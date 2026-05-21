Pearson impulsa el aprendizaje práctico del inglés con una nueva edición de la Pearson Cup

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En un contexto donde el dominio del inglés se ha convertido en una habilidad cada vez más relevante para el desarrollo académico y profesional, Pearson anunció una nueva edición de la Pearson Cup, iniciativa dirigida a estudiantes y docentes que busca promover el uso práctico del idioma a través de experiencias dinámicas y colaborativas.

La iniciativa invita a participantes de distintas instituciones educativas a aplicar sus conocimientos de inglés en contextos reales, fortaleciendo habilidades como comunicación, pensamiento crítico y confianza en el uso del idioma.

Más allá de una competencia académica, la Pearson Cup busca incentivar metodologías de aprendizaje más participativas y alineadas con las demandas actuales de un entorno cada vez más globalizado.

"Hoy, aprender inglés implica mucho más que adquirir conocimientos teóricos. Los estudiantes necesitan espacios donde puedan poner en práctica el idioma y desarrollar habilidades que serán clave para su futuro académico y profesional", resalta íris Martinez, Sales Director de ELL en Pearson Latam.

Además del impacto para los estudiantes, la iniciativa también ofrece a las instituciones educativas la posibilidad de complementar sus estrategias de enseñanza del idioma con actividades orientadas a la aplicación práctica y al engagement de la comunidad educativa.

La Pearson Cup forma parte de las iniciativas de Pearson enfocadas en apoyar el aprendizaje del inglés y el desarrollo de habilidades para un entorno internacional y conectado.

Más información sobre la iniciativa:

https://www.pearson.com/languages/es-mx/campaigns/pearson-cup.html

Acerca de Pearson

Pearson tiene un propósito simple: ayudar a las personas a vivir la vida que imaginan a través del aprendizaje. Creemos que cada oportunidad de aprender es una oportunidad para avanzar personalmente. Es por eso que aproximadamente 18,000 de nuestros empleados están comprometidos en crear experiencias de aprendizaje vibrantes y enriquecedoras, diseñadas para tener un impacto positivo en la vida diaria. Somos el líder mundial en soluciones de aprendizaje permanente, sirviendo a clientes en casi 200 países con contenido digital, evaluaciones, calificaciones y datos. Para nosotros, aprender no es solamente lo que hacemos. Es lo que somos. Visítenos en pearsonplc.com.

FUENTE Pearson