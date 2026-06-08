Retención y separación mejorada de compuestos polares

TORRANCE, California, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Phenomenex Inc., empresa de Danaher y líder mundial en investigación y fabricación de tecnologías avanzadas para ciencias de la separación, anunció elanzamiento de las nuevas columnas de cromatografía líquida de interacción hidrofílica para cromatografía líquida de Luna Omega (HILIC LC, por sus siglas en inglés), diseñadas para ofrecer separaciones robustas y mejoradas de compuestos altamente polares e hidrófilos. La nueva columna amplía el confiable portafolio de Luna Omega en cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC, por sus siglas en inglés) y combina la experiencia establecida en sílice de Phenomenex con una moderna química de superficies diseñada para mejorar la confiabilidad, resolución y compatibilidad del método con los flujos de trabajo de UHPLC. Esta columna aborda la creciente demanda analítica de separaciones de HILIC sensibles y consistentes en aplicaciones biofarmacéuticas, metabolómicas, clínicas, ambientales y de pruebas de alimentos.

Phenomenex presenta las columnas HILIC LC de Luna Omega para aumentar la sensibilidad y la consistencia en el análisis de compuestos polares (PRNewsfoto/Phenomenex)

"A medida que los desafíos del desarrollo de métodos continúan evolucionando, los científicos solicitan un rendimiento de HILIC más confiable sin la complejidad tradicionalmente asociada con estos métodos", afirmó la Dra. Lauryn Bailey, vicepresidenta de Ventas y Marketing Global de Phenomenex. "La HILIC de Luna Omega se desarrolló para simplificar el desarrollo del método HILIC a la vez que mantiene la selectividad y reproducibilidad que nuestros clientes esperan de la familia Luna Omega".

La HILIC continúa creciendo en importancia para los compuestos que no se pueden retener adecuadamente en la cromatografía de fase inversa, incluidos metabolitos polares pequeños, API polares, nucleótidos, aminoácidos y otros analitos hidrófilos. La HILIC de Luna Omega está diseñada teniendo en cuenta estos flujos de trabajo, por lo que ofrece rendimiento predecible y variabilidad reducida, consideraciones clave para entornos regulados y laboratorios de alto rendimiento.

Phenomenex destacará las nuevas columnas HILIC LC de Luna Omega y debatirá sobre las buenas prácticas de HILIC en el 55.o Simposio Internacional sobre Separaciones de Fases Líquidas de Alto Rendimiento y Técnicas Relacionadas (HPLC 2026), del 6 al 11 de junio.

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Acerca de Phenomenex

Phenomenex es un líder tecnológico mundial comprometido con el desarrollo de nuevas soluciones de química analítica que resuelven los desafíos de separación y purificación de investigadores en laboratorios académicos, farmacéuticos, biotecnológicos, ambientales, de investigación clínica, gubernamentales e industriales. Desde el descubrimiento de fármacos y el desarrollo farmacéutico hasta la sanidad alimentaria y el análisis ambiental, las soluciones de cromatografía de Phenomenex aceleran la ciencia y ayudan a los investigadores a mejorar la salud y el bienestar de los seres humanos.

Acerca de Danaher

Danaher es innovadora líder mundial en ciencias biológicas y diagnóstico, comprometida con acelerar el poder de la ciencia y la tecnología para mejorar la salud humana. Mediante nuestro ecosistema conectado de empresas líderes del sector, trabajamos en estrecha colaboración con los clientes para resolver sus desafíos científicos y clínicos más complejos y ayudamos a que las innovaciones pasen del descubrimiento a al suministro más rápido para los pacientes que dependen de ellas. Nuestra ciencia y tecnología avanzadas, potenciadas por el Danaher Business System, junto con nuestra capacidad de innovación comprobada, ayudan a hacer posibles diagnósticos más rápidos y precisos, a la vez que reducen el tiempo, el costo y el riesgo necesarios para descubrir, desarrollar y entregar terapias que cambian vidas. Mediante la mejora continua y la excelencia operativa, nuestros aproximadamente 60.000 asociados en todo el mundo se centran en generar un impacto duradero y mejorar la calidad de vida a nivel global, mientras sientan las bases para un futuro más saludable y sustentable. Conozca más en www.danaher.com.

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FUENTE Phenomenex