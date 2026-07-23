Samsung inicia la preventa en México de los nuevos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La preventa de los nuevos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 ya está disponible en México y estará hasta el 20 de agosto en Samsung.com/mx y Samsung Shop App, para quienes quieran ser de las primeras personas en descubrir la nueva generación de dispositivos plegables de Samsung.

Durante este periodo especial, los usuarios que adquieran alguno de los nuevos dispositivos de la serie Galaxy Z8 recibirán beneficios exclusivos entre los que están: precio especial de hasta $5,000 pesos de descuento, 10X en Samsung Rewards, 10% de descuento al comprar con su Samsung Account y hasta 24 MSI con tarjetas participantes.

Además, los usuarios podrán usar el benefició del cupón ZFEMLIVE para obtener un 10% de descuento el cual estará disponible del 22 de julio hasta el 20 de agosto.

Al comprar a través de los canales oficiales de Samsung, los usuarios podrán disfrutar de beneficios como envío gratuito, Samsung Rewards para acumular puntos y canjearlos en futuras compras.

Asimismo, también podrán aprovechar Galaxy Canje, el programa que permite obtener un ahorro al entregar un smartphone actual como parte del pago de un nuevo equipo. Para conocer más sobre este beneficio visita www.samsung.com/mx/offer/we-take-your-smartphone.

Serie Galaxy Z

Basada en siete generaciones de innovación, esta nueva serie reúne tres dispositivos plegables con propuestas diferentes para que cada usuario encuentre el que mejor se adapte a su estilo:

Galaxy Z Fold8 Ultra está diseñado para quienes buscan el máximo nivel de productividad en un dispositivo plegable. Su pantalla principal de 8 pulgadas ofrece una experiencia más cómoda para la multitarea, mientras que el procesador Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy brinda el rendimiento necesario para alternar entre aplicaciones y ejecutar tareas exigentes con fluidez.

El nuevo Galaxy Z Fold8 fue reinventado para quienes buscan un dispositivo plegable que se sienta natural al usarlo. Incorpora la nueva tecnología Flex Titanium, una estructura de pantalla basada en titanio que hace posible un diseño más delgado ayuda a reducir la visibilidad del pliegue y mantiene la resistencia del dispositivo. Junto con sus nuevas proporciones de pantalla, ofrece una experiencia más inmersiva para visualizar todo tipo de contenido.

Galaxy Z Flip8 cuenta con una renovada FlexWindow, diseñada para acercar aplicaciones, información y funciones inteligentes a la pantalla exterior. Entre sus funciones destaca Now Brief, que ofrece información personalizada y los próximos pasos del usuario en el momento oportuno.

Disponibilidad

El Galaxy Z Fold8 Ultra está disponible en colores Grafito, Violeta Sombra y Verde Sombra [1]; el Galaxy Z Fold8, en Grafito, Crema, Lavanda y Pistache [2]; y el Galaxy Z Flip8, en Grafito, Crema, Rosa y Menta [3].

El Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con versiones de 1 TB y 512 GB, con precios de $58,499 MXN y $50,999 MXN, respectivamente; el Galaxy Z Fold8, en versión de 1 TB, por $45,999 MXN; y el Galaxy Z Flip8, en versión de 512 GB, por $30,499 MXN.

Durante este periodo de preventa también estarán disponibles los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, que complementan la serie de plegables con funciones de salud impulsadas por Samsung Health.

Para más información sobre la preventa de los nuevos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, ingresa a Samsung.com/mx o visita Samsung Newsroom México.

[1] Exclusivo de Samsung.com: Verde Sombra.

[2] Exclusivo de Samsung.com: Pistache.

[3] Exclusivo de Samsung.com: Menta.

FUENTE Samsung Mexico