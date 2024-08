PARKLAND ANUNCIA UNA OFERTA DE 500 MILLONES DE DÓLARES DE NOTAS PRIORITARIAS SIN GARANTÍA

CALGARY, AB, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "empresa", o "nuestro") (TSX: PKI) ha anunciado hoy que, sujeta a las condiciones del mercado y a otras condiciones, tiene previsto iniciar una oferta privada de un monto total por la suma de 500 millones de dólares de notas prioritarias sin garantía con vencimiento en 2032.

Parkland tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para reembolsar una parte de las disposiciones pendientes de sus líneas de crédito.

La concreción de la oferta está sujeta a condiciones del mercado y otras circunstancias, y no puede garantizarse que Parkland pueda completarla con éxito en los términos descritos anteriormente, o en lo absoluto.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni se realizará ninguna oferta o venta de las notas en ningún estado o jurisdicción en los que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Las notas no han sido registradas bajo la Ley de Valores (Securities Act) ni bajo las leyes de valores estatales y, a menos que se registren, no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, salvo en virtud de una exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y la legislación estatal aplicable en materia de valores. Las notas se ofrecerán y se venderán únicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, en su versión modificada (la "Ley de Valores") y podrán ofrecerse y venderse fuera de Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Además, las notas no han sido y no serán calificadas para su distribución al público bajo las leyes de valores canadienses aplicables y, en consecuencia, cualquier oferta y venta de tales notas en Canadá se hará sobre una base que está exenta de los requisitos de prospecto de tales leyes de valores. Las notas se ofrecerán y venderán en Canadá mediante colocación privada únicamente a "inversores acreditados" con arreglo a determinadas exenciones de prospecto.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones contenidas en este anuncio son declaraciones prospectivas basadas en las expectativas actuales, incluidos el volumen y las condiciones de la oferta y el uso de los ingresos de la oferta, en caso de que se inicie y se concrete. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas nos obligan a hacer suposiciones y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que pueden hacer que nuestros resultados reales en periodos futuros difieran materialmente de los expuestos en tales declaraciones prospectivas.

Todas las declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha del presente documento y Parkland no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones para reflejar nueva información, posterior o de otro tipo, salvo que lo exija la legislación aplicable. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración cautelar.

Para más información, consultas de los inversores, 1-855-355-1051, [email protected]; consultas de los medios, 1-855-301-5427, [email protected]

