y completar las desinversiones, si las hubiera, en los términos razonables para la empresa y de manera oportuna; capacidad de Parkland para ejecutar iniciativas orgánicas de crecimiento gradual y desarrollarse para cumplir los objetivos de su Guía 2025 y los Objetivos para 2028, así como los resultados previstos; sistemas y programas de gestión de Parkland y su estrategia de gestión de riesgos; capacidad de Parkland para pagar futuros dividendos y completar la recompra de acciones; entorno competitivo en nuestro sector; pecios minoristas, márgenes y diferenciales de refinación; disponibilidad y precio del suministro de producto petrolíferos; volatilidad del crudo y precios de productos refinados; capacidad de los proveedores de cumplir sus compromisos; acciones por parte de autoridades gubernamentales y otras entidades reguladoras que incluyen, entre otras, aumentos de impuestos o acceso restringido a los mercados; impacto ambiental; cambios en las leyes medioambientales y reguladoras, incluida la capacidad para obtener o mantener los permisos requeridos; expectativas respecto a la amortización de la deuda y al capital circulante no efectivo; y otros factores, muchos de los cuales escapan al control de Parkland. Asimismo, la Guía del EBITDA ajustado para 2025 refleja una mayor utilización de compuestos de refinería ($100 millones), sinergias continuas, optimización de costos ($50 millones) e iniciativas estratégicas de crecimiento orgánico ($75 millones), lo que se traduce en un incremento de aproximadamente un cinco por ciento en el EBITDA ajustado minorista y comercial, en comparación con el punto medio de la Guía del EBITDA ajustado para 2024, y los principales supuestos clave incluyen: el perfeccionamiento del margen bruto ajustado de $32 a $33 por barril (que refleja las dinámicas actuales del sector que se encuentran en este momento por debajo de mitad del ciclo); la utilización promedio de Burnaby Refinery del 90 al 95 por ciento basada en la capacidad de procesamiento del crudo de dicha refinería de 55,000 barriles diarios (y aplazamiento de la transformación planificada anteriormente hasta 2026 luego de la finalización de las actividades de mantenimiento en 2024); así como las continuas reducciones en los costos en todo el negocio. El rango de la Guía del EBITDA ajustado para 2025 refleja la respuesta de Parkland de aproximadamente $18 millones de EBITDA ajustado por cada $1 por barril del margen bruto ajustado de refinación. La Guía de flujo de caja disponible por acción 2025 supone un incremento del flujo de caja a través de la integración continua de empresas adquiridas, la optimización de costos y crecimiento orgánico continuos y, a la vez, el mantenimiento o la disminución de las acciones ordinarias en circulación. La Guía de inversión de capital 2025 no prevé ningún cambio significativo en las operaciones subyacentes ni ninguna transformación importante planificada en Burnaby Refinery. La Guía del coeficiente de apalancamiento 2025 prevé un incremento de la cantidad de flujo de caja disponible y, a la vez, el mantenimiento o la disminución de los niveles de deuda. Los objetivos del EBITDA ajustado para 2028 reflejan mayores márgenes brutos ajustados de refinería ($125 millones), la optimización del suministro ($75 millones), la optimización de costos ($75 millones), las iniciativas estratégicas de crecimiento orgánico descritas en este comunicado ($225 millones) y las compensaciones para pérdidas del EBITDA ajustado con desinversiones planificadas ($50 millones) en comparación con el punto medio de la Guía del EBITDA ajustado para 2025. Los objetivos para 2028 reflejan un crecimiento orgánico continuo a partir de gastos de capital de crecimiento en línea con ingresos históricos, optimización del suministro, eficiencias de costo identificadas, adquisiciones potenciales (no identificadas, pero que reflejan los rendimientos esperados del mercado y similares a los rendimientos esperados de las iniciativas de crecimiento orgánico), oportunidades de crecimiento inorgánico disciplinadas en línea con nuestro marco de asignación de capital, un margen bruto ajustado de refinación de mitad de ciclo de aproximadamente $38 a $40 por barril, una importante transformación planificada en Burnaby Refinery en 2026, tipos de interés de la deuda bancaria a largo plazo y de los bonos corporativos según lo establecido en los estados financieros consolidados intermedios de los tres y nueve meses culminados el 30 de septiembre de 2024 (MD&A del tercer trimestre de 2024), con cualquier deuda que venza y que vaya a retirarse en los períodos intermedios prorrogados a los tipos de mercado vigentes, los impuestos sobre la renta a los tipos previstos del impuesto de sociedades, incluido el impacto de la legislación Pilar II, y los principales supuestos y riesgos significativos que incluyen operaciones en curso sin cambios económicos, legales, medioambientales o fiscales significativos y métricas por acción afectadas por recompras de acciones, con el supuesto de que las acciones ordinarias en circulación no cambien sustancialmente. Véase también los riesgos e incertidumbres descritos en la "Declaración de advertencia sobre la información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el más reciente Formulario de información anual de Parkland y en las secciones "Información prospectiva" y "Factores de riesgo" en el MD&A del tercer trimestre de 2024, cada uno presentado en el Sistema de Análisis y Recuperación de Datos Electrónicos+ ("SEDAR+", por sus siglas en inglés) y disponible en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca.

Medidas financieras especificadas

Este comunicado de prensa hace referencia a determinadas medidas e índices financieros no incluidos en los Principios Contables Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) y a medidas financieras complementarias (denominadas en su conjunto "medidas financieras especificadas"). El flujo de caja disponible es una medida financiera no incluida en los GAAP; la Guía del flujo de caja disponible por acción, el Objetivo del flujo de caja disponible por acción, el ROIC y el Objetivo del ROIC son índices financieros no incluidos en los GAAP; y la Guía del EBITDA ajustado, el Objetivo del EBITDA ajustado, la Guía del coeficiente de apalancamiento y la Guía de la inversión de capital son medidas financieras complementarias que no tienen significados normalizados prescritos por las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") y pueden no ser comparables con medidas financieras similares utilizadas por otros emisores que pueden calcular estas medidas de forma diferente. Consulte a continuación para obtener más información sobre estas medidas financieras especificadas. Véase la sección 16 del MD&A del tercer trimestre de 2024 para un análisis de la Guía del EBITDA ajustado, la Guía de inversión de capital y la Guía del flujo de caja disponible por acción, además de una explicación de sus composiciones y, cuando proceda, sus conciliaciones con las medidas NIIF más próximas, que se incorporan por referencia a esta presentación. Se les advierte a los inversionistas que estas medidas no deben interpretarse como una alternativa a las ganancias netas, el efectivo generado por (utilizado en) actividades de explotación u otras medidas financieras directamente comparables determinadas de conformidad con las NIIF como un indicio del rendimiento de Parkland.

El flujo de caja disponible y el flujo de caja disponible por acción son medidas financieras no incluidas en los GAAP ni en el índice financiero de los GAAP, respectivamente.

El flujo de caja disponible se calcula como efectivo generado de (usado en) actividades de explotación, la medida financiera directamente comparable, ajustado para elementos, tales como (i) el cambio neto en (a) capital circulante no efectivo y (b) otros activos y pasivos, (ii) inversión de capital de mantenimiento, (iii) dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas y mixtas, (iv) intereses sobre el arrendamiento y deudas a largo plazo, y (v) pagos del monto principal de arrendamiento. Utilizamos esta medida financiera no incluida en los GAAP para monitorear la capacidad de Parkland de generar flujo de caja para asignación de capital, incluidas las distribuciones a los accionistas, las inversiones en el crecimiento de la empresa y la reducción del endeudamiento.

El flujo de caja disponible por acción es un índice financiero no incluido en los GAAP, que se calcula dividiendo el flujo de caja disponible entre la cantidad promedio ponderada de las acciones ordinarias en circulación. La Guía del flujo de caja disponible por acción y el Objetivo del flujo de caja disponible por acción representan la métrica prospectiva del flujo de caja disponible por acción.



Tres meses culminados Últimos doce

meses culminados 30 de septiembre de 2024 ($ millones, a menos que se indique lo contrario) 31 de diciembre

de 2023 31 de marzo

de 2024 (1) 30 de junio

de 2024 30 de

septiembre de 2024 Efectivo generado de (utilizado en) actividades de explotación 417 217 450 406 1,490 Revertir: cambio en otros activos y pasivos (4) 28 3 (68) (41) Revertir: cambio neto en capital circulante no efectivo relacionado con actividades de explotación(1) 17 55 (34) 21 59 Incluir: inversiones de capital de mantenimiento (93) (59) (53) (71) (276) Incluir: dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas o mixtas 3 2 8 3 16 Incluir: interés en arrendamiento y deudas a largo plazo (88) (85) (88) (85) (346) Incluir: Pagos de montos principales de arrendamiento (71) (71) (64) (69) (275) Flujo de caja disponible 181 87 222 137 627 Cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias (millones)(2)







175 Flujo de caja disponible por acción de los últimos doce meses (TTM, por sus siglas en inglés)







3.58



Tres meses culminados

Últimos doce

meses culminados

30 de septiembre de 2023 ($ millones, a menos que se indique lo contrario) 31 de diciembre

de 2022 31 de marzo

de 2023 30 de junio

de 2023(1) 30 de septiembre

de 2023 Efectivo generado de (utilizado en) actividades de explotación 629 314 521 528 1,992 Revertir: cambio en otros activos y pasivos (23) 11 (11) 7 (16) Revertir: cambio neto en capital circulante no efectivo relacionado con actividades de explotación(1) (232) 18 (145) (14) (373) Incluir: inversiones de capital de mantenimiento (118) (79) (61) (52) (310) Incluir: dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas o mixtas — 16 2 4 22 Incluir: interés en arrendamiento y deudas a largo plazo (86) (92) (89) (83) (350) Incluir: pagos del monto principal de arrendamiento (52) (51) (56) (57) (216) Flujo de caja disponible 118 137 161 333 749 Cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias (millones)(2)







175 Flujo de caja disponible por acción de los últimos doce meses (TTM, por sus siglas en inglés)







4.28

(1) Con fines comparativos, determinados montos dentro del cambio neto en el capital circulante no efectivo relacionado con actividades de explotación de los tres meses culminados el 31 de marzo de 2024 y los tres meses culminados el 30 de junio de 2023 fueron revisados para ajustarse al actual período de presentación. (2) La cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias se calcula según la política de contabilidad de Parkland que aparece en la Nota 2 de los Estados Financieros Consolidados Anuales.

El ROIC es un índice financiero no incluido en los GAAP. La medida se calcula como un índice de las utilidades de explotación netas obtenidas después de impuestos (NOPAT, por sus siglas en inglés) dividido entre el capital promedio invertido. Las NOPAT describen la rentabilidad de las operaciones de base de Parkland, y no incluyen el impacto del apalancamiento y otros elementos determinados de ingresos y gastos que no se consideran representativos del principal rendimiento operativo subyacente de Parkland. Las NOPAT se basan en el EBITDA ajustado, según se define en la Sección 16A del MD&A del tercer trimestre de 2024, menos gastos de depreciación y los gastos fiscales estimados usando la tasa fiscal promedio esperada que se estima mediante las tasas fiscales reglamentarias en cada jurisdicción donde opera Parkland. El capital invertido promedio es el monto del capital utilizado por Parkland que representa el promedio de deuda inicial y final, y el patrimonio neto, que incluye las reservas de capital, el neto de efectivo y los equivalentes de efectivo. Utilizamos esta medida no incluida en los GAAP para evaluar la eficiencia de Parkland en la inversión de capital. El Objetivo del ROIC representa la métrica prospectiva del ROIC.

($ millones, a menos que se indique lo contrario) Tres meses culminados Últimos doce

meses culminados

30 de septiembre de 2024 ROIC 31 de diciembre

de 2023 31 de marzo

de 2024 30 de junio

de 2024 30 de septiembre

de 2024 Utilidades netas (pérdida) 86 (5) 70 91 242 Añadir/(menos):









Impuesto sobre la renta (recuperación) (15) (29) 20 17 (7) Adquisición, integración y otros costos 42 30 46 61 179 Depreciación y amortización 222 206 202 207 837 Costo financiero 89 91 99 96 375 (Ganancia) pérdida en el cambio de divisas - sin concretarse — 3 4 1 8 (Ganancia) pérdida en la gestión de riesgos y otros - sin concretarse 28 3 56 (48) 39 Otras (ganancias) y pérdidas 5 10 (1) (1) 13 Otros elementos de ajuste 6 18 8 7 39 EBITDA ajustado 463 327 504 431 1,725 Menos: Depreciación (222) (206) (202) (207) (837) EBIT ajustado 241 121 302 224 888 Tasa fiscal efectiva promedio







19.0 % Menos: Impuestos







(169) Beneficio operativo neto después de impuestos







719 Capital invertido inicial







9,238 Capital invertido final







9,125 Capital invertido promedio







9,182 Retorno del capital invertido







7.8 %

($ millones, a menos que se indique lo contrario) 30 de septiembre de 2024 30 de septiembre de 2023 Capital invertido Deuda a largo plazo - parte actual 220 180 Deuda a largo plazo 6,104 6,227 Patrimonio neto 3,164 3,259 Excluir: Efectivo y equivalentes de efectivo (363) (428) Total 9,125 9,238

($ millones, a menos que se indique lo contrario) Tres meses culminados Últimos doce

meses culminados el

30 de septiembre 2023 ROIC 31 de diciembre

de 2022 31 de marzo

de 2023 30 de junio

de 2023 30 de septiembre

de 2023 Utilidades netas 69 77 78 230 454 Añadir/(menos):









Impuesto sobre la renta (recuperación) 22 (20) 18 54 74 Adquisición, integración y otros costos 41 27 39 38 145 Depreciación y amortización 212 190 206 205 813 Costo financiero 94 104 98 93 389 (Ganancia) pérdida en el cambio de divisas - sin concretarse 8 7 27 1 43 (Ganancia) pérdida en la gestión de riesgos y otros - sin concretarse 9 (32) (11) (19) (53) Otras (ganancias) y pérdidas (21) 21 14 (37) (23) Otros elementos de ajuste 21 21 1 20 63 EBITDA ajustado 455 395 470 585 1,905 Menos: Depreciación (212) (190) (206) (205) (813) EBIT ajustado 243 205 264 380 1,092 Tasa fiscal efectiva promedio







18.3 % Menos: Impuestos







(200) Beneficio operativo neto después de impuestos







892 Capital invertido inicial







9,521 Capital invertido final







9,238 Capital invertido promedio







9,380 Retorno del capital invertido







9.5 %

($ millones, a menos que se indique lo contrario) 30 de septiembre de 2023 30 de septiembre de 2022 Capital invertido Deuda a largo plazo - parte actual 180 151 Deuda a largo plazo 6,227 6,617 Patrimonio neto 3,259 2,485 Opción de venta de Sol — 629 Excluir: Efectivo y equivalentes de efectivo (428) (361) Total 9,238 9,521

FUENTE Parkland Corporation