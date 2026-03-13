La estrategia de postventa de Chirey en México se basa en cuatro pilares: instrucción técnica avanzada, optimización de su red de servicios, procesos de estandarización y el programa Chirey Family Care.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Actualmente el éxito a largo plazo en la industria automotriz reside en el soporte de postventa. Chirey Motor México ha alineado su estrategia a esta realidad, implementado mejoras clave en su logística de refacciones y en la especialización de sus técnicos para garantizar un servicio que genere confianza real en el mercado mexicano.

Estas medidas refuerzan el crecimiento de la marca en el mercado nacional, asegurando que cada usuario disfrute de una experiencia de propiedad superior y de largo plazo.

Postventa automotriz: las acciones con las que Chirey Motor México y sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO, buscan fortalecer su servicio técnico y atención al cliente

Capacitación técnica para fortalecer la red de servicio

Un eje central de la postventa es la actualización constante de la red de distribuidores. Chirey ha reforzado las habilidades de reparación y diagnóstico de su equipo, destacando una reciente capacitación global enfocada en el soporte técnico para vehículos eléctricos y modelos híbridos, preparándolos para las demandas de la movilidad actual.

Este tipo de programas incluyen formación en áreas clave como:

Diagnóstico de sistemas eléctricos y electrónicos

de sistemas eléctricos y electrónicos Mantenimiento de sistemas híbridos

de sistemas híbridos Procedimientos de desmontaje y reemplazo de baterías

de desmontaje y reemplazo de baterías Protocolos de inspección y pruebas de desempeño

El objetivo es asegurar que la red de servicio cuente con conocimientos actualizados y procesos estandarizados, capaces de responder a la evolución y necesidades tecnológicas de los modelos del portafolio.

Desarrollo de talento técnico en México

En paralelo, Chirey Motor México también ha impulsado iniciativas locales orientadas a fortalecer el desarrollo del talento técnico. Destacando la realización de competencias técnicas y programas de entrenamiento especializado, donde técnicos de diferentes distribuidores participan en evaluaciones prácticas enfocadas en diagnóstico, mantenimiento y reparación.

Este tipo de ejercicios permite elevar el nivel técnico de la red de servicio, compartir mejores prácticas y asegurar que los estándares de atención se mantengan consistentes en todo el país.

Chirey Family Care: el ecosistema de postventa

Las iniciativas de capacitación y profesionalización se complementan con Chirey Family Care, la plataforma global de servicio postventa de la marca. Este ecosistema integra distintos elementos diseñados para acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida del vehículo, tales como:

Procesos de mantenimiento estandarizados

de mantenimiento estandarizados Disponibilidad de refacciones originales

de refacciones originales Asistencia vial

Programas de garantía

de garantía Digitalización de citas y seguimiento de servicio

La estrategia busca no solo resolver necesidades técnicas, sino construir una relación de largo plazo entre la marca y los usuarios.

Postventa como pilar estratégico

Para Chirey Motor México, el fortalecimiento de la postventa representa un elemento clave dentro de su estrategia de consolidación en el país.

En un mercado donde los consumidores valoran cada vez más la confiabilidad del servicio y la disponibilidad de soporte técnico, la marca considera que el desarrollo de una red de servicio profesional, capacitada y bien equipada será uno de los factores que definirán la experiencia del cliente en los próximos años.

A través de estas acciones, la compañía posiciona su postventa no sólo como un servicio complementario, sino como un componente central de su propuesta de valor en el mercado mexicano.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

FUENTE Chirey Motor México