Parkland Anuncia una oferta pública de adquisición normal

CALGARY, Alberta, 3 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", "nuestro", o la "empresa") (TSX: PKI) anunció hoy que la Bolsa de Toronto ("TSX", por sus siglas en inglés) aceptó la notificación de intención de la empresa de presentar una oferta pública de adquisición de acciones (la "NCIB", por sus siglas en inglés).

Según la NCIB, la empresa puede comprar para cancelación un máximo de 13,814,717 acciones ordinarias de la empresa (las "acciones"), que representan el 10 % del capital circulante público (según lo define la TSX) al 18 de noviembre de 2024. El 18 de noviembre de 2024, Parkland tenía 173,781,684 acciones emitidas y en circulación. La NCIB comenzará el 1 de diciembre de 2024 y finalizará cuando suceda la primera de las siguientes situaciones: (i) arribe la fecha 30 de noviembre de 2025, (ii) la empresa compre el máximo de 13,814,717 acciones, o (iii) la empresa concluya la NCIB.

La NCIB tiene como objetivo aumentar el retorno continuo de capital de Parkland a los accionistas por medio de dividendos. Parkland cree que, en ocasiones, el precio de mercado de las acciones puede no reflejar con precisión su valor teórico contable. En consecuencia, la compra de acciones para su cancelación en virtud de la NCIB puede representar una oportunidad de inversión atractiva para mejorar el valor para los accionistas, de acuerdo con el marco de asignación de capital de Parkland.

Las compras en virtud de la NCIB se realizarán por medio de las sedes de la TSX o sistemas de operaciones alternativos en Canadá al precio de mercado vigente al momento de la compra. De conformidad con las normas de la TSX, cualquier recompra diaria (que no sea en virtud de una excepción de compra en bloque, tal como la define la TSX) en virtud de la NCIB se limitará a un máximo de 136,675 acciones, lo que representa el 25 % del volumen medio diario de operaciones en la TSX de 546,700 durante los seis meses finalizados el 31 de octubre de 2024.

En relación con la NCIB, la empresa ha celebrado un plan automático de compra de acciones (el "ASPP") con su agente de bolsa designado para permitir la compra de acciones durante determinados períodos de restricción predeterminados y otros períodos durante los cuales la empresa normalmente no estaría autorizada a comprar acciones. Las compras en virtud del ASPP serán determinadas por el agente de bolsa designado a su exclusivo criterio según los parámetros de compra establecidos por Parkland de acuerdo con las normas de la TSX, las leyes de valores aplicables y los términos del ASPP. Fuera de los períodos de restricción, se pueden comprar acciones en virtud de la NCIB, según el criterio de la administración, de conformidad con las normas de la TSX y las leyes de valores aplicables. Todas las compras realizadas en virtud del ASPP se incluirán en el cálculo de la cantidad de acciones compradas en virtud de la NCIB. El ASPP ha sido aprobado previamente por la TSX y entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2024, en simultáneo con el inicio de la NCIB.

La NCIB continúa con la NCIB existente de la empresa (la "NCIB existente"). De conformidad con la NCIB existente, la empresa tiene la aprobación de la TSX para recomprar hasta 14,056,984 acciones desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2024. Según la NCIB existente, la empresa ha comprado 3,107,038 acciones en el mercado abierto a un precio de compra promedio ponderado de 42,6734 dólares por acción.

No se puede garantizar la cantidad exacta de acciones que se comprarán en virtud de la NCIB, en su caso. Parkland puede discontinuar las compras en el marco de la NCIB en cualquier momento, en virtud del cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.

Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones de carácter prospectivo (colectivamente, "declaraciones prospectivas"). Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "esperar", "será", "podría", "sería", "creer", "continuar", "aspirar" y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto, entre otras cosas, la NCIB y el ASPP, las posibles compras de acciones en virtud de la NCIB y el ASPP, los beneficios previstos de la NCIB, incluida la mejora del valor para los accionistas, la devolución de capital adicional a los accionistas y las estrategias y objetivos empresariales de Parkland.

Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados o acontecimientos reales difieran materialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas. No puede garantizarse que estas expectativas sean correctas, por lo que no debe confiarse indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente estas declaraciones prospectivas, salvo en la medida que lo exija la legislación sobre valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como consecuencia de numerosos riesgos, hipótesis e incertidumbres, entre los que se incluyen: la imposibilidad de obtener la aprobación final de la NCIB y el ASPP por parte de la TSX; la imposibilidad de obtener los beneficios previstos de la NCIB; la imposibilidad de ejecutar las compras en virtud de la NCIB, incluido el ASPP; las condiciones generales de la economía, el mercado y los negocios; la capacidad de Parkland para ejecutar sus estrategias, objetivos e iniciativas empresariales, incluidos, entre otros, la finalización, financiación y calendario de estas, la obtención de los beneficios derivados de ellas y el cumplimiento de nuestros objetivos y compromisos relacionados con estas; la actuación competitiva de otras empresas; los márgenes de refino y comercialización; la capacidad de los proveedores para cumplir sus compromisos; la actuación de las autoridades gubernamentales y otros organismos reguladores, incluidos, entre otros, el aumento de los impuestos o la restricción del acceso a los mercados; los cambios y la evolución de la normativa medioambiental y de otro tipo; y otros factores, muchos de los cuales escapan al control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en la "Declaración cautelar sobre la información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el formulario de información anual de Parkland del 27 de febrero de 2024, y la "Información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el Análisis y Discusión de la Gestión (MD&A, por sus siglas en inglés) del tercer trimestre de 2024 del 30 de octubre de 2024 y el MD&A del cuarto trimestre de 2023 del 27 de febrero de 2024, cada uno de ellos archivados en SEDAR+ y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración cautelar.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en 26 países de América. Prestamos servicio a más de un millón de clientes cada día. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales suministran a las empresas combustibles industriales para que puedan prestar mejor servicio a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, les ofrecemos una variedad de opciones para ayudarles a reducir su impacto ambiental. Entre ellas se incluyen el abastecimiento, la fabricación y la mezcla de combustibles renovables, el comercio de carbono y energías renovables, la energía solar y la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. Contamos con aproximadamente 4,000 establecimientos comerciales y minoristas en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, y hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.

Nuestra estrategia se basa en dos pilares: la ventaja del cliente y la ventaja en el suministro. A través de nuestra ventaja del cliente, aspiramos a ser la primera opción de nuestros clientes, fomentando su fidelidad mediante marcas propias, ofertas diferenciadas, nuestra amplia red, precios competitivos, un servicio confiable y nuestro atractivo programa de fidelización. Nuestra ventaja en el suministro se basa en conseguir el menor costo de servicio entre los comercializadores y distribuidores independientes de combustible en los mercados difíciles de servir en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, nuestra escala significativa y nuestras profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio se sustenta en nuestra gente y en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en toda nuestra organización.

Para más información: consultas de inversores: 1-855-355-1051, [email protected]; consultas de los medios: 1-855-301-5427, [email protected]

