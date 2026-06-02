Phenomenex lanza las columnas de larga duración Endrix para redefinir la durabilidad de las columnas y la confiabilidad del método

Redefinición de la durabilidad de las columnas y confiabilidad del método

TORRANCE, California, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Phenomenex Inc., una empresa de Danaher y líder mundial en investigación y fabricación de tecnologías avanzadas para las ciencias de separación, presentó la columna de cromatografía líquida, Endrix Long Life LC, una nueva solución de cromatografía líquida diseñada para prolongar la vida útil de las columnas y ofrecer un rendimiento constante en flujos de trabajo analíticos exigentes. Endrix Long Life LC, diseñada para resistir matrices de muestras complejas y condiciones metodológicas rigurosas, ayuda a los laboratorios a pasar del desarrollo del método a la obtención de resultados reproducibles con menos interrupciones. Este último avance en tecnología de hardware para columnas de Phenomenex se desarrolló especialmente para laboratorios que desean reducir el tiempo de inactividad, mejorar el rendimiento y aumentar el retorno de inversión sin sacrificar la eficiencia cromatográfica.

"Los científicos se encuentran bajo la presión constante de entregar datos de alta calidad mientras gestionan una creciente complejidad de las muestras y plazos más ajustados", afirmó Eric Lavold, vicepresidente de Gestión de Productos y Estrategia de Phenomenex. "Endrix Long Life LC se desarrolló con el fin de abordar estos desafíos de manera directa mediante una durabilidad excepcional y un rendimiento confiable durante el uso prolongado".

Endrix Long Life LC ofrece un diseño de columna robusto para ayudar a proteger contra los mecanismos comunes de falla de columnas, incluidos la distorsión de picos, el aumento de presión por acumulación y la desviación del rendimiento. Al priorizar la longevidad de la columna y la coherencia desde el principio, Phenomenex permite a los laboratorios mantener la integridad del método en campañas analíticas más extensas. Estas capacidades llevan a que las columnas Endrix Long Life LC resulten muy adecuadas para laboratorios farmacéuticos y clínicos, laboratorios forenses y de toxicología, así como laboratorios de pruebas ambientales y alimentarias donde la confiabilidad del método es fundamental.

El producto se presentará oficialmente en la 73° Conferencia de la ASMS sobre Espectrometría de Masas y Temas Afines (ASMS 2026), donde los asistentes podrán explorar los datos de aplicación y analizar las mejores prácticas de Endrix con especialistas de Phenomenex en el stand 802.

Acerca de Phenomenex

Phenomenex es un líder tecnológico mundial comprometido con el desarrollo de soluciones novedosas de química analítica que resuelven los desafíos de separación y purificación de los investigadores en laboratorios académicos, farmacéuticos, biotecnológicos, ambientales, de investigación clínica, gubernamentales e industriales. Desde el descubrimiento de fármacos y el desarrollo farmacéutico hasta la sanidad alimentaria y el análisis ambiental, las soluciones de cromatografía de Phenomenex aceleran la ciencia y ayudan a los investigadores a mejorar la salud y el bienestar de los seres humanos.

Acerca de Danaher

Danaher es un innovador líder mundial en ciencias biológicas y diagnóstico, comprometido con la aceleración del poder de la ciencia y la tecnología para mejorar la salud humana. Mediante nuestro ecosistema conectado de empresas líderes en la industria, trabajamos codo a codo con los clientes para resolver sus desafíos científicos y clínicos más complejos, lo que ayuda a trasladar las innovaciones desde el descubrimiento hasta la entrega de manera más rápida para los pacientes que dependen de ellas. Nuestra ciencia y tecnología avanzadas, potenciadas por el Danaher Business System, junto con nuestra capacidad de innovación comprobada, ayudan a hacer posibles diagnósticos más rápidos y precisos, a la vez que reducen el tiempo, el costo y el riesgo necesarios para descubrir, desarrollar y entregar terapias que cambian vidas. Mediante la mejora continua y la excelencia operativa, nuestros aproximadamente 60.000 asociados en todo el mundo se centran en generar un impacto duradero y mejorar la calidad de vida a nivel global, mientras sientan las bases para un futuro más saludable y sustentable. Conozca más en www.danaher.com.

Para obtener más información, visite www.phenomenex.com y siga el blog de la empresa en www.scienceunfiltered.com

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FUENTE Phenomenex