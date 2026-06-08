Phenomenex présente les colonnes LC HILIC Luna Omega destinées à améliorer la sensibilité et la cohérence des analyses des composés polaires

Amélioration de la rétention et de la séparation des composés polaires

TORRANCE, Californie, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Phenomenex Inc., une société Danaher et un leader mondial dans la recherche et la fabrication de technologies avancées pour les sciences de la séparation, a annoncé aujourd'hui le lancement des nouvelles colonnes LC HILIC Luna Omega, conçues pour fournir des séparations fiables et optimisées de composés hautement polaires et hydrophiles. La nouvelle colonne élargit le portefeuille de Luna Omega à la chromatographie liquide à interaction hydrophile (HILIC) et combine l'expertise de Phenomenex en matière de silice avec une chimie de surface moderne conçue pour améliorer la fiabilité des méthodes, la résolution et la compatibilité avec les flux de travail de l'UHPLC (chromatographie liquide à ultra haute performance). Elle répond à la demande croissante en matière d'analyses pour les séparations HILIC sensibles et cohérentes dans les applications biopharmaceutiques, métabolomiques, cliniques, environnementales et alimentaires.

Phenomenex Introduces Luna Omega HILIC LC Columns to Increase Sensitivity and Consistency in Polar Compound Analysis

« Alors que les défis liés au développement de méthodes continuent d'évoluer, les scientifiques demandent des performances HILIC plus fiables sans la complexité traditionnellement associée à ces méthodes », déclare la docteure Lauryn Bailey, vice-présidente des ventes mondiales et du marketing chez Phenomenex. « HILIC Luna Omega a été développée pour simplifier le développement de méthodes HILIC tout en maintenant la sélectivité et la reproductibilité que nos clients attendent de la gamme Luna Omega. »

La technique HILIC ne cesse de gagner de l'importance pour les composés qui ne peuvent pas être retenus de manière adéquate par la chromatographie en phase inverse, y compris les petits métabolites polaires, les IPA polaires, les nucléotides, les acides aminés et d'autres analytes hydrophiles. HILIC Luna Omega a été conçue en tenant compte de ces flux de travail, offrant des performances prévisibles et une variabilité réduite, des considérations essentielles pour les environnements réglementés et les laboratoires à haut débit.

Phenomenex présentera les nouvelles colonnes LC HILIC Luna OmegaC et discutera des meilleures pratiques HILIC lors du 55e International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2026), qui se tiendra du 6 au 11 juin.

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À propos de Phenomenex

Phenomenex est un leader technologique mondial engagé dans le développement de nouvelles solutions de chimie analytique qui résolvent les défis de séparation et de purification des chercheurs dans les laboratoires universitaires, pharmaceutiques, biotechnologiques, environnementaux, de recherche clinique, gouvernementaux et industriels. De la découverte de médicaments et du développement pharmaceutique à la sécurité alimentaire et à l'analyse environnementale, les solutions de chromatographie de Phenomenex accélèrent la science et aident les chercheurs à améliorer la santé et le bien-être humains.

À propos de Danaher

Danaher est un innovateur mondial de premier plan dans les domaines des sciences de la vie et du diagnostic, déterminé à accélérer le potentiel de la science et de la technologie pour améliorer la santé humaine. Grâce à notre écosystème connecté d'entreprises leaders dans leur secteur, nous travaillons avec nos clients pour résoudre leurs défis scientifiques et cliniques les plus complexes, en aidant à commercialiser les innovations plus rapidement, pour les patients qui en dépendent. S'appuyant sur le système commercial de Danaher, notre science et notre technologie de pointe ainsi que notre capacité d'innovation éprouvée permettent d'établir des diagnostics plus rapides et plus précis et de réduire le temps, les coûts et les risques nécessaires à la découverte, au développement et à la mise à disposition de traitements qui changent la vie des patients. Grâce à l'amélioration continue et à l'excellence opérationnelle, nos quelque 60 000 associés dans le monde entier s'efforcent d'avoir un impact durable et d'améliorer la qualité de vie à l'échelle mondiale, tout en construisant un avenir plus sain et plus durable. Pour en savoir plus, consultez le site www.danaher.com.

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