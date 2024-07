Pearson señala 8 clásicos del rock para aprender inglés

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- ¿Has escuchado sobre la historia del rock? El estilo empezó a tomar forma en la década de 1920 y cobró fuerza alrededor de 1940 en los Estados Unidos, basándose en la mezcla de algunos otros géneros musicales estadounidenses como el jazz, el country y el blues, tomando contornos definitivos en la década siguiente. Este nombre proviene de la expresión "ROCK AND ROLLING", convirtiéndose también en un estilo de vida (lifestyle) y una forma divertida (y efectiva) de interactuar con el inglés. Ídolos históricos y canciones icónicas pueden ser "grandes profesores" del idioma.

Se sabe que la música es una poderosa herramienta de aprendizaje: ya sea para potenciarlo, tomando, por ejemplo, la música clásica, que favorece las conexiones neuronales; ya sea para establecer una conexión mnemotécnica para la memorización de contenidos, como las famosas canciones de profesores de cursillos preuniversitarios; o para proporcionar un contexto significativo para el alumno de idiomas, ayudándolo a establecer líneas lógicas de aplicación del contenido.

Según Daniel Prado Lopes, Coordinador Pedagógico de la marca en el Equipo de Éxito del Estudiante de Wizard By Pearson, decir que cada canción tiene un contenido específico a trabajar sería superficial y reduccionista. "Pero se puede afirmar que el uso de la música en el aprendizaje de otros idiomas ayuda, y mucho, en la consolidación de estructuras y vocabulario, además de contribuir a que el estudiante construya ritmo y cadencia de comunicación, habilidades esenciales para ganar más fluidez y claridad!", afirma.

A continuación, presentamos ocho clásicos del género, a través de su historia, que pueden ser utilizados para aprender y ganar más fluidez en inglés.

1955 – Rock Around the Clock – Bill Halley and his Comets

La música contiene los números del 1 al 12 y su melodía concatenada ayuda no solo en la memorización de los números, sino también en el ritmo y la cadencia del habla, ya que su movimiento es bastante marcado y fácil de seguir.

1968 – Yellow Submarine – The Beatles

Con un atractivo rítmico, un visual extremadamente lúdico y un vocabulario simple, este clásico de los Beatles presenta un trabajo con verbos en el pasado simple, además de ayudar al alumno a seguir la historia cantada de un viejo capitán del mar en sus viajes dentro de su submarino amarillo.

1968 – Hey Jude – The Beatles

El proyecto original era nombrar la canción como "Hey, Julian", en honor al hijo de Lennon, quien en ese momento tenía 5 años y estaba enfrentando el reciente divorcio de sus padres. La melodía tiene una línea narrativa lógica de un padre dando consejos a su hijo. "Hey, Jude" presenta verbos en imperativo y ayuda al aprendiz con esa estructura en particular.

1972 – Mercedez Benz – Janis Joplin

Imposible no aprender con "Oh lord, won't you buy me...". Este es el comienzo de un clásico de Janis Joplin, una canción de tres estrofas. Todas ellas plantean una pregunta utilizando "won't", lo que lleva al alumno a practicar la forma interrogativa negativa del modal "will".".

1981 – Don't Stop Believing – Journey

La letra de la canción cuenta la historia de dos jóvenes de origen distinto y la agitación de la vida urbana. Utiliza el gerundio al comienzo de las frases, mostrando los diferentes significados de este tiempo verbal que van más allá de la idea de la forma continua.

1987 – But I still haven't found what I'm looking for – U2

Este clásico de la banda irlandesa presenta en su letra la presencia constante del tiempo verbal "present perfect", comúnmente un desafío para los estudiantes. Al seguir la letra y contar con una clase bien preparada, el uso de este tiempo verbal puede volverse bastante claro para los estudiantes.

1989 – Patience – Guns 'N' Roses

Aunque la letra en sí misma no presente ningún punto gramatical o vocabulario específico que se destaque, su ritmo de balada, la clara pronunciación del líder de la banda Axl Rose y el silbido característico hacen que el uso de esta canción sea una herramienta muy efectiva en la creación de rapport, a través de una actividad de sing along.

1992 – Friday I'm in love – The Cure

Muy conocida por los profesores de inglés, justamente por colocar los días de la semana en un contexto musical, esta canción trae en su subtexto la idea ya difundida del "viernes" ("sextou" en portugués).

Trilhas sonoras de rock and roll

Para Lopes, otra buena estrategia de enseñanza es usar canciones que componen la banda sonora de películas. Algunos ejemplos de clásicos del rock que ya han pasado por las pantallas de cine y que pueden aplicarse con éxito en las aulas:

1983 – Rocky III – Eye of the Tiger – Survivor





1984 – Footloose – Footloose – Kenny Logins





1985 – Back to the Future – That's the power of love – Huey Lewis





1983 – Risky Business – Old Time Rock and Roll – Bob Seger





1986 – Top Gun / 2022 – Top Gun Maverick – Danger Zone – Kenny Logins





2002 – Spider Man – Hero - Nickelback





2022 – Thor: Love and Thunder – Sweet Child Oh Mine – Guns 'N' Roses

"Si pudiéramos resumir en solo un consejo para aquellos profesores que disfrutan del buen y viejo Rock 'n' Roll, sería: conozcan a sus alumnos y elijan las canciones que tengan mayor probabilidad de gustarles y de alcanzar los objetivos propuestos en clase. Lo más importante también es dejar ese sabor a ¡Volver a poner esa canción una vez más!", concluye.

FUENTE Pearson