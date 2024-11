Parkland presenta los resultados del tercer trimestre de 2024

Los resultados operativos destacan la solidez de nuestro negocio, nuestras marcas y nuestra propuesta al cliente

Los resultados financieros se ven afectados principalmente por los menores márgenes mundiales de refinación

Demostración de avances hacia los objetivos de 2028

CALGARY, Alberta, 3 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "empresa", o "nuestro") (TSX: PKI), anunció hoy sus resultados financieros y operativos correspondientes a los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.

"El equipo de Parkland sigue centrado en la ejecución de nuestro plan estratégico y en la consecución de sólidos indicadores operativos en todo el negocio en relación con el sector. Aunque nuestros resultados financieros del tercer trimestre de 2024 fueron inferiores a las expectativas, ello se debió principalmente a un entorno de márgenes de refinación difícil", declaró Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Nuestra empresa sigue demostrando fortaleza gracias al aumento de la cuota de mercado en un entorno económico débil. Los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) ajustados de nuestras líneas de negocio minorista y comercial creció un dos por ciento en los últimos doce meses, lo que demuestra el progreso en las iniciativas de crecimiento orgánico necesarias para cumplir nuestras ambiciones para 2028".

Aspectos destacados del tercer trimestre de 2024

EBITDA ajustado 1 de $431 millones, un descenso del 26 % en comparación con el tercer trimestre de 2023, debido en gran medida a los menores márgenes de las refinerías en el tercer trimestre de 2024, a pesar de la sólida ejecución operativa.

de millones, un descenso del 26 % en comparación con el tercer trimestre de 2023, debido en gran medida a los menores márgenes de las refinerías en el tercer trimestre de 2024, a pesar de la sólida ejecución operativa. Beneficios netos de $91 millones ( $0.52 por acción, básicos), lo que supone un descenso del 60 % con respecto al tercer trimestre de 2023, y beneficios ajustados 2 de $106 millones ( $0.61 por acción, básicos) 2 ), lo que supone un descenso del 54 % con respecto al tercer trimestre de 2023, debido en gran medida a los menores márgenes de las refinerías en el tercer trimestre de 2024.

millones ( por acción, básicos), lo que supone un descenso del 60 % con respecto al tercer trimestre de 2023, y beneficios ajustados de millones ( por acción, básicos) ), lo que supone un descenso del 54 % con respecto al tercer trimestre de 2023, debido en gran medida a los menores márgenes de las refinerías en el tercer trimestre de 2024. Flujo de caja disponible en los últimos doce meses ("TTM") 2 de $627 millones ( $3.58 por acción 2 ), un 16 % menos que en el mismo periodo de 2023, y un efectivo generado (utilizado) en actividades de explotación en los últimos doce meses 3 de $1,490 millones ( $8.51 por acción 3 ), un 25 % menos que en el mismo periodo de 2023, debido principalmente al cierre imprevisto de la refinería de Burnaby en el primer trimestre de 2024 y a los menores márgenes de refinación en el tercer trimestre de 2024.

de millones ( por acción ), un 16 % menos que en el mismo periodo de 2023, y un efectivo generado (utilizado) en actividades de explotación en los últimos doce meses de millones ( por acción ), un 25 % menos que en el mismo periodo de 2023, debido principalmente al cierre imprevisto de la refinería de Burnaby en el primer trimestre de 2024 y a los menores márgenes de refinación en el tercer trimestre de 2024. EBITDA ajustado trimestral de nuestras líneas de negocio minorista y comercial 4 de $1,568 millones, un aumento del dos por ciento respecto al mismo periodo de 2023, como reflejo del crecimiento orgánico, la captación de sinergias y la reducción de costos.

de millones, un aumento del dos por ciento respecto al mismo periodo de 2023, como reflejo del crecimiento orgánico, la captación de sinergias y la reducción de costos. Compra y cancelación de aproximadamente 382,000 acciones ordinarias de Parkland por $14 millones, en línea con nuestra disciplinada asignación de capital.

millones, en línea con nuestra disciplinada asignación de capital. La liquidez disponible 3 aumentó a $2,000 millones ( $1,246 millones en el segundo trimestre de 2024), lo que refleja la emisión de notas preferentes no garantizados utilizadas para reembolsar las disposiciones de las líneas de crédito de la empresa durante el trimestre, y el ratio de apalancamiento 5 aumentó a 3.4 veces (3.1 veces en el segundo trimestre de 2024), lo que refleja que los reembolsos de deuda se compensaron con creces con un EBITDA ajustado trimestral más bajo.

aumentó a millones ( millones en el segundo trimestre de 2024), lo que refleja la emisión de notas preferentes no garantizados utilizadas para reembolsar las disposiciones de las líneas de crédito de la empresa durante el trimestre, y el ratio de apalancamiento aumentó a 3.4 veces (3.1 veces en el segundo trimestre de 2024), lo que refleja que los reembolsos de deuda se compensaron con creces con un EBITDA ajustado trimestral más bajo. El rendimiento del capital invertido 2 ("ROIC") disminuyó del 9.5 % al 7.8 % en los doce meses anteriores al 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período de 2023.

("ROIC") disminuyó del 9.5 % al 7.8 % en los doce meses anteriores al 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período de 2023. Anunciamos nuestra intención de desinvertir en nuestros negocios minoristas y comerciales de Florida , lo que refleja nuestro compromiso con una asignación disciplinada del capital y su reorientación hacia las oportunidades de mayor rentabilidad que maximicen el valor para el accionista.

_____________________________ 1 Total de mediciones de segmentos. Consulte la sección "Total de mediciones de ganancia de segmentos y total de mediciones de segmentos" de este comunicado de prensa. 2 Medidas financieras no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP) o coeficiente financiero no acorde a GAAP. Consulte la sección "Medidas y coeficientes financieros no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP) de este comunicado de prensa. 3 Medida financiera suplementaria. Consulte la sección "Medidas financieras suplementarias" de este comunicado de prensa. 4 Línea de negocio EBITDA ajustado. Para más información, consulte la nota 14 de los estados financieros consolidados condensados provisionales del tercer trimestre de 2024 (según se definen en este comunicado de prensa). La medida trimestral es una suma del EBITDA ajustado de la línea de negocio del cuarto trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2024. 5 Medidas de manejo de capital. Consulte la sección "Medidas de manejo de capital" de este comunicado de prensa.

Aspectos destacados del segmento en el tercer trimestre de 2024

Canadá obtuvo un EBITDA ajustado de $200 millones, en línea con el tercer trimestre de 2023 ( $206 millones). Los resultados se vieron respaldados por los sólidos márgenes unitarios de los combustibles gracias a la continua optimización de los precios y el suministro, a pesar de la menor demanda de los consumidores. El crecimiento del volumen en las mismas tiendas de la empresa ("SSVG de la empresa") 6 fue del 1.4 %, frente al 4.2 % del tercer trimestre de 2023. El crecimiento de ventas en tiendas de conveniencia (SSSG) de las C-Store de Food and Company (no incluye cigarrillos) 2 fue del (1.1) %, frente al 3.6 % del tercer trimestre de 2023. Estos descensos se debieron principalmente a las condiciones económicas que han reducido el gasto discrecional de los consumidores. Canadá obtuvo ingresos de $82 millones en las tiendas Food and Company, cifra similar a la del tercer trimestre de 2023 ( $81 millones).

millones, en línea con el tercer trimestre de 2023 ( millones). Los resultados se vieron respaldados por los sólidos márgenes unitarios de los combustibles gracias a la continua optimización de los precios y el suministro, a pesar de la menor demanda de los consumidores. El crecimiento del volumen en las mismas tiendas de la empresa ("SSVG de la empresa") fue del 1.4 %, frente al 4.2 % del tercer trimestre de 2023. El crecimiento de ventas en tiendas de conveniencia (SSSG) de las C-Store de Food and Company (no incluye cigarrillos) fue del (1.1) %, frente al 3.6 % del tercer trimestre de 2023. Estos descensos se debieron principalmente a las condiciones económicas que han reducido el gasto discrecional de los consumidores. Canadá obtuvo ingresos de millones en las tiendas Food and Company, cifra similar a la del tercer trimestre de 2023 ( millones). El EBITDA ajustado internacional fue de $152 millones, un 11 % menos que en el tercer trimestre de 2023 ( $170 millones). El descenso se debió principalmente a los menores volúmenes de venta al por mayor, parcialmente compensados por el crecimiento continuado de nuestros negocios minorista, comercial y de aviación.

millones, un 11 % menos que en el tercer trimestre de 2023 ( millones). El descenso se debió principalmente a los menores volúmenes de venta al por mayor, parcialmente compensados por el crecimiento continuado de nuestros negocios minorista, comercial y de aviación. EE. UU. obtuvo un EBITDA ajustado de $54 millones, en línea con el del tercer trimestre de 2023 ( $52 millones). Los resultados se vieron respaldados por una mejor optimización de la oferta a pesar de la menor demanda de los consumidores.

millones, en línea con el del tercer trimestre de 2023 ( millones). Los resultados se vieron respaldados por una mejor optimización de la oferta a pesar de la menor demanda de los consumidores. La refinación obtuvo un EBITDA ajustado de $49 millones, frente a los $188 millones del tercer trimestre de 2023. Este descenso se debió principalmente a la reducción de los márgenes de refinación. Fuerte utilización de compuestos 6 en la refinería de Burnaby, del 102 %, frente al 103 % del tercer trimestre de 2023.

millones, frente a los millones del tercer trimestre de 2023. Este descenso se debió principalmente a la reducción de los márgenes de refinación. Fuerte utilización de compuestos en la refinería de Burnaby, del 102 %, frente al 103 % del tercer trimestre de 2023. La tasa total de frecuencia de lesiones registrables6 de Parkland con base en los últimos doce meses fue de 1.04, frente a 0.95 al 30 de septiembre de 2023.

__________________________ 6 Medidas no financieras. Consulte la sección "Medidas no financieras" de este comunicado de prensa.

Directrices 2024

Como resultado del cierre no planificado de la refinería de Burnaby en el primer trimestre de 2024, y de las condiciones de mercado desfavorables experimentadas durante los primeros nueve meses de 2024, principalmente debido a los menores márgenes de refinación en el tercer trimestre de 2024, que se espera que persistan durante el resto del año, Parkland ha revisado de nuevo su guía3 de EBITDA ajustado para 2024, de $1,700 millones a $1,750 millones ("rango de guía de EBITDA ajustado actualizado para 2024"). Esta situación supone un descenso de $200 a $250 millones respecto a nuestro rango de orientación anterior de $1,900 a $2,000 millones.

Además, Parkland ha revisado sus previsiones de flujo de caja disponible por acción para 2024 y de ROIC para 2024, como consecuencia de los factores expuestos anteriormente:

La guía del ROIC para 2024 2 se revisa hasta aproximadamente el 8 %, desde más del 11 % ("guía revisada del ROIC para 20242");

se revisa hasta aproximadamente el 8 %, desde más del 11 % ("guía revisada del ROIC para 20242"); La previsión de flujo de caja disponible por acción para 20242 se revisa y pasa de $5.00 por acción a aproximadamente $3.75 por acción ("revisión revisada de flujo de caja disponible por acción para 2024").

Resumen financiero consolidado

($ millones, a menos que se especifique otra opción) Tres meses que terminaron el 30 de septiembre de Resumen financiero 2024 2023 Ventas e ingresos operativos 7,126 8,731 EBITDA ajustado(1) 431 585 Canadá(2) 200 206 Internacional(2) 152 170 EE. UU.(2) 54 52 Refinación(2) 49 188 Corporativo(2) (24) (31) Ganancias (pérdidas) netas 91 230 Ingresos (pérdidas) netos por acción - básicos ($ por acción) 0.52 1.31 Ingresos (pérdidas) netos por acción - diluidos ($ por acción) 0.52 1.28 Efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades de operación en los últimos doce meses ("TTM")(3) 1,490 1,992 Efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades de operación por acción en los últimos doce meses (TTM)(3) 8.51 11.39 Flujo de efectivo disponible en los últimos doce meses(4) 627 749 Flujo de efectivo disponible por acción en los últimos doce meses(4) 3.58 4.28 Rentabilidad del capital invertido en los últimos doce meses(4) 7.8 % 9.5 %

1 Total de mediciones de segmentos. Consulte la sección "Total de mediciones de ganancia de segmentos y total de mediciones de segmentos" de este comunicado de prensa. 2 Medición de las utilidades (pérdidas) del segmento. Consulte la sección "Total de mediciones de ganancia de segmentos y total de mediciones de segmentos" de este comunicado de prensa. 3 Medida financiera suplementaria. Consulte la sección "Medidas financieras suplementarias" de este comunicado de prensa. 4 Medidas financieras no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP) o coeficiente financiero no acorde a GAAP. Consulte la sección "Medidas y coeficientes financieros no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP) de este comunicado de prensa.

Tercer trimestre de 2024 Detalles de la conferencia telefónica y de la transmisión web

Parkland organizará una transmisión web y una conferencia telefónica el jueves 31 de octubre de 2024 a las 6:30 a. m. horas de montaña (8:30 a. m. horario del este) para hablar sobre los resultados. Para escuchar la transmisión web en directo y ver la presentación, utilice el siguiente enlace: https://app.webinar.net/01ap5P1mzRe

Los analistas e inversores interesados en participar en la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia telefónica pueden participar llamando al 1-888-510-2154 (llamada gratuita) (identificación de la conferencia: 03367). Los participantes internacionales pueden llamar al 1-437-900-0527 (llamada gratuita) (identificación de la conferencia: 03367).

Conéctese e inicie sesión aproximadamente 10 minutos antes del comienzo de la llamada. La transmisión web estará disponible para reproducirse dos horas después de que termine la llamada de conferencia en el enlace anterior. Estará disponible durante un año y también se publicará en www.parkland.ca .

Debates y análisis de la administración (MD&A, en inglés) y estados financieros consolidados condensados provisionales

El debate y análisis de la gestión relativos a los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 ("MD&A del tercer trimestre de 2024") y los estados financieros consolidados condensados provisionales para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 ("estados financieros consolidados condensados provisionales del tercer trimestre 2024") proporcionan una explicación detallada de los resultados operativos de Parkland para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024. Habrá una versión disponible en inglés de estos documentos en línea en www.parkland.ca y en el Sistema para el Análisis y Recuperación de Datos Electrónicos + ("SEDAR+") después de que se publiquen los resultados por cable bajo el perfil de Parkland en www.sedarplus.ca . Las versiones en francés de la MD&A del tercer trimestre 2024 y de los estados financieros consolidados condensados provisionales del tercer trimestre 2024 se publicarán en www.parkland.ca y SEDAR+ en cuanto estén disponibles.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en 26 países de las Américas. Atendemos a más de un millón de clientes cada día. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales proporcionan combustibles industriales a las empresas de modo que puedan atender mejor a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, proporcionamos una gama de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Esto incluye aprovisionamiento, fabricación y mezcla de combustibles renovables, operaciones comerciales de carbono y de recursos renovables, energía solar y cargas ultra rápidas de vehículos eléctricos. Con aproximadamente 4,000 sedes minoristas y comerciales en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.

Nuestra estrategia se centra en dos pilares: nuestra ventaja para el cliente y nuestra ventaja de suministro. A través de nuestra ventaja para el cliente, apuntamos a ser la primera opción de nuestros clientes, cultivando su lealtad a través de marcas exclusivas, ofertas diferenciadas, nuestra extensa red, precios competitivos, servicio confiable y nuestro atractivo programa de fidelización. Nuestra ventaja de suministro se basa en ofrecer el costo más bajo de servicio entre los comercializadores y distribuidores independientes de combustible en los mercados de difícil acceso en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, escala significativa y profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio está respaldado por nuestra gente y por nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, profundamente arraigados en nuestra organización.

Proyecciones futuras

Algunos estados financieros que se incluyen en este comunicado constituyen información y proyecciones futuras (denominados en conjunto "proyecciones futuras"). Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "esperar", "estar a punto de", "podría", "quizá", "creer", "continuar", "buscar" y expresiones similares, estas tienen la intención de identificar proyecciones futuras. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas respecto a lo siguiente, entre otros: estrategias, objetivos e iniciativas empresariales; el enfoque de Parkland en la ejecución de su plan estratégico y el logro de sólidos indicadores de rendimiento operativo; las iniciativas de crecimiento orgánico de Parkland y el progreso y las ambiciones de 2028 relacionadas con estas; la asignación disciplinada de capital; el plan de Parkland para desinvertir en su negocio minorista y comercial con sede en Florida y el cierre de este; el compromiso de Parkland con la asignación disciplinada de capital y la reorientación del capital hacia las oportunidades de mayor rentabilidad y las expectativas al respecto; los menores márgenes de refinación previstos para el resto del año; y las previsiones actualizadas de EBITDA ajustado de Parkland para 2024, las previsiones revisadas de ROIC para 2024 y las previsiones revisadas de flujo de caja disponible por acción para 2024.

Estas proyecciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales difieran materialmente de lo previsto en dichas proyecciones futuras. No podemos asegurar que estas expectativas sean correctas y no se deberá confiar ciegamente en las proyecciones futuras que se incluyen en este comunicado de prensa. Estas proyecciones futuras hablan de las condiciones dadas en la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no se compromete ni tiene la obligación de actualizar ni de modificar públicamente las proyecciones futuras, salvo si lo requiere la legislación relativa al mercado de valores. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland, incluidos los siguientes, entre otros: las condiciones generales de la economía, el mercado y los negocios; la capacidad de Parkland de ejecutar sus estrategias, objetivos e iniciativas empresariales, incluida la finalización, financiación y calendario de estas, la obtención de los beneficios derivados de ellas y el cumplimiento de nuestros objetivos y compromisos relacionados con estas; la capacidad de Parkland para identificar compradores y completar desinversiones en condiciones razonables para Parkland y en el momento oportuno; y las suposiciones y riesgos descritos en: "Declaración de advertencia con respecto a la información sobre proyecciones futuras" y "Factores de Riesgo" en el Formulario de Información Anual más reciente de Parkland, y bajo "Información sobre proyecciones futuras" y "Factores de Riesgo" en la MD&A del tercer trimestre de 2024, que se incorporan por referencia en el presente documento, cada uno de ellos archivado en SEDAR+ y disponible en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca . Además, la guía revisada de EBITDA ajustado de 2024 refleja la integración continua de negocios adquiridos, la captura de sinergias y las iniciativas de crecimiento orgánico, y las suposiciones materiales clave incluyen: un aumento en el margen bruto ajustado de combustible minorista y comercial y productos petrolíferos de aproximadamente 1 por ciento y el margen bruto ajustado de alimentos, conveniencia y otros de aproximadamente 5 por ciento en comparación con el año terminado el 31 de diciembre de 2023; la realización de $100 millones en eficiencias de costos de gastos de marketing, generales y administrativos a tasa constante para finales de 2024; un margen bruto ajustado de refinación de aproximadamente $30 a $31 por barril y una utilización compuesta promedio de la Refinería de Burnaby de 75 por ciento a 80 por ciento (considerando la interrupción no planificada) basado en la capacidad de procesamiento de crudo de la Refinería de Burnaby de 55,000 barriles por día; mejoras en las operaciones, utilización y optimización del suministro en la Refinería de Burnaby durante 2024; y la implementación de reducciones continuas de costos en todo el negocio. Las previsiones revisadas de flujo de caja disponible por acción para 2024 y de ROIC para 2024 reflejan las previsiones revisadas más bajas de la guía de EBITDA ajustado para 2024. Además, las previsiones revisadas sobre el flujo de caja disponible por acción para 2024 parten de la hipótesis de que la cantidad de acciones ordinarias en circulación es inferior al de 2023 como consecuencia de las recompras de acciones realizadas durante 2024, y las previsiones revisadas sobre el ROIC para 2024 parten de la hipótesis de que el capital invertido crece a un ritmo inferior al del beneficio neto de explotación después de impuestos ("NOPAT") durante el resto de 2024. Las proyecciones futuras que se incluyen en este comunicado de prensa son parte de esta declaración preventiva.

Medidas financieras determinadas

Este comunicado de prensa contiene el total de mediciones de segmentos, medidas financieras y coeficientes financieros no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP, en inglés), medidas financieras suplementarias y medidas para el manejo de capital (denominadas "medidas financieras determinadas"). La administración de Parkland utiliza ciertas medidas financieras determinadas para analizar su desempeño operativo y financiero, apalancamiento y liquidez del negocio. Estas medidas financieras especificadas no tienen ningún significado estandarizado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad ("IFRS", por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, es poco probable que sean comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. Las medidas financieras especificadas no deben considerarse de forma aislada o utilizarse como sustituto de las medidas de desempeño preparadas de acuerdo con las IFRS. Consulte la sección 16 de la MD&A del tercer trimestre de 2024, que se incorpora por referencia a este comunicado de prensa, para más detalles sobre las medidas financieras específicas utilizadas por Parkland.

Medidas y coeficientes financieros no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP)

Las ganancias (pérdidas) ajustadas son una medida financiera no acorde a las prácticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP) y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción son un coeficiente financiero no acorde a las prácticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP), y cada una representa el desempeño operativo central subyacente de las actividades empresariales de Parkland a nivel consolidado. La medida financiera más directamente comparable a las ganancias (pérdidas) ajustadas y a las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción es la ganancia (pérdida) neta.

Las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción representan el nivel de desempeño del negocio operativo de Parkland, al mismo tiempo que consideran la depreciación y la amortización, los intereses de los alquileres y otros costos financieros, así como los impuestos sobre la renta. La empresa utiliza estas medidas porque cree que las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción son útiles para la administración y para los inversionistas al evaluar el desempeño global de la empresa, ya que excluyen ciertos artículos importantes que no reflejan las operaciones comerciales subyacentes de la empresa.

Consulte la sección 16 de la MD&A del tercer trimestre 2024, que se incorpora por referencia a este comunicado de prensa, para la definición detallada y la composición de las ganancias ajustadas (pérdidas) y loas ganancias ajustadas por acción (pérdidas).

Consulte a continuación la conciliación de las ganancias (pérdidas) ajustadas con las ganancias (pérdidas) netas y el cálculo de las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción.



Tres meses que terminaron el

30 de septiembre de ($ millones, a menos que se indique lo contrario) 2024 2023 Ganancias (pérdidas) netas 91 230 Agregar:



Adquisición, integración y otros costos 61 38 (Ganancias) pérdidas en divisas extranjeras - no realizadas 1 1 (Ganancias) pérdidas en la gestión de riesgo y de otra índole - no realizadas (48) (19) Otras (ganancias) y pérdidas (1) (37) Otras partidas de ajuste(1) 7 20 Normalización tributaria(2) (5) (2) Ganancias (pérdidas) ajustadas 106 231 Promedio ponderado de acciones ordinarias (un millón de acciones)(3) 174 176 Promedio ponderado de acciones ordinarias ajustadas para efectos de dilución (un millón de acciones)(3) 176 180 Ganancias (pérdidas ajustadas por acción ($ por acción)



Básicas 0.61 1.31 Diluidas 0.60 1.28

1 Otras partidas de ajuste para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 incluyen (i) la parte proporcional de depreciación, impuestos sobre la renta y otros ajustes para inversiones en empresas conjuntas y asociadas de $4 millones (2023 - $5 millones); (ii) otros ingresos de $3 millones (2023 - $15 millones); (iii) ganancias y pérdidas realizadas en la gestión de riesgos y otros activos y pasivos relacionados con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro periodo de cero (2023 - $1 millón de ganancias); y (iv) ajuste de las pérdidas por tipo de cambio relacionadas con acuerdos de agrupación de efectivo nulo (2023 - $1 millón). Otras partidas de ajuste para los primeros nueve meses de 2024 incluyen lo siguiente: (i) pérdidas y ganancias realizadas en gestión de riesgos y otros activos y pasivos relacionados con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro periodo de $12 millones de pérdidas (2023 - $4 millones de ganancias); (ii) la parte de depreciación, impuestos sobre las ganancias y otros ajustes para inversiones en empresas conjuntas y asociadas de $11 millones (2023 - $11 millones); (iii) otros ingresos de $8 millones (2023 - $21 millones); (iv) ajuste de pérdidas por tipo de cambio relacionadas con acuerdos de agrupación de efectivo de $4 millones (2023 - $1 millón); (v) ajuste de ganancias realizadas por gestión de riesgos relacionadas con swaps de tipos de interés, ya que estas ganancias no están relacionadas con operaciones de compraventa de materias primas, de $2 millones (2023 - nulo); y (vi) efecto de las condiciones de rendimiento basadas en el mercado para liquidaciones de premios basados en acciones liquidadas en acciones, nulo (2023 - $13 millones). 2 El ajuste de normalización tributaria se aplicó a las partidas de ajuste de ganancias (pérdidas) netas que se consideraron diferencias temporales, como la adquisición, integración y otros costos, ganancias y pérdidas de divisas extranjeras sin realizar, ganancias y pérdidas de manejo de riesgo y de otra índole sin realizar, ganancias y pérdidas por disposiciones de activos, cambios en el valor razonable de las opciones de amortización, cambios en los cálculos de disposiciones ambientales, pérdida de amortización de inventario para la cual existen derivados del manejo de riesgo relacionado con compensación y con ganancias sin realizar, pérdidas por deterioro de los activos no circulantes. El impacto fiscal se calculó utilizando las tasas impositivas efectivas aplicables a jurisdicciones donde ocurren las partidas relacionadas. 3 El promedio ponderado de las acciones ordinarias se calcula conforme a la política contable de Parkland que se describe en la Nota 2 de los Estados Financieros Anuales Consolidados.

El flujo de efectivo disponible es una medida financiera no acorde a los principios contables generalmente aceptados (non-GAAP) y el flujo de efectivo disponible por acción es un coeficiente financiero no acorde a los principios contables generalmente aceptados (non-GAAP). La medida financiera más comparable directamente con el flujo de efectivo disponible y con el flujo de efectivo disponible por acción es el efectivo que se genera a partir de (se utiliza en) actividades operativas. Parkland utiliza estas medidas para monitorear su capacidad de generar flujo de efectivo para asignación de capital, incluyendo las distribuciones a los accionistas, la inversión en el crecimiento del negocio y el desapalancamiento. El flujo de efectivo disponible se calcula como activo generado a partir de (utilizado en) actividades operativas ajustadas para partidas como (i) cambio neto en (a) capital de trabajo no monetario y (b) otros activos y otros pasivos, (ii) gastos de capital por mantenimiento, (iii) dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas y conjuntas, (iv) interés sobre arrendamiento y deuda a largo plazo, así como (v) pagos a capital por arrendamiento. El flujo de efectivo disponible por acción se calcula como flujo de efectivo disponible dividido entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias pendientes de pago. El flujo de caja disponible por acción orientativo es un ratio financiero no contemplado en los principios contables generalmente aceptados (PCGA), que representa la métrica prospectiva del flujo de caja disponible por acción. El flujo de caja disponible por acción orientativo se calcula en función de la evolución histórica del flujo de caja y de las hipótesis sobre la evolución futura de Parkland. Vea la siguiente tabla para calcular el flujo de efectivo histórico disponible y el flujo de efectivo disponible por acción y una conciliación con el efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades operativas.



Tres meses que terminaron Últimos doce

meses que terminaron 30 de septiembre de 2024 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 31 de diciembre de

2023 31 de marzo de

2024 (1) 30 de junio de

2024 30 de septiembre de

2024 Efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades operativas 417 217 450 406 1,490 Revertir: Cambio en otros activos y en otros pasivos (4) 28 3 (68) (41) Revertir: Cambio neto en el capital de trabajo no monetario relacionado con las actividades operativas(1) 17 55 (34) 21 59 Incluir: Mantenimiento y gastos de capital (93) (59) (53) (71) (276) Incluir: Dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas y conjuntas 3 2 8 3 16 Incluir: Intereses por alquiler y deuda a largo plazo (88) (85) (88) (85) (346) Incluir: Pagos a capital por arrendamiento (71) (71) (64) (69) (275) Flujo de efectivo disponible 181 87 222 137 627 Número promedio ponderado de acciones ordinarias (millones)(2)







175 Flujo de efectivo disponible por acción con base en los últimos doce meses (TTM)







3.58



Tres meses que terminaron Últimos doce

meses que terminaron el

30 de septiembre de 2023 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 31 de diciembre de

2022 31 de marzo de

2023 30 de junio de

2023(1) 30 de septiembre de

2023 Efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades operativas 629 314 521 528 1,992 Revertir: Cambio en otros activos y en otros pasivos (23) 11 (11) 7 (16) Revertir: Cambio neto en el capital de trabajo no monetario relacionado con las actividades operativas(1) (232) 18 (145) (14) (373) Incluir: Mantenimiento y gastos de capital (118) (79) (61) (52) (310) Incluir: Dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas y conjuntas — 16 2 4 22 Incluir: Intereses por alquiler y deuda a largo plazo (86) (92) (89) (83) (350) Incluir: Pagos a capital por arrendamiento (52) (51) (56) (57) (216) Flujo de efectivo disponible 118 137 161 333 749 Número promedio ponderado de acciones ordinarias (millones)(2)







175 Flujo de efectivo disponible por acción con base en los últimos doce meses (TTM)







4.28

1 Para fines comparativos, ciertas cantidades en el cambio neto en el capital de trabajo no monetario relacionado con las actividades operativas para los tres meses que terminaron 31 de marzo de 2024 y los tres meses que terminaron el 30 de junio de 2023 fueron revisados para adaptarse a la presentación del periodo actual. 2 El promedio ponderado de las acciones ordinarias se calcula conforme a la política contable de Parkland que se describe en la Nota 2 de los Estados Financieros Anuales Consolidados.

El ROIC es un ratio financiero no contemplado en las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP, por sus siglas en inglés). La medición se calcula como una relación entre el beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT) dividido por el capital invertido promedio. NOPAT describe la rentabilidad de las operaciones básicas de Parkland, excluyendo el impacto del apalancamiento y otras partidas de ingresos y gastos que no se consideran representativas del rendimiento operativo básico subyacente de Parkland. NOPAT se basa en el EBITDA ajustado, definido en la sección "Medidas de los beneficios de los segmentos y total de las medidas de los segmentos" de este comunicado de prensa, menos el gasto por depreciación y el gasto estimado de impuestos utilizando la tasa impositiva promedio esperada estimada usando las tasas impositivas estatutarias en cada jurisdicción donde opera Parkland. El capital invertido promedio es el monto del capital desplegado por Parkland que representa el promedio del inicio y cierre de la deuda y el capital de los accionistas, incluyendo reservas de capital, neto de efectivo y equivalentes de efectivo. Utilizamos esta medición financiera no PCGA para evaluar la eficiencia de Parkland en la inversión de capital. El ROIC orientativo es una relación financiera no PCGA, que representa la métrica prospectiva del ROIC. El ROIC orientativo se calcula sobre la base del rendimiento histórico del ROIC y las hipótesis sobre el rendimiento futuro de Parkland.

($ millones, a menos que se especifique otra opción) Tres meses que terminaron Últimos doce

meses que terminaron el

30 de septiembre de 2024 ROIC 31 de diciembre de

2023 31 de marzo de

2024 30 de junio de

2024 30 de septiembre

de 2024 Ganancias (pérdidas) netas 86 (5) 70 91 242 Agregar/(menos):









Gasto por impuesto a las ganancias (recuperación) (15) (29) 20 17 (7) Adquisición, integración y otros costos 42 30 46 61 179 Depreciación y amortización 222 206 202 207 837 Costos financieros 89 91 99 96 375 (Ganancia) pérdida por cambio de divisas - no realizada — 3 4 1 8 (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros - no realizada 28 3 56 (48) 39 Otras (ganancias) y pérdidas 5 10 (1) (1) 13 Otras partidas de ajuste 6 18 8 7 39 EBITDA ajustado 463 327 504 431 1,725 Menos: depreciación (222) (206) (202) (207) (837) EBIT ajustado 241 121 302 224 888 Tasa impositiva efectiva promedio







19.0 % Menos: impuestos







(169) Beneficio operativo neto después de impuestos







719 Apertura del capital invertido







9,238 Cierre del capital invertido







9,125 Capital invertido promedio







9,182 Rentabilidad del capital invertido







7.8 %

($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de septiembre de 2024 30 de septiembre de 2023 Capital invertido Deuda a largo plazo: porción corriente 220 180 Deuda a largo plazo 6,104 6,227 Patrimonio neto 3,164 3,259 Excluir: efectivo y equivalentes de efectivo (363) (428) Total 9,125 9,238

($ millones, a menos que se especifique otra opción) Tres meses que terminaron Últimos doce

meses que terminaron el

30 de septiembre de 2023 ROIC 31 de diciembre de

2022 31 de marzo de

2023 30 de junio de

2023 30 de septiembre de

2023 Ganancias netas 69 77 78 230 454 Agregar/(menos):









Gasto por impuesto a las ganancias (recuperación) 22 (20) 18 54 74 Adquisición, integración y otros costos 41 27 39 38 145 Depreciación y amortización 212 190 206 205 813 Costos financieros 94 104 98 93 389 (Ganancia) pérdida por cambio de divisas - no realizada 8 7 27 1 43 (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros - no realizada 9 (32) (11) (19) (53) Otras (ganancias) y pérdidas (21) 21 14 (37) (23) Otras partidas de ajuste 21 21 1 20 63 EBITDA ajustado 455 395 470 585 1,905 Menos: depreciación (212) (190) (206) (205) (813) EBIT ajustado 243 205 264 380 1,092 Tasa impositiva efectiva promedio







18.3 % Menos: impuestos







(200) Beneficio operativo neto después de impuestos







892 Apertura del capital invertido







9,521 Cierre del capital invertido







9,238 Capital invertido promedio







9,380 Rentabilidad del capital invertido







9.5 %

($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de septiembre de 2023 30 de septiembre de 2022 Capital invertido Deuda a largo plazo: porción corriente 180 151 Deuda a largo plazo 6,227 6,617 Patrimonio neto 3,259 2,485 Opción de venta Sol — 629 Excluir: efectivo y equivalentes de efectivo (428) (361) Total 9,238 9,521

El crecimiento de las ventas en tiendas de conveniencia comparables de Food and Company SSSG es una medición financiera no GAAP y se refiere al crecimiento de ventas de periodo a periodo generado por tiendas de alimentos y de conveniencia minoristas en los mismos sitios de la empresa. Los efectos de la apertura y cierre de tiendas, cierres temporales (incluyendo cierres para conversiones de On the Run / Marché Express), expansiones de tiendas, renovaciones de tiendas y tiendas con cambios en los modelos de servicio de alimentos en el periodo, se excluyen para derivar una métrica comparable de tiendas. El crecimiento de ventas en tiendas comparables es una métrica comúnmente utilizada en la industria minorista, que proporciona información significativa a los inversores para evaluar la salud y fortaleza de las marcas y la red de tiendas de Parkland, lo que finalmente impacta en el rendimiento financiero. La medida financiera más directamente comparable con la tienda de conveniencia de Food and Company SSSG son los ingresos de las tiendas de alimentación y conveniencia dentro de los ingresos por ventas y explotación.

A continuación se presenta una conciliación de los ingresos de las tiendas de conveniencia (Food and C-Store revenue) para el segmento de Canadá con las ventas mismas tiendas ("SSS") de Food and Company C-Store, y el cálculo de las SSSG de Food and Company C-Store.



Tres meses que terminaron el 30 de septiembre de ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 2024 2023 %(1) Ingresos de tiendas de conveniencia Food and Company 82 81

Agregar:





Valor en el punto de venta ("POS", por sus siglas en inglés) de los bienes y servicios vendidos en tiendas de conveniencia Food and Company operadas por minoristas y franquiciados(2) 314 331

Menos:





Ingresos por alquileres y regalías de minoristas, franquiciados y otros(3) (61) (67)

Ajustes de ingresos de las mismas tiendas(4) (no incluye cigarrillos) (15) (13)

Ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (incluye cigarrillos) 320 332 (3.8) % Menos:





Ajustes de ingresos de la misma tienda(4) (cigarrillos) (109) (118)

Ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (no incluye cigarrillos) 211 214 (1.1) %



Tres meses que terminaron el 30 de septiembre de ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 2023 2022 %(1) Ingresos de tiendas de conveniencia Food and Company 81 69

Agregar:





Valor en el punto de venta ("POS", por sus siglas en inglés) de los bienes y servicios vendidos en tiendas de conveniencia Food and Company operadas por minoristas(2) 329 302

Menos:





Ingresos por alquileres de comercios minoristas y otros(3) (64) (54)

Ajustes de ingresos de las mismas tiendas(4)(5) (no incluye cigarrillos) (37) (17)

Ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (incluye cigarrillos) 309 300 3.0 % Menos:





Ajustes de ingresos de la misma tienda(4)(5) (cigarrillos) (108) (105)

Ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (no incluye cigarrillos) 201 195 3.6 %

(1) Los porcentajes se calculan a partir de los importes reales y se ven afectados por el redondeo.

(2) Los valores POS utilizados para calcular el SSSG de tiendas de conveniencia Food and Company, no son una medida financiera de Parkland y no forman parte de los estados financieros consolidados de Parkland, ya que Parkland obtiene ingresos por alquiler de minoristas en forma de un alquiler porcentual sobre las ventas de tiendas de conveniencia. Los valores POS se calculan basándose en la información obtenida de los sistemas POS de Parkland en los sitios minoristas, incluyendo datos transaccionales, como ventas, costos y volúmenes, que están sujetos a controles internos sobre la información financiera. También utilizamos estos datos para calcular los ingresos por alquiler de los minoristas en forma de porcentaje de alquiler sobre las ventas de las tiendas de conveniencia, que se registran como ingresos en nuestros estados financieros consolidados.

(3) Incluye los ingresos por alquiler de minoristas en forma de un porcentaje de alquiler sobre las ventas de Food and Company C-Store, regalías, tarifas de franquiciados y excluye ingresos por cajeros automáticos, tarifas de licencia de sistemas POS y otros.

(4) Este ajuste excluye los efectos de adquisiciones, apertura y cierre de tiendas, cierres temporales (incluidos los cierres por conversiones On the Run/Marché Express), ampliaciones de tiendas, renovaciones de tiendas y tiendas con cambios en los modelos de servicio de alimentos, para derivar una métrica comparable de tiendas..

(5) Excluye las ventas procedentes de adquisiciones completadas dentro del año, ya que éstas no afectarán la métrica hasta después de la finalización de un año desde las adquisiciones, momento en el cual las ventas o el volumen generado establecerán la base para estas métricas.

Estas medidas financieras y ratios no PCGA no deben considerarse de forma aislada ni utilizarse en sustitución de las medidas de rendimiento elaboradas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Excepto que se indique lo contrario, estas medidas y ratios financieros no ajustados a las PCGA se calculan y divulgan conforme a una base constante de un periodo a otro. Consulte la sección 16 de la MD&A del tercer trimestre de 2024, que se incorpora por referencia a esta nota de prensa, para más detalles sobre las medidas y ratios financieros de Parkland no incluidos en las PCGA.

Medidas de manejo de capital

La principal medida de manejo de capital de Parkland es el índice de apalancamiento, que utiliza internamente el personal gerencial clave para monitorear la solidez financiera general, la flexibilidad de la estructura de capital y la capacidad para dar servicio a la deuda y para cumplir con los compromisos actuales y futuros. Para manejar sus requisitos financieros, Parkland puede ajustar su gasto de capital o los dividendos que se pagan a los accionistas, o emitir nuevas acciones o nueva deuda. El índice de apalancamiento se calcula como el coeficiente de deuda de apalancamiento contra el EBITDA de apalancamiento y no tiene ningún significado estandarizado que prescriba conforme a las normas contables IFRS. Por consiguiente, es poco probable que sea comparable a medidas similares de otras empresas. El cálculo detallado del índice de apalancamiento es el siguiente:

($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de septiembre de 2024 30 de junio de 2024 31 de diciembre de 2023 Deuda de apalancamiento 5,091 5,193 4,976 EBITDA de apalancamiento 1,509 1,674 1,780 Índice de apalancamiento 3.4 3.1 2.8

($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de septiembre de 2024 30 de junio de 2024 31 de diciembre de 2023 Deuda a largo plazo 6,324 6,488 6,358 Menos:





Obligaciones de arrendamiento (968) (1,062) (1,048) Efectivo y equivalentes de efectivo (363) (316) (387) Efectivo y equivalentes de efectivo clasificados como retenidos para la venta (23) (20) — Deuda sin posibilidad de recurso(1) — —

Agregar:





Responsabilidad en la gestión de riesgos(1) 9 —

Capital sin posibilidad de recurso(2) 17 15 — Cartas de crédito y otros 95 88 53 Deuda de apalancamiento 5,091 5,193 4,976

(1) Representa el activo y pasivo de gestión del riesgo asociado con el elemento al contado del swap de divisas cruzadas designado en una relación de cobertura de flujos de efectivo para cubrir la variabilidad de los flujos de efectivo del principal de las notas preferentes 2024 resultante de las variaciones de los tipos de cambio al contado. (2) Representa saldos de deuda, de efectivo y equivalentes de efectivo relacionados con el financiamiento de proyectos.



Tres meses que terminaron Últimos doce

meses que terminaron el

30 de septiembre de 2024 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 31 de diciembre de 2023 31 de marzo de

2024 30 de junio de

2024 30 de septiembre de 2024 EBITDA ajustado 463 327 504 431 1,725 Compensación del incentivo compartido 11 6 8 6 31 Revertir: impacto de IFRS 16 (normas internacionales de contabilidad)(1) (82) (83) (80) (84) (329)

392 250 432 353 1,427 Otros ajustes(2)







82 EBITDA de apalancamiento







1,509

(1) Incluye el impacto de los arrendamientos operativos antes de la adopción de la IFRS 16, previamente reconocidos bajo costos operativos, lo cual se alinea con la visión de la dirección sobre el impacto en las ganancias. (2) Incluye ajustes para normalizar el EBITDA Ajustado por eventos no recurrentes relacionados con cierres no planificados debido a eventos de clima extremadamente frío, cortes de energía de terceros y el EBITDA atribuible a operaciones de carga de vehículos eléctricos financiadas mediante financiamiento de proyectos sin recurso.



Tres meses que terminaron Últimos doce meses finalizados el

30 de junio de 2024 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de septiembre de 2023 31 de diciembre de 2023 31 de marzo de 2024 30 de junio de 2024 EBITDA ajustado 585 463 327 504 1,879 Compensación del incentivo compartido 5 11 6 8 30 Revertir: impacto de IFRS 16 (normas internacionales de contabilidad)(1) (71) (82) (83) (80) (316)

519 392 250 432 1,593 Otros ajustes(2)







81 EBITDA de apalancamiento







1,674

(1) Incluye el impacto de los arrendamientos operativos antes de la adopción de la IFRS 16, previamente reconocidos bajo costos operativos, lo cual se alinea con la visión de la dirección sobre el impacto en las ganancias. (2) Incluye ajustes para normalizar el EBITDA Ajustado por eventos no recurrentes relacionados con cierres no planificados debido a eventos de clima extremadamente frío, cortes de energía de terceros y el EBITDA atribuible a operaciones de carga de vehículos eléctricos financiadas mediante financiamiento de proyectos sin recurso.



Tres meses que terminaron Últimos doce meses que terminaron el

31 de diciembre de 2023 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 31 de marzo de 2023 30 de junio de 2023 30 de septiembre de 2023 31 de diciembre de 2023 EBITDA ajustado 395 470 585 463 1,913 Compensación del incentivo compartido 8 6 5 11 30 Revertir: impacto de IFRS 16 (normas internacionales de contabilidad)(1) (61) (68) (71) (82) (282)

342 408 519 392 1,661 Otros ajustes(2)







119 EBITDA de apalancamiento







1,780

(1) Incluye el impacto de los arrendamientos operativos antes de la adopción de la IFRS 16, previamente reconocidos bajo costos operativos, lo cual se alinea con la visión de la dirección sobre el impacto en las ganancias. (2) Incluye ajustes para normalizar el EBITDA Ajustado por eventos no recurrentes relacionados con la conclusión de recuperaciones y cortes de energía de terceros.

Mediciones de ganancia por segmento y mediciones del total de segmentos

El beneficio (pérdida) ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización ("EBITDA Ajustado") es una medición de beneficio por segmento y su agregado es una medición total de segmentos utilizada por el principal tomador de decisiones operativas para tomar decisiones sobre la asignación de recursos al segmento y para evaluar su rendimiento. De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, los ajustes y eliminaciones realizados al preparar los estados financieros de una entidad y las asignaciones de ingresos, gastos y ganancias o pérdidas deberán estar incluidos al determinar las utilidades o las pérdidas del segmento solo si se incluyen en la medición de las utilidades o pérdidas del segmento que utiliza el principal tomador de decisiones operativas. Como tal, el EBITDA ajustado de Parkland no puede compararse con medidas similares de otros emisores, que pueden calcular estas medidas de forma diferente. Parkland considera el EBITDA ajustado como la medida clave del desempeño operativo central subyacente de las actividades del segmento empresarial a nivel operativo. La gerencia utiliza el EBITDA ajustado para establecer objetivos para Parkland (incluidos la guía anual y los objetivos de compensación variable) y se utiliza para determinar la capacidad de Parkland para administrar la deuda, los gastos de capital financieros y para contemplar los pagos de dividendos a los accionistas. Consulte la sección 16 de la MD&A del tercer trimestre de 2024, que se incorpora por referencia a este comunicado de prensa, para más detalles sobre las medidas totales de segmentos utilizadas por Parkland. Consulte la tabla siguiente para la conciliación del EBITDA ajustado con los beneficios (pérdidas) netos para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2023.



Tres meses que terminaron el

30 de septiembre de ($ millones) 2024 2023 EBITDA ajustado 431 585 Menos/(agregar):



Adquisición, integración y otros costos 61 38 Depreciación y amortización 207 205 Costos financieros 96 93 (Ganancias) pérdidas en divisas extranjeras - no realizadas 1 1 (Ganancias) pérdidas en la gestión de riesgo y de otra índole - no realizadas (48) (19) Otras (ganancias) y pérdidas(1) (1) (37) Otras partidas de ajuste(2) 7 20 Gastos relativos al impuesto sobre la renta (recuperación) 17 54 Ganancias (pérdidas) netas 91 230

1 Otras (ganancias) y pérdidas de los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 incluyen lo siguiente: (i) $26 millones de pérdidas de valoración no monetarias (2023 - $3 millones) por deterioro y amortizaciones; (ii) $25 millones de ganancias de valoración no monetarias (2023 - $13 millones de ganancias) por el cambio en las opciones de reembolso del valor razonable; (iii) $5 millones de pérdida de valoración no monetaria (2023 - $7 millones de ganancia) por el cambio en las estimaciones de la provisión medioambiental; (iv) $3 millones (2023 - $15 millones) en Otros ingresos; (v) $2 millones de ganancia (2023 - $6 millones de ganancia) por enajenación de activos; y (vi) $2 millones de ganancia (2023 - $1 millón de pérdida) en Otros. Otras (ganancias) y pérdidas de los nueve primeros meses de 2024, incluyen lo siguiente: (i) $37 millones de pérdidas de valoración no monetarias (2023 - $31 millones) por deterioro y amortizaciones; (ii) $11 millones de ganancias de valoración no monetarias (2023 - $3 millones de pérdidas) por el cambio en las estimaciones de la provisión medioambiental; (iii) $8 millones (2023 - $21 millones) en Otros ingresos; (iv) $5 millones de ganancia (2023 - $1 millón de pérdida) en enajenación de activos; (v) $4 millones de ganancia (2023 - $1 millón de pérdida) en Otros; y (vi) $1 millón de ganancia de valoración no monetaria (2023 - $17 millones) debido al cambio en el valor razonable de las opciones de reembolso; consulte la Nota 12 de los estados financieros consolidados condensados provisionales.



2 Otras partidas de ajuste para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 incluyen lo siguiente: (i) la parte de depreciación, impuestos sobre la renta y otros ajustes para inversiones en empresas conjuntas y asociadas de $4 millones (2023 - $5 millones); (ii) otros ingresos de $3 millones (2023 - $15 millones); (iii) ganancias y pérdidas realizadas en la gestión de riesgos y otros activos y pasivos relacionados con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro periodo nulo (2023 - $1 millón de ganancias); y (iv) ajuste de las pérdidas por tipo de cambio relacionadas con acuerdos de agrupación de efectivo nulo (2023 - $1 millón). Otras partidas de ajuste para los primeros nueve meses de 2024 incluyen lo siguiente: (i) pérdidas y ganancias realizadas en gestión de riesgos y otros activos y pasivos relacionados con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro periodo de $12 millones de pérdidas (2023 - $4 millones de ganancias); (ii) la parte de depreciación, impuestos sobre las ganancias y otros ajustes para inversiones en empresas conjuntas y asociadas de $11 millones (2023 - $11 millones); (iii) otros ingresos de $8 millones (2023 - $21 millones); (iv) ajuste de pérdidas por tipo de cambio relacionadas con acuerdos de agrupación de efectivo de $4 millones (2023 - $1 millón); (v) ajuste de ganancias realizadas por gestión de riesgos relacionadas con swaps de tipos de interés, ya que estas ganancias no están relacionadas con operaciones de compraventa de materias primas, de $2 millones (2023 - nulo); y (vi) efecto de las condiciones de rendimiento basadas en el mercado para liquidaciones de premios basados en acciones liquidadas en acciones, nulo (2023 - $13 millones).

Medidas financieras suplementarias

Parkland utiliza una serie de medidas financieras complementarias, como el EBITDA ajustado orientativo, la liquidez disponible, el efectivo TTM generado por (utilizado en) actividades de explotación y el efectivo TTM generado por (utilizado en) actividades de explotación por acción, y estas medidas pueden no ser comparables con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que otros emisores pueden calcular estas medidas de forma diferente. Consulte la sección 16 de la MD&A del tercer trimestre de 2024, que se incorpora por referencia a este comunicado de prensa, para más detalles sobre las medidas financieras complementarias utilizadas por Parkland, incluida la composición de tales medidas.

Mediciones no financieras

Parkland utiliza diferentes medidas no financieras, incluido el crecimiento del volumen de la empresa en la misma tienda (SSVG) de la empresa, la utilización compuesta y la tasa total de frecuencia de lesiones registrables, en la medición del éxito de nuestros objetivos estratégicos y para establecer objetivos de compensación variable para los empleados. Estas mediciones no financieras no son mediciones contables, no tienen mediciones comparables según las IFRS y pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otros emisores, ya que otros emisores pueden calcular estas métricas de manera diferente. Consulte la sección 16 de la MD&A del tercer trimestre 2024, que se incorpora por referencia en este comunicado de prensa, para obtener más detalles sobre las mediciones no financieras utilizadas por Parkland.

