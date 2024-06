Parkland llega a un acuerdo para vender su negocio canadiense de propano

CALGARY, AB, 6 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Empresa" o "nuestro") (TSX: PKI), ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Avenir Energy Ltd. para desprenderse de su negocio comercial canadiense de propano por una contraprestación en efectivo de aproximadamente $115 millones, y para suministrar combustible en exclusiva durante diez años (la "Desinversión").

"Esta transacción es un gran paso hacia la consecución de nuestro objetivo de $500 millones procedentes de la desinversión de activos no estratégicos para finales de 2025", afirma Ian White, presidente de Parkland Canadá. "Al centrarnos en nuestros activos básicos, estamos simplificando nuestro negocio para mejorar la rentabilidad. Impulsados por nuestra orientación al cliente, seguimos viendo enormes oportunidades de aportar crecimiento y valor a nuestro negocio canadiense".

Sujeto a ciertas condiciones de cierre, se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024. Scotiabank actúa como asesor financiero para la desinversión.

