Pre-Registro: asegura la nueva BESPOKE AI Laundry Combo de Samsung, y simplifica la manera de lavar y secar la ropa

Con capacidad para hasta 26 kg de lavado y 15 kg de secado, la nueva lavadora y secadora de Samsung está disponible en Pre-Registro; los usuarios tienen hasta el 25 de agosto para adquirir el producto con beneficios exclusivos

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Con varias funciones que buscan innovar el área de lavado de los hogares, la lavasecadora BESPOKE AI Laundry Combo de Samsung, llega con el potencial de lavar y secar ropa en 98 minutos. Para todas las personas que ya quieren adquirir estos avances, ya está abierto el Pre-Registro en samsung.com/mx/new-bespoke-ai/ y en la Samsung Shopp App, estará disponible hasta el 25 de agosto con un cupón de $2,000 MXN por registrarse, precio especial de lanzamiento, regalos a elegir, envío e instalación premium gratis y más.

Los regalos para elegir son una Aspiradora Robot PowerBot-E al comprar en samsung.com/mx, o una bocina Music Frame al comprar en la Samsung Shopp App. A estos beneficios se le suman hasta $2,200 MXN en Samsung Rewards para canjear en futuras compras, y hasta $1,000 MX extra al reciclar un electrodoméstico anterior con EcoRenueva.

Con capacidad para lavar hasta 26 kg y secar hasta 15 kg de ropa y una gama de funciones impulsadas por Inteligencia Artificial, BESPOKE AI Laundry Combo tiene una opción súper veloz para lavar ropa con el ciclo Super Speed, que lava y seca la ropa en 98 minutos, utilizando un potente chorro de agua que ayuda a que el detergente penetre más rápido en los tejidos. [1]

Para ayudar en las tareas del hogar, la lavadora cuenta con la nueva tecnología Heat Pump (bomba de calor), que seca la ropa de forma rápida y eficiente a bajas temperaturas. Esta tecnología recicla continuamente el aire caliente utilizado para secar la ropa, recalentándolo y deshumidificándolo, lo que reduce el tiempo de secado hasta en un 50% y el consumo de energía hasta en un 70%.[2]

Para que el lavado sea más optimizado e inteligente, la lavadora y secadora BESPOKE AI Laundry Combo cuenta con la función AI Opti Wash & Dry™, que utiliza diferentes sensores para ajustar de forma inteligente el lavado y secado de la ropa en cada ciclo. Esta tecnología calcula el peso de la ropa y usa la cantidad adecuada de agua y detergente. Además, detecta el tipo de tejido y controla el nivel de suciedad durante el ciclo, para añadir más detergente y ajustar el tiempo de lavado, si es necesario. Finalmente, ajusta el proceso de secado al peso y tipo de tela de las prendas.[3]

Sofisticada y sostenible

Con un diseño que ocupa menos espacio que una lavadora y una secadora por separado, la lavasecadora BESPOKE AI Laundry Combo fue diseñada para instalarse en los espacios más pequeños, y también en hogares que buscan electrodomésticos sofisticados, ofreciendo practicidad y elegancia.

Además, con la aplicación SmartThings de Samsung, la función SmartThings AI Energy Mode permite monitorear y reducir fácilmente el uso de energía. Los usuarios también pueden recibir informes que detallan el consumo mensual en comparación con el mes anterior y establecer objetivos, con la opción de recibir alertas si dichos objetivos están a punto de superarse. Para algunos ciclos, la función reduce el consumo de energía hasta en un 19% con el mismo rendimiento de lavado, reduciendo el uso de calefacción y aumentando el tiempo del ciclo. [4]

Para mejorar el cuidado del medio ambiente, la lavasecadora BESPOKE AI Laundry Combo tiene el innovador ciclo Less Microfiber, que ajusta la velocidad de revolución del motor y la intensidad del lavado para reducir la cantidad de microfibra liberada en el agua residual hasta en un 39% [5]. Además, cuenta con la certificación de Grado ecológico, una Norma Oficial Mexicana (NOM) regulada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Para adquirir BESPOKE AI Laundry Combo, ya está abierto el Pre-Registro en samsung.com/mx/new-bespoke-ai/, y estará disponible del 2 al 25 de agosto. Para obtener más detalles sobre la BESPOKE AI Laundry Combo, consulta Samsung Newsroom México en news.samsung.com/mx y la tienda online oficial de Samsung samsung.com/mx.

[1] Lavado: basado en el uso de un ciclo Super Speed con una carga de 10 libras DOE (algodón 50% + poliéster 50%). Los resultados individuales pueden variar en función del contenido real de la carga.Secado: basado en el uso de un ciclo Super Speed con una carga DOE de 10 libras (algodón 50% + poliéster 50%) con un contenido de humedad residual (RMC) del 48% después de un ciclo de lavado. Los resultados individuales pueden variar en función del contenido real de la carga. Basado en pruebas internas al secar una carga DOE de 10 libras. Consumo de energía: Laundry Combo (Secado) = 0,85 kWh por ciclo frente a Secadora de ventilación convencional (DV8900) = 3,40 kWh, lo que supone una reducción de más del 50%. Los resultados individuales pueden variar en función del contenido real de la carga.

[2] Basado en pruebas internas del tiempo de ciclo al secar una carga IEC de 6 kg. Resultados: Modelo BESPOKE AI ONE con bomba de calor = 120 minutos frente al modelo WD21B6400KV/ con condensador = 250 minutos, lo que supone una reducción del 52%. Los resultados individuales pueden variar en función del contenido real de la carga. Basado en pruebas internas del uso de energía al secar una carga IEC de 6 kg. Resultados: Modelo BESPOKE AI ONE con bomba de calor = 1,4 kWh frente al modelo WD21B6400KV/ con condensador = 4,7 kWh, lo que supone una reducción del 70%. Los resultados individuales pueden variar en función del contenido real de carga.

[3] Basado en un algoritmo basado en Inteligencia Artificial y pruebas internas utilizando el ciclo AI Opti & Wash™ en una carga IEC de 8 libras. Un sensor de turbidez funciona para todos los pesos, mientras que el sensor de tejido funciona para 8 libras y menos. Para evitar el desgaste, lava tejidos similares juntos. Basado en un algoritmo de inteligencia artificial.

[4] Disponible en dispositivos Android e iOS. Se requiere una conexión Wi-Fi y una cuenta Samsung. Se puede aplicar en Toallas, AI Opti Wash & Dry™, Heavy Duty, Super Speed, ciclo de Carga Pequeña solo cuando la temperatura de lavado seleccionada es "caliente". Basado en pruebas internas con carga IEC 8lb excepto para el ciclo de Carga Pequeña (carga IEC 4lb). Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso reales. Puede reducir el rendimiento de lavado en un ciclo AI Opti Wash & Dry™ con ropa ligera para favorecer el cuidado de los tejidos.

[5] Basado en pruebas realizadas por el Ocean Wise Plastics Lab utilizando una carga de 2kg de sudaderas con pacupa 100% poliéster, comparado el ciclo Sintéticos en una lavadora Samsung modelo convencional de 27" con diseño estadounidense y el ciclo Less Microfiber. Los resultados pueden variar en función de la ropa y las condiciones de uso reales.

