Parkland presenta los resultados del segundo trimestre de 2024

EBITDA ajustado del segundo trimestre1 de $504 millones

Los resultados demuestran el éxito de las iniciativas en curso y el ritmo del negocio

El Consejo elige a Michael Jennings como presidente del consejo

Se publica el Informe Anual de Sostenibilidad

CALGARY, Alberta, 4 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Empresa" o "nuestro") (TSX: PKI), anunció hoy sus resultados financieros y operativos correspondientes a los tres y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2024.

"Me gustaría dar las gracias al equipo de Parkland por ofrecer unos resultados récord en el segundo trimestre", mencionó Bob Espey, presidente y director general. "Nuestro enfoque sigue siendo firme en la mejora de los rendimientos, mediante la inversión en nuestras ventajas para el cliente y el suministro, además del fortalecimiento de nuestra sólida plataforma para el crecimiento futuro, con miras a ofrecer valor a los accionistas. Tengo confianza en el resto del año y en nuestras ambiciones a más largo plazo".

Aspectos destacados del segundo trimestre de 2024

Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, por sus siglas en inglés) ajustadas de $504 millones, un aumento del 7 % en comparación con el segundo trimestre de 2023.

millones, un aumento del 7 % en comparación con el segundo trimestre de 2023. Beneficios netos de $70 millones ( $0,40 por acción, básicos), lo que supone un descenso del 10 % con respecto al segundo trimestre de 2023, y beneficios ajustados 2 de $156 millones ( $0,89 por acción, básicos), lo que supone un aumento del 20 % con respecto al segundo trimestre de 2023.

millones ( por acción, básicos), lo que supone un descenso del 10 % con respecto al segundo trimestre de 2023, y beneficios ajustados de millones ( por acción, básicos), lo que supone un aumento del 20 % con respecto al segundo trimestre de 2023. Flujo de caja disponible en los últimos doce meses (TTM, por sus siglas en inglés) 2 de $831 millones ( $4,75 dólares por acción), un 60 % más que en el mismo periodo de 2023, y efectivo generado (utilizado) en actividades de explotación TTM 3 de $1,612 millones ( $9,21 dólares por acción), un 13% menos que en el mismo periodo de 2023, debido a movimientos favorables de capital circulante no monetario en el periodo anterior.

de millones ( dólares por acción), un 60 % más que en el mismo periodo de 2023, y efectivo generado (utilizado) en actividades de explotación TTM de millones ( dólares por acción), un 13% menos que en el mismo periodo de 2023, debido a movimientos favorables de capital circulante no monetario en el periodo anterior. Compró para su cancelación aproximadamente 700,000 acciones ordinarias de Parkland por 29 millones de dólares y mantuvo el Ratio de Apalancamiento 4 de 3,1 veces (3,1 veces en el 1T 2024).

de 3,1 veces (3,1 veces en el 1T 2024). El rendimiento del capital invertido2 ("ROIC", por sus siglas en inglés) aumentó del 7,7 % al 9 % en los últimos doce meses que terminaron el 30 de junio de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023.

Aspectos destacados del segmento en el segundo trimestre de 2024

Canadá obtuvo un EBITDA ajustado de $172 millones, un 15 % más que en el segundo trimestre de 2023 ( $150 millones). Este aumento se debió principalmente a unos márgenes unitarios de combustible más sólidos y a los beneficios de nuestra ventaja de suministro, parcialmente compensados por el impacto de la menor demanda del sector en nuestro negocio minorista. El crecimiento del volumen de ventas en las mismas tiendas de la empresa ("Company SSVG", por sus siglas en inglés) 5 fue de (1.0) por ciento, en comparación con el 9.3 por ciento en el segundo trimestre de 2023. El crecimiento de ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (no incluye cigarrillos) 2 fue de (0.7) por ciento, para el segundo trimestre de 2024, en comparación con el 3.1 por ciento en el segundo trimestre de 2023. Esto se debió principalmente a las condiciones económicas que han reducido el gasto discrecional de los consumidores. Canadá registró ingresos en tiendas de conveniencia Food and Company de $82 millones, coherente con el segundo trimestre de 2023 ( $79 millones).

millones, un 15 % más que en el segundo trimestre de 2023 ( millones). Este aumento se debió principalmente a unos márgenes unitarios de combustible más sólidos y a los beneficios de nuestra ventaja de suministro, parcialmente compensados por el impacto de la menor demanda del sector en nuestro negocio minorista. El crecimiento del volumen de ventas en las mismas tiendas de la empresa ("Company SSVG", por sus siglas en inglés) fue de (1.0) por ciento, en comparación con el 9.3 por ciento en el segundo trimestre de 2023. El crecimiento de ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (no incluye cigarrillos) fue de (0.7) por ciento, para el segundo trimestre de 2024, en comparación con el 3.1 por ciento en el segundo trimestre de 2023. Esto se debió principalmente a las condiciones económicas que han reducido el gasto discrecional de los consumidores. Canadá registró ingresos en tiendas de conveniencia Food and Company de millones, coherente con el segundo trimestre de 2023 ( millones). A nivel internacional hubo un EBITDA ajustado de $182 millones, un aumento del 8 por ciento respecto al segundo trimestre de 2023 ( $168 millones). El incremento fue impulsado principalmente por una mejora en los márgenes unitarios de combustible en el negocio mayorista, parcialmente compensado por menores volúmenes, y la fortaleza continua en el negocio minorista base y la incorporación de nuevos sitios.

millones, un aumento del 8 por ciento respecto al segundo trimestre de 2023 ( millones). El incremento fue impulsado principalmente por una mejora en los márgenes unitarios de combustible en el negocio mayorista, parcialmente compensado por menores volúmenes, y la fortaleza continua en el negocio minorista base y la incorporación de nuevos sitios. EE. UU. registró un EBITDA ajustado de $49 millones, una disminución del 34 por ciento respecto al segundo trimestre de 2023 ( $74 millones). Los resultados reflejan una menor demanda de mercado de diésel y gasolina y menores márgenes unitarios de combustible, debido a movimientos desfavorables en los precios de las materias primas.

millones, una disminución del 34 por ciento respecto al segundo trimestre de 2023 ( millones). Los resultados reflejan una menor demanda de mercado de diésel y gasolina y menores márgenes unitarios de combustible, debido a movimientos desfavorables en los precios de las materias primas. La refinación registró un EBITDA ajustado de $121 millones, en comparación con $109 millones en el segundo trimestre de 2023. La utilización compuesta 5 en la refinería de Burnaby fue del 98 por ciento, incluyendo volúmenes récord de co-procesamiento de 3,000 barriles por día, en comparación con el 91 por ciento en el segundo trimestre de 2023.

millones, en comparación con millones en el segundo trimestre de 2023. La utilización compuesta en la refinería de Burnaby fue del 98 por ciento, incluyendo volúmenes récord de co-procesamiento de 3,000 barriles por día, en comparación con el 91 por ciento en el segundo trimestre de 2023. Los costos operativos consolidados y los gastos de marketing, generales y administrativos disminuyeron $5 millones en comparación con el segundo trimestre de 2023, reflejando iniciativas continuas de reducción de costos que han compensado exitosamente el impacto de las presiones inflacionarias en todo el negocio.

millones en comparación con el segundo trimestre de 2023, reflejando iniciativas continuas de reducción de costos que han compensado exitosamente el impacto de las presiones inflacionarias en todo el negocio. La tasa total de frecuencia de lesiones registrables de Parkland5 con base en los últimos doce meses fue de 1.21, en comparación con 0.87 al 30 de junio de 2023.

____________________________________ 1 Total de mediciones de segmentos. Consulte la sección "Total de mediciones de ganancia de segmentos y total de mediciones de segmentos" de este comunicado de prensa. 2 Medidas financieras no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP, por sus siglas en inglés) o coeficiente financiero no acorde a GAAP. Consulte la sección "Medidas y coeficientes financieros no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP) de este comunicado de prensa. 3 Medidas financieras suplementarias. Consulte la sección "Medidas financieras suplementarias" de este comunicado de prensa. 4 Medidas de manejo de capital. Consulte la sección "Medidas de manejo de capital" de este comunicado de prensa. 5 Medidas no financieras. Consulte la sección "Medidas no financieras" de este comunicado de prensa.

Directrices 2024

Como resultado del cierre no planificado en la refinería de Burnaby en el primer trimestre de 2024, y las condiciones de mercado desfavorables experimentadas en los primeros seis meses de 2024 que pueden persistir durante el resto del año, Parkland ha revisado su orientación de EBITDA ajustado para 2024 de $1,900 millones a $2,000 millones.

Actualización de Gobernanza

La Junta Directiva de Parkland ha elegido a Michael Jennings como presidente de la junta, con efecto a partir del 31 de julio de 2024, en reemplazo de Steven Richardson, quien se jubila. El Sr. Jennings se unió a la Junta de Parkland en febrero de 2024 y es un ejecutivo y miembro de la junta altamente experimentado con más de tres décadas de experiencia internacional en energía integrada.

"Ha sido un privilegio servir en la Junta de Parkland durante los últimos siete años, incluyendo mi mandato como presidente", afirmó el Sr. Richardson. "Durante este tiempo, hemos hecho crecer significativamente la empresa e implementado un proceso estratégico de renovación de la junta, reclutando directores altamente experimentados y calificados, incluyendo la decisión de traer a Mike como sucesor. Me gustaría agradecer a la Junta, la administración y al equipo general de Parkland por su apoyo; ha sido un placer trabajar con un grupo tan comprometido y talentoso".

"Es un honor ser elegido como Presidente de la Junta y espero poder construir sobre la sólida base que se ha establecido", dijo el Sr. Jennings. "Me gustaría agradecer a Steve por su liderazgo y contribuciones a la Junta de Parkland. Tengo la máxima confianza en la estrategia empresarial de Parkland y en el equipo de gestión, liderado por Bob Espey. Juntos, trabajaremos en el interés de todos los accionistas para ofrecer un valor sostenible a largo plazo".

Informe de Sostenibilidad 2023

Hoy, Parkland publicó su quinto Informe de Sostenibilidad, que describe nuestra estrategia renovada para reflejar mejor la fuerte conexión entre las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza ("ESG", por sus siglas en inglés) y nuestra estrategia corporativa. El informe destaca las iniciativas de sostenibilidad en curso y nuestro rendimiento ESG para 2023. Entre estas iniciativas se encuentran los esfuerzos en el co-procesamiento de combustibles de bajo carbono hechos de materias primas renovables, incluyendo nuestros planes para aumentar el co-procesamiento a 7,500 barriles por día para 2028; la creación de entornos de trabajo más seguros, diversos e inclusivos; y proyectos para mejorar la eficiencia energética dentro de las operaciones de marketing de Parkland.

El Informe de Sostenibilidad 2023 de Parkland puede consultarse aquí: https://www.parkland.ca/sustainability/sustainability-reporting

Resumen financiero consolidado

($ millones, a menos que se especifique otra opción) Tres meses terminados el 30 de junio, Resumen financiero 2024 2023 Ventas e ingresos operativos 7,504 7,819 EBITDA ajustado(1) 504 470 Canadá(2) 172 150 Internacional(2) 182 168 EE. UU.(2) 49 74 Refinación(2) 121 109 Corporativo(2) (20) (31) Ganancias (pérdidas) netas 70 78 Ingresos (pérdidas) netos por acción - básicos ($ por acción) 0.40 0.44 Ingresos (pérdidas) netos por acción - diluidos ($ por acción) 0.39 0.43 Efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades de operación en los últimos doce meses ("TTM")(3) 1,612 1,868 Efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades de operación por acción en los últimos doce meses (TTM)(3) 9.21 10.99 Flujo de efectivo disponible en los últimos doce meses(4) 831 519 Flujo de efectivo disponible por acción en los últimos doce meses(4) 4.75 3.05 Rentabilidad del capital invertido en los últimos doce meses(4) 9.0 % 7.7 %

1 Total de mediciones de segmentos. Consulte la sección "Total de mediciones de ganancia de segmentos y total de mediciones de segmentos" de este comunicado de prensa. 2 Medición de las utilidades (pérdidas) del segmento. Consulte la sección "Total de mediciones de ganancia de segmentos y total de mediciones de segmentos" de este comunicado de prensa. 3 Medida financiera suplementaria. Consulte la sección "Medidas financieras suplementarias" de este comunicado de prensa. 4 Medidas financieras no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP) o coeficiente financiero no acorde a GAAP. Consulte la sección "Medidas y coeficientes financieros no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP) de este comunicado de prensa.

Debates y análisis de la administración (MD&A, en inglés) y estados financieros consolidados condensados provisionales

El debate y análisis de la gestión relativos a los tres y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2024 (la "MD&A del Q2 2024", en inglés) y los estados financieros consolidados condensados provisionales de los tres y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2024 (los "estados financieros consolidados condensados provisionales del Q2 2024") proporcionan una explicación detallada de los resultados operativos de Parkland para los tres y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2024. Una versión en inglés de estos documentos estará disponible en línea en www.parkland.ca y en el Sistema para el Análisis y Recuperación de Datos Electrónicos + ("SEDAR+", por sus siglas en inglés) después de que los resultados sean publicados por el servicio de noticias bajo el perfil de Parkland en www.sedarplus.ca. Las versiones en francés de la MD&A del Q2 2024 y los estados financieros consolidados condensados provisionales del Q2 2024 se publicarán en www.parkland.ca y SEDAR+ tan pronto como estén disponibles.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en 26 países de las Américas. Atendemos a más de un millón de clientes cada día. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales proporcionan combustibles industriales a las empresas de modo que puedan atender mejor a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, proporcionamos una gama de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Esto incluye aprovisionamiento, fabricación y mezcla de combustibles renovables, operaciones comerciales de carbono y de recursos renovables, energía solar y cargas ultra rápidas de vehículos eléctricos. Con aproximadamente 4,000 sedes minoristas y comerciales en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.

Nuestra estrategia se centra en dos pilares: nuestra ventaja para el cliente y nuestra ventaja de suministro. A través de nuestra ventaja para el cliente, apuntamos a ser la primera opción de nuestros clientes, cultivando su lealtad a través de marcas exclusivas, ofertas diferenciadas, nuestra extensa red, precios competitivos, servicio confiable y nuestro atractivo programa de fidelización. Nuestra ventaja de suministro se basa en ofrecer el costo más bajo de servicio entre los comercializadores y distribuidores independientes de combustible en los mercados de difícil acceso en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, escala significativa y profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio está respaldado por nuestra gente y por nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, profundamente arraigados en nuestra organización.

Proyecciones futuras

Algunos estados financieros que se incluyen en este comunicado constituyen información y proyecciones futuras (denominados en conjunto "proyecciones futuras"). Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "esperar", "estar a punto de", "podría", "quizá", "creer", "continuar", "buscar" y expresiones similares, estas tienen la intención de identificar proyecciones futuras. En particular, este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras con respecto, entre otras cosas: estrategias, objetivos e iniciativas comerciales; la guía revisada del EBITDA Ajustado de 2024 de Parkland; las iniciativas de sostenibilidad de Parkland, incluidos los planes para expandir la capacidad de co-procesamiento de la Refinería de Burnaby a 7,500 barriles por día para 2028; y la confianza en el resto del año y nuestras ambiciones a largo plazo.

Estas proyecciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales difieran materialmente de lo previsto en dichas proyecciones futuras. No podemos asegurar que estas expectativas sean correctas y no se deberá confiar ciegamente en las proyecciones futuras que se incluyen en este comunicado de prensa. Estas proyecciones futuras hablan de las condiciones dadas en la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no se compromete ni tiene la obligación de actualizar ni de modificar públicamente las proyecciones futuras, salvo si lo requiere la legislación relativa al mercado de valores. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los anticipados en estas proyecciones futuras como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland, incluyendo, pero no limitado a: condiciones económicas, de mercado y comerciales generales; la capacidad de Parkland para ejecutar sus estrategias, objetivos e iniciativas comerciales, incluyendo la finalización, financiamiento y el tiempo de los mismos, la realización de los beneficios derivados y el cumplimiento de nuestras metas y compromisos relacionados; la realización del impacto esperado del trabajo de mantenimiento y optimización de la refinación completado en la utilización y rentabilidad de la Refinería de Burnaby; y las suposiciones y riesgos descritos bajo "Declaración de advertencia con respecto a la información sobre proyecciones futuras" y "Factores de Riesgo" en el Formulario de Información Anual más reciente de Parkland, y bajo "Información sobre proyecciones futuras" y "Factores de Riesgo" en la MD&A del Q2 2024, que se incorporan por referencia aquí, cada uno presentado en SEDAR+ y disponible en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Además, la guía revisada del EBITDA Ajustado de 2024 refleja la integración continua de negocios adquiridos, la captura de sinergias y las iniciativas de crecimiento orgánico, y las suposiciones materiales clave incluyen: un aumento en el margen bruto ajustado de combustible minorista y comercial y productos petrolíferos de aproximadamente 5 por ciento y el margen bruto ajustado de alimentos, conveniencia y otros de aproximadamente 5 por ciento en comparación con el año terminado el 31 de diciembre de 2023; la realización de $100 millones en eficiencias de costos de gastos de marketing, generales y administrativos a tasa constante para finales de 2024; un margen bruto ajustado de refinación de aproximadamente $40 a $41 por barril y una utilización compuesta promedio de la Refinería de Burnaby de 75 por ciento a 80 por ciento (considerando la interrupción no planificada) basado en la capacidad de procesamiento de crudo de la Refinería de Burnaby de 55,000 barriles por día; mejoras en las operaciones, utilización y optimización del suministro en la Refinería de Burnaby durante 2024; y la implementación de reducciones continuas de costos en todo el negocio. Las proyecciones futuras que se incluyen en este comunicado de prensa son parte de esta declaración preventiva.

Medidas financieras determinadas

Este comunicado de prensa contiene el total de mediciones de segmentos, medidas financieras y coeficientes financieros no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP, en inglés), medidas financieras suplementarias y medidas para el manejo de capital (denominadas "medidas financieras determinadas"). La administración de Parkland utiliza ciertas medidas financieras determinadas para analizar su desempeño operativo y financiero, apalancamiento y liquidez del negocio. Estas medidas financieras especificadas no tienen ningún significado estandarizado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad ("IFRS", por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, es poco probable que sean comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. Las medidas financieras especificadas no deben considerarse de forma aislada o utilizarse como sustituto de las medidas de desempeño preparadas de acuerdo con las IFRS. Consulte la Sección 16 de la MD&A del segundo trimestre de 2024, que se incorpora por referencia en este comunicado de prensa, para obtener más detalles sobre las medidas financieras especificadas utilizadas por Parkland.

Medidas y coeficientes financieros no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP)

Las ganancias (pérdidas) ajustadas son una medida financiera no acorde a las prácticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP) y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción son un coeficiente financiero no acorde a las prácticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP), y cada una representa el desempeño operativo central subyacente de las actividades empresariales de Parkland a nivel consolidado. La medida financiera más directamente comparable a las ganancias (pérdidas) ajustadas y a las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción es la ganancia (pérdida) neta.

Las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción representan el nivel de desempeño del negocio operativo de Parkland, al mismo tiempo que consideran la depreciación y la amortización, los intereses de los alquileres y otros costos financieros, así como los impuestos sobre la renta. La empresa utiliza estas medidas porque cree que las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción son útiles para la administración y para los inversionistas al evaluar el desempeño global de la empresa, ya que excluyen ciertos artículos importantes que no reflejan las operaciones comerciales subyacentes de la empresa.

Consulte la Sección 16 de la MD&A del segundo trimestre de 2024, que se incorpora por referencia en este comunicado de prensa, para la definición y composición detallada de las ganancias ajustadas (pérdida) y las ganancias ajustadas (pérdida) por acción.

Vea a continuación la conciliación de las ganancias (pérdidas) ajustadas con las ganancias (pérdidas) netas y el cálculo de las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción.



Tres meses terminados el 30 de junio, ($ millones, a menos que se indique lo contrario) 2024 2023 Ganancias (pérdidas) netas 70 78 Agregar:



Adquisición, integración y otros costos 46 39 (Ganancias) pérdidas en divisas extranjeras - no realizadas 4 27 (Ganancias) pérdidas en la gestión de riesgo y de otra índole - no realizadas 56 (11) Otras (ganancias) y pérdidas (1) 14 Otras partidas de ajuste(1) 8 1 Normalización tributaria(2) (27) (18) Ganancias (pérdidas) ajustadas 156 130 Promedio ponderado de acciones ordinarias (un millón de acciones)(3) 175 176 Promedio ponderado de acciones ordinarias ajustadas para efectos de dilución (un millón de acciones)(3) 177 178 Ganancias (pérdidas ajustadas por acción ($ por acción)



Básicas 0.89 0.74 Diluidas 0.88 0.73

1 Otras partidas de ajuste para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 incluyen: (i) la participación en la depreciación, impuestos sobre la renta y otros ajustes por inversiones en empresas conjuntas y asociadas de $3 millones (2023 - $3 millones); (ii) otros ingresos de $3 millones (2023 - $3 millones); (iii) ajuste a ganancias y pérdidas por cambios en el valor de mercado relacionadas con arreglos de agrupación de efectivo de $2 millones (2023 - $1 millón); (iv) pérdida de gestión de riesgos realizada relacionada con la actividad de ventas físicas subyacente en otro periodo de $1 millón (2023 - ganancia de $4 millones); y (v) ajuste a las ganancias de gestión de riesgos relacionadas con swaps de tasas de interés, ya que estas ganancias no están relacionadas con transacciones de venta y compra de productos básicos de $1 millón (2023 - nulo). Otras partidas de ajuste para los primeros seis meses de 2024 incluyen: (i) la participación en la depreciación, impuestos sobre la renta y otros ajustes por inversiones en empresas conjuntas y asociadas de $7 millones (2023 - $6 millones); (ii) otros ingresos de $5 millones (2023 - $6 millones); (iii) pérdida de gestión de riesgos realizada relacionada con la actividad de ventas físicas subyacente en otro periodo de $4 millones (2023 - ganancia de $3 millones); (iv) ajuste a ganancias y pérdidas por cambios en el valor de mercado relacionadas con arreglos de agrupación de efectivo de $4 millones (2023 - nulo); (v) ajuste a las ganancias de gestión de riesgos realizadas relacionadas con swaps de tasas de interés, ya que estas ganancias no están relacionadas con transacciones de compra venta de productos básicos de $2 millones (2023 - nulo); y (vi) el efecto de condiciones de desempeño basadas en el mercado para liquidaciones de adjudicaciones de acciones, basadas en acciones de $0 (2023 - $13 millones). 2 El ajuste de normalización fiscal se aplicó a las ganancias (pérdidas) netas que ajustaban partidas que se consideraban diferencias temporales, como los costes de adquisición, integración y otros costes, las ganancias y pérdidas no realizadas por tipo de cambio, las ganancias y pérdidas no realizadas por gestión de riesgos y otras ganancias y pérdidas por enajenación de activos, los cambios en el valor razonable de las opciones de reembolso, los cambios en las estimaciones de las provisiones medioambientales, las pérdidas por depreciación de existencias para las que existen derivados de gestión de riesgos asociados que se compensan con ganancias no realizadas, el deterioro del valor de los activos no corrientes y las modificaciones de la deuda. El impacto fiscal se calculó utilizando las tasas impositivas efectivas aplicables a jurisdicciones donde ocurren las partidas relacionadas. 3 El promedio ponderado de las acciones ordinarias se calcula de acuerdo con la política contable de Parkland contenida en la Nota 2 de los Estados Financieros Consolidados Anuales.

El flujo de efectivo disponible es una medida financiera no acorde a los principios contables generalmente aceptados (non-GAAP) y el flujo de efectivo disponible por acción es un coeficiente financiero no acorde a los principios contables generalmente aceptados (non-GAAP). La medida financiera más comparable directamente con el flujo de efectivo disponible y con el flujo de efectivo disponible por acción es el efectivo que se genera a partir de (se utiliza en) actividades operativas. Parkland utiliza estas medidas para monitorear su capacidad de generar flujo de efectivo para asignación de capital, incluyendo las distribuciones a los accionistas, la inversión en el crecimiento del negocio y el desapalancamiento. El flujo de efectivo disponible se calcula como activo generado a partir de (utilizado en) actividades operativas ajustadas para partidas como (i) cambio neto en (a) capital de trabajo no monetario y (b) otros activos y otros pasivos, (ii) gastos de capital por mantenimiento, (iii) dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas y conjuntas, (iv) interés sobre arrendamiento y deuda a largo plazo, así como (v) pagos a capital por arrendamiento. El flujo de efectivo disponible por acción se calcula como flujo de efectivo disponible dividido entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias pendientes de pago. Vea la siguiente tabla para calcular el flujo de efectivo histórico disponible y el flujo de efectivo disponible por acción y una conciliación con el efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades operativas.



Tres meses que terminaron Término después de

doce meses 30 de junio de 2024 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de septiembre de

2023 31 de diciembre de

2023 31 de marzo de

2024 30 de junio de

2024 Efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades operativas 528 417 217 450 1,612 Revertir: Cambio en otros activos y en otros pasivos 7 (4) 28 3 34 Revertir: Cambio neto en el capital de trabajo no monetario relacionado con actividades operativas (14) 17 63 (34) 32 Incluir: Mantenimiento y gastos de capital (52) (93) (59) (53) (257) Incluir: Dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas y conjuntas 4 3 2 8 17 Incluir: Intereses por alquiler y deuda a largo plazo (83) (88) (85) (88) (344) Incluir: Pagos a capital por arrendamiento (57) (71) (71) (64) (255) Flujo de efectivo disponible 333 181 95 222 831 Promedio ponderado de acciones ordinarias (millones)(3)







175 Flujo de efectivo disponible por acción con base en los últimos doce meses (TTM)







4.75



Tres meses que terminaron Los últimos doce

meses que terminaron el

30 de junio de 2023 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de septiembre de 2022 31 de diciembre de 2022 31 de marzo de 2023 30 de junio de 2023(1) Efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades operativas 404 629 314 521 1,868 Excluir: EBITDA ajustado atribuible a ajuste por interés minoritario (NCI), neto de impuestos (11) — — — (11)

393 629 314 521 1,857 Revertir: Cambio en otros activos y en otros pasivos 23 (23) 11 (11) — Revertir: Cambio neto en el capital de trabajo no monetario relacionado con las actividades operativas(1) (132) (232) 18 (145) (491) Incluir: Gastos de capital por mantenimiento(2) (62) (118) (79) (61) (320) Incluir: Dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas y conjuntas 5 — 16 2 23 Incluir: Intereses por alquiler y deuda a largo plazo (76) (86) (92) (89) (343) Incluir: Pagos a capital por arrendamiento (50) (52) (51) (56) (209) Excluir: Pagos a capital por arrendamiento atribuible a ajuste por interés minoritario (NCI) 2 — — — 2 Flujo de efectivo disponible 103 118 137 161 519 Promedio ponderado de acciones ordinarias (millones)(3)







170 Flujo de efectivo disponible por acción con base en los últimos doce meses (TTM)







3.05

1 Para fines comparativos, ciertas cantidades en el cambio neto en el capital de trabajo no monetario relacionado con las actividades operativas para los tres meses que terminaron el 30 de junio de 2023, fueron revisados para adaptarse a la presentación del periodo actual. 2 Para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2022, y para los últimos doce meses que terminaron el 30 de junio de 2023, se representan las cantidades atribuibles a Parkland. 3 El promedio ponderado de acciones ordinarias se calcula de acuerdo con la política contable de Parkland contenida en la Nota 2 de los Estados Financieros Consolidados Anuales.

El rendimiento del capital invertido ("ROIC", por sus siglas en inglés) es un coeficiente financiero no GAAP. La medición se calcula como una relación entre el beneficio operativo neto después de impuestos ("NOPAT", por sus siglas en inglés) dividido por el capital invertido promedio. NOPAT describe la rentabilidad de las operaciones básicas de Parkland, excluyendo el impacto del apalancamiento y otras partidas de ingresos y gastos que no se consideran representativas del rendimiento operativo básico subyacente de Parkland. NOPAT se basa en el EBITDA Ajustado, definido en la Sección 16 del MD&A del segundo trimestre 2024, menos el gasto por depreciación y el gasto estimado de impuestos utilizando la tasa impositiva promedio esperada estimada usando las tasas impositivas estatutarias en cada jurisdicción donde opera Parkland. El capital invertido promedio es el monto del capital desplegado por Parkland que representa el promedio del inicio y cierre de la deuda y el capital de los accionistas, incluyendo reservas de capital, neto de efectivo y equivalentes de efectivo. Utilizamos esta medición no GAAP para evaluar la eficiencia de Parkland en la inversión de capital.

($ millones, a menos que se especifique otra opción) Tres meses que terminaron Los últimos doce

meses que terminaron el

30 de junio de 2024 ROIC 30 de septiembre de 2023 31 de diciembre de 2023 31 de marzo de 2024 30 de junio de 2024 Ganancias (pérdidas) netas 230 86 (5) 70 381 Agregar/(menos):









Gastos por impuesto a las ganancias (recuperación) 54 (15) (29) 20 30 Adquisición, integración y otros costos 38 42 30 46 156 Depreciación y amortización 205 222 206 202 835 Costos financieros 93 89 91 99 372 (Ganancias) pérdidas por cambio de divisas - no realizadas 1 — 3 4 8 (Ganancias) pérdidas por gestión de riesgos y otros - no realizadas (19) 28 11 56 76 Otras (ganancias) y pérdidas (37) 5 10 (1) (23) Otras partidas de ajuste 20 6 10 8 44 EBITDA ajustado 585 463 327 504 1,879 Pérdidas: depreciación (205) (222) (206) (202) (835) EBIT ajustado 380 241 121 302 1,044 Tasa impositiva efectiva promedio(1)







19.9 % Menos: impuestos







(208) Beneficio operativo neto después de impuestos







836 Apertura del capital invertido







9,191 Cierre del capital invertido







9,310 Capital invertido promedio







9,251 Rentabilidad del capital invertido







9.0 %

(1) Incluye el impacto de las normas del Pilar Dos sustantivamente promulgadas en Canadá el 20 de junio de 2024.

($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de junio de 2024 30 de junio de 2023 Capital invertido Deuda a largo plazo: porción corriente 213 178 Deuda a largo plazo 6,275 6,278 Patrimonio neto 3,138 3,080 Excluir: efectivo y equivalentes de efectivo (316) (345) Total 9,310 9,191

($ millones, a menos que se especifique otra opción) Tres meses que terminaron Los últimos doce

meses que terminaron el

30 de junio de 2023 ROIC 30 de septiembre de 2022 31 de diciembre de 2022 31 de marzo de 2023 30 de junio de 2023 Ganancias netas 118 69 77 78 342 Agregar/(menos):









Gasto por impuesto a las ganancias (recuperación) (2) 22 (20) 18 18 Adquisición, integración y otros costos 45 41 27 39 152 Depreciación y amortización 202 212 190 206 810 Costos financieros 87 94 104 98 383 (Ganancia) pérdida por cambio de divisas - no realizada (16) 8 7 27 26 (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros - no realizada (1) 9 (32) (11) (35) Otras (ganancias) y pérdidas (88) (21) 21 14 (74) Otras partidas de ajuste (5) 21 21 1 38 EBITDA ajustado(1) 340 455 395 470 1,660 Menos: depreciación (202) (212) (190) (206) (810) EBIT ajustado 138 243 205 264 850 Tasa impositiva efectiva promedio







17.0 % Menos: impuestos







(145) Beneficio operativo neto después de impuestos







705 Apertura del capital invertido







9,065 Cierre del capital invertido







9,191 Capital invertido promedio







9,128 Rentabilidad del capital invertido







7.7 %

(1) En cuanto a los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2022 y para los doce meses que terminaron el 30 de junio de 2023, representa los montos incluyendo el interés no controlado (NCI, por sus siglas en inglés).

($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de junio de 2023 30 de junio de 2022 Capital invertido Deuda a largo plazo: porción corriente 178 143 Deuda a largo plazo 6,278 6,494 Patrimonio neto 3,080 2,445 Opción de venta Sol — 646 Excluir: efectivo y equivalentes de efectivo (345) (663) Total 9,191 9,065

El crecimiento de las ventas en tiendas de conveniencia comparables de Food and Company SSSG es una medición financiera no GAAP y se refiere al crecimiento de ventas de periodo a periodo generado por tiendas de alimentos y de conveniencia minoristas en los mismos sitios de la empresa. Los efectos de la apertura y cierre de tiendas, cierres temporales (incluyendo cierres para conversiones de On the Run / Marché Express), expansiones de tiendas, renovaciones de tiendas y tiendas con cambios en los modelos de servicio de alimentos en el periodo, se excluyen para derivar una métrica comparable de tiendas. El crecimiento de ventas en tiendas comparables es una métrica comúnmente utilizada en la industria minorista, que proporciona información significativa a los inversores para evaluar la salud y fortaleza de las marcas y la red de tiendas de Parkland, lo que finalmente impacta en el rendimiento financiero. La medida financiera más directamente comparable con la tienda de conveniencia de Food and Company SSSG son los ingresos de las tiendas de alimentación y conveniencia dentro de los ingresos por ventas y explotación.

A continuación se presenta una conciliación del ingreso por tiendas de conveniencia (Food and C-Store revenue, en inglés) para el segmento de Canadá con las ventas mismas tiendas ("SSS") de Food and Company C-Store, y el cálculo de las SSSG de Food and Company C-Store.



Tres meses terminados el 30 de junio, ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 2024 2023 %(1) Ingresos de tiendas de conveniencia Food and Company 82 79

Agregar:





Valor en el punto de venta ("POS", por sus siglas en inglés) de los bienes y servicios vendidos en tiendas de conveniencia Food and Company operadas por minoristas y franquiciados(2) 305 316

Menos:





Ingresos por alquileres y regalías de minoristas, franquiciados y otros(3) (63) (64)

Ajustes de ingresos de las mismas tiendas(4) (no incluye cigarrillos) (16) (15)

Ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (incluye cigarrillos) 308 316 (3.0) % Menos:





Ajustes de ingresos de la misma tienda(4) (cigarrillos) (105) (114)

Ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (no incluye cigarrillos) 203 202 (0.7) %



Tres meses terminados el 30 de junio, ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 2023 2022 %(1) Ingresos de tiendas de conveniencia Food and Company 79 102

Agregar:





Valor en el punto de venta ("POS", por sus siglas en inglés) de los bienes y servicios vendidos en tiendas de conveniencia Food and Company operadas por minoristas(2) 316 256

Menos:





Ingresos por alquileres de comercios minoristas y otros(3) (64) (52)

Ajustes de ingresos de las mismas tiendas(4)(5) (no incluye cigarrillos) (34) (16)

Ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (incluye cigarrillos) 297 290 2.5 % Menos:





Ajustes de ingresos de la misma tienda(4)(5) (cigarrillos) (104) (103)

Ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (no incluye cigarrillos) 193 187 3.1 %

(1) Los porcentajes se calculan en función de los importes reales y se ven afectados por el redondeo. (2) Los valores POS utilizados para calcular el SSSG de tiendas de conveniencia Food and Company, no son una medida financiera de Parkland y no forman parte de los estados financieros consolidados de Parkland, ya que Parkland obtiene ingresos por alquiler de minoristas en forma de un alquiler porcentual sobre las ventas de tiendas de conveniencia. Los valores POS se calculan basándose en la información obtenida de los sistemas POS de Parkland en los sitios minoristas, incluyendo datos transaccionales, como ventas, costos y volúmenes, que están sujetos a controles internos sobre la información financiera. También usamos estos datos para calcular el ingreso por alquiler de minoristas en forma de un alquiler porcentual sobre las ventas de tiendas de conveniencia, que se registra como ingreso en nuestros estados financieros consolidados. (3) Incluye ingresos por alquiler de minoristas en forma de un alquiler porcentual sobre las ventas de tiendas de conveniencia Food and Company, regalías, tarifas de franquiciados y excluye ingresos por cajeros automáticos, tarifas de licencia de sistemas POS y otros. (4) Este ajuste excluye los efectos de adquisiciones, apertura y cierre de tiendas, cierres temporales (incluidos los cierres para conversiones de On the Run / Marché Express), expansiones de tiendas, renovaciones de tiendas y tiendas con cambios en los modelos de servicio de alimentos, para derivar una métrica comparable de tiendas. (5) Excluye las ventas de adquisiciones completadas dentro del año, ya que estas no afectarán la métrica hasta después de la finalización de un año desde las adquisiciones, momento en el cual las ventas o el volumen generado establecerán la base para estas métricas.

Las mediciones y coeficientes financieros no GAAP no deben considerarse de forma aislada ni usarse como sustituto de las medidas de rendimiento preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("IFRS", por sus siglas en inglés). Salvo si se indica otra opción, estas mediciones y coeficientes no acordes a las políticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP) se calculan y se divulgan conforme a una base constante de un periodo a otro. Consulte la Sección 16 del MD&A del segundo trimestre 2024, que se incorpora por referencia en este comunicado de prensa, para obtener más detalles sobre las mediciones y coeficientes financieros no GAAP de Parkland.

Medidas de manejo de capital

La principal medida de manejo de capital de Parkland es el índice de apalancamiento, que utiliza internamente el personal gerencial clave para monitorear la solidez financiera general, la flexibilidad de la estructura de capital y la capacidad para dar servicio a la deuda y para cumplir con los compromisos actuales y futuros. Para manejar sus requisitos financieros, Parkland puede ajustar su gasto de capital o los dividendos que se pagan a los accionistas, o emitir nuevas acciones o nueva deuda. El índice de apalancamiento se calcula como el coeficiente de deuda de apalancamiento contra el EBITDA de apalancamiento y no tiene ningún significado estandarizado que prescriba conforme a las normas contables IFRS. Por consiguiente, es poco probable que sea comparable a medidas similares de otras empresas. El cálculo detallado del índice de apalancamiento es el siguiente:

($ millones, a menos que se especifique otra opción) 31 de diciembre de 2023 31 de marzo de 2024 30 de junio de 2024 Deuda de apalancamiento 4,976 5,208 5,193 EBITDA de apalancamiento 1,780 1,657 1,674 Índice de apalancamiento 2.8 3.1 3.1

($ millones, a menos que se especifique otra opción) 31 de diciembre de 2023 31 de marzo de 2024 30 de junio de 2024 Deuda a largo plazo 6,358 6,630 6,488 Menos:





Obligaciones de arrendamiento (1,048) (1,084) (1,062) } Efectivo y equivalentes de efectivo (387) (393) (316) Efectivo y equivalentes de efectivo clasificados como retenidos para la venta — — (20) Deuda sin posibilidad de recurso(1) — (3) — Agregar:





Capital sin posibilidad de recurso(1) — 5 15 Cartas de crédito y otros 53 53 88 Deuda de apalancamiento 4,976 5,208 5,193

(1) Representa saldos de deuda, de efectivo y equivalentes de efectivo relacionados con el financiamiento de proyectos.



Tres meses que terminaron Doce meses que

terminaron

el 30 de junio de 2024 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de septiembre de

2023 31 de diciembre de

2023 31 de marzo de 2024 30 de junio de 2024 EBITDA ajustado 585 463 327 504 1,879 Compensación del incentivo compartido 5 11 6 8 30 Revertir: impacto de IFRS 16 (normas internacionales de contabilidad)(1) (71) (82) (83) (80) (316)

519 392 250 432 1,593 Otros ajustes(2)







81 EBITDA de apalancamiento







1,674

(1) Incluye el impacto de los arrendamientos operativos antes de la adopción de la NIIF 16 (IFRS, por sus siglas en inglés), previamente reconocidos bajo costos operativos, lo cual se alinea con la visión de la dirección sobre el impacto en las ganancias. (2) Incluye ajustes para normalizar el EBITDA Ajustado por eventos no recurrentes relacionados con cierres no planificados debido a eventos de clima extremadamente frío, cortes de energía de terceros y el EBITDA atribuible a operaciones de carga de vehículos eléctricos financiadas mediante financiamiento de proyectos sin recurso.



Tres meses que terminaron Los últimos doce

meses que terminaron el

31 de marzo de 2024 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de junio de 2023 30 de septiembre de 2023 31 de diciembre de 2023 31 de marzo de 2024 EBITDA ajustado 470 585 463 327 1,845 Compensación del incentivo compartido 6 5 11 6 28 Revertir: impacto de IFRS 16 (normas internacionales de contabilidad)(1) (68) (71) (82) (83) (304)

408 519 392 250 1,569 Otros ajustes(2)







88 EBITDA de apalancamiento







1,657

(1) Incluye el impacto de los arrendamientos operativos antes de la adopción de la NIIF 16, previamente reconocidos bajo costos operativos, lo cual se alinea con la visión de la dirección sobre el impacto en las ganancias. (2) Incluye ajustes para normalizar el EBITDA Ajustado por eventos no recurrentes relacionados con la conclusión de recuperaciones, cierres no planificadas debido a eventos de clima extremadamente frío, cortes de energía de terceros y el EBITDA atribuible a operaciones de carga de vehículos eléctricos financiadas mediante financiamiento de proyectos sin recurso.



Tres meses que terminaron Los últimos doce

meses que terminaron el

31 de diciembre de 2023 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 31 de marzo de 2023 30 de junio de 2023 30 de septiembre de 2023 31 de diciembre de 2023 EBITDA ajustado 395 470 585 463 1,913 Compensación del incentivo compartido 8 6 5 11 30 Revertir: impacto de IFRS 16 (normas internacionales de contabilidad)(1) (61) (68) (71) (82) (282)

342 408 519 392 1,661 Otros ajustes(2)







119 EBITDA de apalancamiento







1,780

(1) Incluye el impacto de los arrendamientos operativos antes de la adopción de la NIIF 16, previamente reconocidos bajo costos operativos, lo cual se alinea con la visión de la dirección sobre el impacto en las ganancias. (2) Incluye ajustes para normalizar el EBITDA Ajustado por eventos no recurrentes relacionados con la conclusión de recuperaciones y cortes de energía de terceros.

Mediciones de ganancia por segmento y mediciones del total de segmentos

El beneficio (pérdida) ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización ("EBITDA Ajustado") es una medición de beneficio por segmento y su agregado es una medición total de segmentos utilizada por el principal tomador de decisiones operativas para tomar decisiones sobre la asignación de recursos al segmento y para evaluar su rendimiento. De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, los ajustes y eliminaciones realizados al preparar los estados financieros de una entidad y las asignaciones de ingresos, gastos y ganancias o pérdidas deberán estar incluidos al determinar las utilidades o las pérdidas del segmento solo si se incluyen en la medición de las utilidades o pérdidas del segmento que utiliza el principal tomador de decisiones operativas. Como tal, el EBITDA ajustado de Parkland no puede compararse con medidas similares de otros emisores, que pueden calcular estas medidas de forma diferente. Parkland considera el EBITDA ajustado como la medida clave del desempeño operativo central subyacente de las actividades del segmento empresarial a nivel operativo. La gerencia utiliza el EBITDA ajustado para establecer objetivos para Parkland (incluidos la guía anual y los objetivos de compensación variable) y se utiliza para determinar la capacidad de Parkland para administrar la deuda, los gastos de capital financieros y para contemplar los pagos de dividendos a los accionistas. Consulte la Sección 16 del MD&A del segundo trimestre de 2024, que se incorpora por referencia en este comunicado de prensa, para obtener más detalles sobre las mediciones del total de segmentos utilizadas por Parkland. Consulte la tabla a continuación para la conciliación del EBITDA Ajustado con las ganancias (pérdidas) netas para los tres y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2023.



Tres meses que terminaron el 30 de junio, ($ millones) 2024 2023 EBITDA ajustado 504 470 Menos/(agregar):



Adquisición, integración y otros costos 46 39 Depreciación y amortización 202 206 Costos financieros 99 98 (Ganancias) pérdidas en divisas extranjeras - no realizadas 4 27 (Ganancias) pérdidas en la gestión de riesgo y de otra índole - no realizadas 56 (11) Otras (ganancias) y pérdidas(1) (1) 14 Otras partidas de ajuste(2) 8 1 Gastos relativos al impuesto sobre la renta (recuperación) 20 18 Ganancias (pérdidas) netas 70 78

1 Otras (ganancias) y pérdidas para los tres meses que terminaron el 30 de junio de 2024 incluyen lo siguiente: (i) $12 millones de ganancia no en efectivo por valoración (2023 - $6 millones de pérdida) debido al cambio en las estimaciones de provisión ambiental; (ii) $11 millones de pérdida no en efectivo por valoración (2023 - $5 millones de pérdida) debido al cambio en las opciones de redención de valor justo; (iii) $4 millones de pérdida (2023 - $5 millones de pérdida) en Otros; (iv) $3 millones (2023 - $3 millones) en Otros ingresos; y $1 millón de ganancia (2023 - $1 millón de pérdida) en la venta de activos. Otros (ganancias) y pérdidas para los primeros seis meses de 2024 incluyen lo siguiente: (i) $24 millones de pérdida no en efectivo por valoración (2023 - $4 millones de ganancia) debido al cambio en el valor razonable de las opciones de redención; (ii) $16 millones de ganancia no en efectivo por valoración (2023 - $10 millones de pérdida) debido al cambio en las estimaciones de provisión ambiental; (iii) $9 millones de pérdida (2023 - $28 millones de pérdida) en Otros; (iv) $5 millones (2023 - $6 millones) en Otros ingresos; y (v) $3 millones de ganancia (2023 - $7 millones de pérdida) en la venta de activos. Consulte la Nota 12 de los estados financieros consolidados condensados provisionales.



2 Otros ajustes para los tres meses que terminaron el 30 de junio de 2024 incluyen: (i) la parte proporcional de depreciación, impuestos sobre la renta y otros ajustes para inversiones en empresas conjuntas y asociadas de $3 millones (2023 - $3 millones); (ii) otros ingresos de $3 millones (2023 - $3 millones); (iii) ajuste a las ganancias y pérdidas por cambio en el tipo de cambio relacionado con arreglos de agrupación de efectivo de $2 millones (2023 - $1 millón); (iv) pérdida realizada en la gestión de riesgos relacionada con la actividad de ventas físicas subyacente en otro periodo de $1 millón (2023 - $4 millones de ganancia); y (v) ajuste a las ganancias realizadas en la gestión de riesgos relacionadas con swaps de tasas de interés, ya que estas ganancias no se relacionan con transacciones de venta y compra de commodities de $1 millón (2023 - nil). Otros ajustes para los primeros seis meses de 2024 incluyen: (i) la parte proporcional de depreciación, impuestos sobre la renta y otros ajustes para inversiones en empresas conjuntas y asociadas de $7 millones (2023 - $6 millones); (ii) otros ingresos de $5 millones (2023 - $6 millones); (iii) pérdida realizada en la gestión de riesgos relacionada con la actividad de ventas físicas subyacente en otro periodo de $4 millones (2023 - $3 millones de ganancia); (iv) ajuste a las ganancias y pérdidas por cambio en el tipo de cambio relacionado con arreglos de agrupación de efectivo de $4 millones (2023 - nil); (v) ajuste a las ganancias realizadas en la gestión de riesgos relacionadas con swaps de tasas de interés, ya que estas ganancias no se relacionan con transacciones de venta y compra de commodities de $2 millones (2023 - nil); y (vi) el efecto de las condiciones de rendimiento basadas en el mercado para liquidaciones de premios basados en acciones de nil (2023 - $13 millones).

Medidas financieras suplementarias

Parkland utiliza una serie de medidas financieras suplementarias, incluyendo la Guía del EBITDA Ajustado, el Flujo de efectivo generado por (utilizado en) actividades operativas de los últimos doce meses y el Flujo de efectivo generado por (utilizado en) actividades operativas por acción de los últimos doce meses, y estas medidas pueden no ser comparables a mediciones similares presentadas por otros emisores, ya que otros emisores pueden calcular estas mediciones de manera diferente. Consulte la Sección 16 del MD&A del segundo trimestre 2024, que se incorpora por referencia en este comunicado de prensa, para obtener más detalles sobre las mediciones financieras suplementarias utilizadas por Parkland, incluyendo la composición de tales mediciones.

Mediciones no financieras

Parkland utiliza una serie de mediciones no financieras, incluyendo el crecimiento de volumen en tiendas comparables de la empresa ("SSVG de la Compañía"), la utilización compuesta y la tasa de frecuencia de lesiones registrables totales, para medir el éxito de nuestros objetivos estratégicos y para establecer objetivos de compensación variable para los empleados. Estas mediciones no financieras no son mediciones contables, no tienen mediciones comparables según las IFRS y pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otros emisores, ya que otros emisores pueden calcular estas métricas de manera diferente. Consulte la Sección 16 del MD&A del segundo trimestre 2024, que se incorpora por referencia en este comunicado de prensa, para obtener más detalles sobre las mediciones no financieras utilizadas por Parkland.

