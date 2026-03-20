Samsung florece en violeta: presenta en México la nueva serie Galaxy S26 y los Galaxy Buds4 impulsados por AI

En un evento inmersivo inspirado en la temporada de jacarandas, la compañía presentó sus innovaciones más recientes en privacidad, video avanzado y audio, reforzando su liderazgo en el mercado de smartphones en México.

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics presentó oficialmente en México la nueva serie Samsung Galaxy S26 junto con los nuevos Samsung Galaxy Buds4 durante un evento realizado en Inspace Polanco, que reunió a ejecutivos de la compañía, medios de comunicación y socios comerciales para conocer de primera mano las innovaciones que llegan al país.

La presentación contó con la presencia de HS Jo, CEO y presidente para Latinoamérica; Thomas Yun, Presidente de Samsung México; Karen Goldberg, CMO y Directora Senior de Marketing; y René Castillo, Vicepresidente de la división Mobile en México, quienes destacaron la apuesta de la compañía por acercar innovación de alto nivel al mercado mexicano.

El lanzamiento llega en un momento clave para el mercado de smartphones en el país, uno de los más dinámicos de América Latina. En México, Samsung se mantiene como una de las marcas líderes del sector, con más del 30% de participación de mercado de acuerdo con diversas agencias, respaldada por un portafolio amplio de dispositivos que se adaptan a distintos estilos de vida y necesidades de los usuarios.

Privacidad, video avanzado y una AI más intuitiva

Entre las innovaciones más destacadas del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra se encuentra su pantalla con modo Privacidad, una tecnología integrada a nivel pixel que protege la información del usuario sin comprometer la calidad visual. Gracias a esta función, el contenido solo es visible para quien utiliza el dispositivo, incluso en espacios públicos.

El equipo también incorpora mejoras importantes en video, como Super Steady Video con Horizontal Lock, que permite grabaciones más estables incluso en movimiento, y Nightography, diseñada para capturar imágenes y videos más claros y detallados en condiciones de baja iluminación al reducir el ruido y optimizar la iluminación.

A esto se suman nuevas capacidades impulsadas por Galaxy AI, que hacen más intuitiva la edición de fotos y ofrecen una experiencia más fluida y personalizada. La evolución de esta tecnología marca un cambio en la forma en que la inteligencia artificial se integra al dispositivo: ahora trabaja en segundo plano, anticipa necesidades del usuario y simplifica tareas cotidianas, convirtiéndose en una herramienta útil que acompaña de manera natural cada momento de uso.

Por su parte, los nuevos Samsung Galaxy Buds4 incorporan un diseño más cómodo, audio Hi-Fi, nuevos gestos de control con la cabeza y funciones de inteligencia artificial que habilitan soluciones como traducción en tiempo real, ampliando las posibilidades de comunicación y productividad.

Un lanzamiento donde la inteligencia artificial cobró vida

Los asistentes fueron recibidos con un espectáculo de luces que marcó el tono futurista del evento. La presentación estuvo encabezada por Thomas Yun y Karen Goldberg, quienes compartieron la visión de Samsung sobre el papel que jugará la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

"Samsung no solo crea productos, también crea experiencias que conectan con las personas y enriquecen sus vidas. Hoy presentamos la serie Galaxy S26 y la familia Galaxy Buds4, diseñadas para acercar aún más la inteligencia artificial a la vida cotidiana de los mexicanos", afirmó Thomas Yun.

Durante la presentación, una pantalla 3D mostró las principales innovaciones de la nueva generación Galaxy, demostrando cómo la inteligencia artificial potencia distintas experiencias, desde la comunicación hasta la creatividad.

Experiencias interactivas impulsadas por Galaxy AI

Después de la presentación, los asistentes exploraron estaciones diseñadas para mostrar cómo Galaxy AI se integra a la vida cotidiana.

Uno de los espacios más llamativos fue una instalación inspirada en un vagón del metro, donde los invitados pudieron poner a prueba la pantalla de Privacidad del Samsung Galaxy S26 Ultra. Desde distintos ángulos, resultó imposible ver el contenido del dispositivo, demostrando su capacidad para proteger la información del usuario en espacios públicos.

También se presentó Super Steady Video con Horizontal Lock, que evidenció cómo el Samsung Galaxy S26 mantiene videos estables incluso con movimientos extremos. Otras estaciones mostraron funciones como Call Assist, Photo Assist y Nightography, destacando el papel de la inteligencia artificial para mejorar la comunicación, la creatividad y la fotografía nocturna.

Por su parte, los Samsung Galaxy Buds4 se presentaron a través de una experiencia visual que mostró sus nuevos gestos de control con la cabeza, permitiendo gestionar llamadas e interactuar con el smartphone de manera intuitiva y manos libres.

Un vistazo al futuro del entretenimiento en casa

Además de los nuevos dispositivos móviles, para conmemorar 20 años consecutivos de liderazgo en venta de pantallas a nivel global, el evento ofreció un adelanto de las próximas innovaciones de la compañía en entretenimiento en casa con la presencia de las nuevas pantallas Mini LED, que destacan por integrar Mini LED con Quantum HDR y HDR10+, optimizando brillo y contraste mediante mapeo dinámico para ofrecer negros más profundos, mayor nivel de detalle y colores más vibrantes, incluso en streaming. La tecnología Pure Spectrum Color aprovecha la retroiluminación Mini LED para lograr precisión cromática a nivel de pixel y una gama más amplia, brindando imágenes más exactas, naturales y sin sobresaturación.

Entre luces, tonos violetas y experiencias inspiradas en la temporada de jacarandas en la Ciudad de México, el lanzamiento dejó claro que la tecnología puede sentirse, vivirse y formar parte del entorno cotidiano, reafirmando la visión de Samsung de acercar el futuro a las personas de una manera tangible.

Especificaciones y detalles de la venta

La serie Galaxy S26 y Buds4 ya están disponibles en Samsung.com/mx, Samsung Shop App y tiendas oficiales Samsung; así como en tiendas departamentales, principales operadores de telefonía y retailers.

La serie Galaxy S26 está disponible en los colores Violeta Cobalto, Blanco, Negro, Azul Cielo, Oro Rosado y Sombra Plata (estos dos últimos son exclusivos de Samsung.com/mx).

Los Galaxy Buds4 Pro están disponibles en los colores Blanco, Negro y Oro Rosado (Exclusivo de Samsung.com/mx); mientras que los Galaxy Buds4 están en Blanco y Negro.

Para más información sobre precios y promociones de lanzamiento, visita Samsung.com/mx.

Especificaciones serie Galaxy S26

Galaxy S26 Ultra Pantalla QHD+ de 6,9 pulgadas* Pantalla Dynamic AMOLED 2X Frecuencia de actualización adaptable de 120Hz (1 ~ 120Hz) Vision Booster (Intensificador de Visión)

*Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de Galaxy S26 Ultra es de 6,9 pulgadas en el rectángulo completo y de 6,7 pulgadas si se tienen en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Dimensiones y peso 78.1 x 163.6 x 7.9mm, 214 g * El peso puede variar según el país o la región. Cámara Cámara ultra gran angular de 50 MP F1.9 Cámara gran angular de 200 MP Zoom de calidad óptica 2x, F1.4 Cámara con teleobjetivo de 50MP Zoom óptico de calidad 10x, zoom óptico 5x, F2.9 Cámara con teleobjetivo de 10 MP Zoom óptico 3x, F2.4 Cámara frontal de 12 MP F2.2 *El zoom óptico de calidad está habilitado por el sensor Adaptive Pixel. Las distancias 3x y 5x corresponden al zoom óptico. Las distancias 2x y 10x corresponden al zoom óptico de calidad. AP Snapdragon® 8 Elite Gen 5 para Galaxy Memoria y Almacenamiento 16GB + 1TB 12 + 512GB *Las opciones de almacenamiento y la disponibilidad pueden variar según el operador, el país o la región. *La capacidad de almacenamiento real disponible depende del software precargado. *La opción de memoria puede variar según el mercado. Batería 5,000 mAh * Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4.855 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. ** La duración real de la batería varía en función del entorno de red, las funciones y aplicaciones utilizadas, la frecuencia de llamadas y mensajes, el número de veces que se ha cargado y muchos otros factores. Carga* Carga con cable*: Hasta a un 75% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 60W** Carga inalámbrica super rápida *** PowerShare inalámbrico**** *Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC PD . **El adaptador de corriente se vende por separado. Utiliza únicamente cargadores y cables aprobados por Samsung. ***Carga inalámbrica compatible con WPC. ****Limitado a los smartphones de Samsung u otras marcas con carga inalámbrica Qi, como Galaxy Z TriFold, S25 FE, Z Fold7, Z Flip7, serie S25, S24 FE, Z Fold6, Z Flip6, serie S24, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5, serie S23, Z Fold4, Z Flip4, serie S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, serie S21, Z Fold2, serie Note20, serie S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE y Note5. Solo disponible con ciertos wearables Samsung Galaxy como Galaxy Buds3 Pro, Buds3, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch8 Classic, Watch8, Watch Ultra, Watch7, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Si la carga de la batería es inferior al 30%, es posible que PowerShare inalámbrico no funcione. Puede no funcionar con ciertos accesorios, fundas, dispositivos de otras marcas o algunos wearables de Samsung. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red. SO Android 16 One UI 8.5 Red y conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 6.0 *Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en determinados mercados. Consulta la disponibilidad y los detalles con tu operador. Las velocidades de descarga y transmisión pueden variar en función del proveedor de contenidos, la conexión del servidor y otros factores. **La disponibilidad del modelo LTE varía según el país y el operador. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario. ***La disponibilidad de la red Wi-Fi 7 puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima. Requerirá un enrutador Wi-Fi 7. Resistencia al agua IP68 *Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Sin penetración de polvo, protección total contra el contacto (hermético al polvo). La resistencia al agua y al polvo del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al uso y desgaste normal.

Galaxy S26 Galaxy S26+ Pantalla FHD+ de 6.3 pulgadas* QHD+ de 6.7 pulgadas* Pantalla Dynamic AMOLED 2X Frecuencia de actualización adaptable de 120Hz (1 ~ 120Hz) Vision Booster (Intensificador de Visión) *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de Galaxy S26 es de 6,3 pulgadas en un rectángulo completo y de 6,1 pulgadas teniendo en cuenta los rincones redondeados; el tamaño de la pantalla de Galaxy S26+ es de 6,7 pulgadas en un rectángulo completo y de 6,5 pulgadas teniendo en cuenta los rincones redondeados; el área visible real es más pequeña debido a los rincones redondeados y al orificio de la cámara. Dimensiones y peso 71.7 x 149.6 x 7.2mm, 167 g (Sub6) 75.8 x 158.4 x 7.3mm, 190 g (mmWave/Sub6) * El peso puede variar según el país o la región. AP Exynos 2600 *El tipo de AP puede variar según el dispositivo y el mercado. Cámara Cámara ultra gran angular de 12 MP F2.2 Cámara gran angular de 50 MP Zoom de calidad óptica 2x, F1.8 Cámara con teleobjetivo de 10MP Zoom óptico 3x, F2.4 Cámara frontal de 12 MP F2.2 *El zoom óptico de calidad está habilitado por el sensor Adaptive Pixel. La distancia 3x corresponde al zoom óptico. La distancia 2x corresponde a un zoom de calidad óptica. Memoria y Almacenamiento 12 + 512GB 12 + 256GB 12 + 512GB *Las opciones de almacenamiento y la disponibilidad pueden variar según el operador, el país o la región. *La capacidad de almacenamiento real disponible depende del software precargado. *La opción de memoria puede variar según el mercado. Batería 4,300 mAh 4,900 mAh * Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4.175 mAh para Galaxy S26 y 4.755 mAh para 26+. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. Carga Carga con cable*: Hasta a un 55% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 25W** y cable 3A USB-C*** Carga inalámbrica rápida 2.0**** PowerShare inalámbrico**** Carga con cable*: Hasta a un 69% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 45W** Carga inalámbrica superrápida *** PowerShare inalámbrico**** *Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC PD . **El adaptador de corriente y el cable de datos se venden por separado. Se recomienda utilizar el adaptador de corriente y el cable de datos originales de Samsung de 45 W para el Galaxy S26+ y el adaptador de corriente y el cable de datos originales de Samsung de 25 W para el Galaxy S26. ***Resultados de pruebas de laboratorio internas de Samsung, realizadas con un adaptador Travel de 25 W conectado a la versión recién lanzada del Galaxy S26 y un adaptador Travel de 45 W conectado a la versión recién lanzada del Galaxy S26+ mientras el dispositivo tenía un 0% de energía restante, con todos los servicios, funciones y pantalla apagados. La velocidad de carga real puede variar según el uso real, las condiciones de carga y otros factores. ***Carga inalámbrica compatible con WPC. ****Limitado a los smartphones de Samsung u otras marcas con carga inalámbrica Qi, como Galaxy Z TriFold, S25 FE, Z Fold7, Z Flip7, serie S25, S24 FE, Z Fold6, Z Flip6, serie S24, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5, serie S23, Z Fold4, Z Flip4, serie S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, serie S21, Z Fold2, serie Note20, serie S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE y Note5. Solo disponible con ciertos wearables Samsung Galaxy como Galaxy Buds3 Pro, Buds3, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch8 Classic, Watch8, Watch Ultra, Watch7, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Si la carga de la batería es inferior al 30%, es posible que PowerShare inalámbrico no funcione. Puede no funcionar con ciertos accesorios, fundas, dispositivos de otras marcas o algunos wearables de Samsung. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red. SO Android 16 One UI 8.5 Red y conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.4 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 6.0 *Los servicios 5G solo se admiten en ubicaciones habilitadas para redes 5G. Requiere una conexión de red 5G óptima. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario. **La disponibilidad del modelo LTE varía según el país y el operador. ***La disponibilidad de la red Wi-Fi 7 puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima. Requerirá un enrutador Wi-Fi 7. Resistencia al agua IP68 *Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Sin penetración de polvo, protección total contra el contacto (hermético al polvo). La resistencia al agua y al polvo del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al uso y desgaste normal.













Especificaciones serie Galaxy Buds4

Galaxy Buds4 Galaxy Buds4 Pro Color Negro, Blanco *Los colores disponibles pueden variar según el mercado, el operador o el minorista. Negro, Blanco, Pink Gold (solo en línea) *Los colores disponibles pueden variar según el mercado, el operador o el minorista. Dimensiones Audífono: 18.3 x 19.3 x 30.5 mm Estuche de carga: 51 x 51 x 28.3 mm Audífono: 18.1 x 19.6 x 30.9 mm Estuche de carga: 51 x 51 x 28.3 mm Peso Audífono: 4.6g Estuche de carga: 45.1g Audífono: 5.1g Estuche de carga: 44.3g *con almohadilla de tamaño M Altavoz Φ11 3,8t (1 vía) 11 3,5t (WF) / 5,5×3,5×0,9T (TW) Micrófono Digital (x3) HSNR Digital (x2) Digital (x1) Calidad de sonido UHQ* 24bit Hi-Fi** Audio 360 con Direct Multi-Channel*** * Calidad de audio ultra alta de hasta 24 bits/96 kHz disponible en las series Galaxy S26, S25, S24, S23, Z TriFold, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9 con One UI 6.1.1 o superior. Es posible que en el futuro se agreguen dispositivos adicionales. **El audio Hi-Fi de 24 bits requiere un dispositivo Samsung Galaxy con OneUI 4.0 o superior y Galaxy Buds4. El sonido Hi-Fi de 24 bits puede variar según la aplicación. *** Direct Multi-channel es compatible con Android One UI versión 4.1.1 o superior, Audio 360 es compatible con One UI 3.1 o superior. UHQ* 24bit Hi-Fi** Audio 360 con Direct Multi-Channel*** * Calidad de audio ultra alta de hasta 24 bits/96 kHz disponible en las series Galaxy S26, S25, S24, S23, Z TriFold, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9 con One UI 6.1.1 o superior. Es posible que en el futuro se agreguen dispositivos adicionales. ** El audio Hi-Fi de 24 bits requiere un dispositivo Samsung Galaxy con OneUI 4.0 o superior y Galaxy Buds4 Pro. El audio Hi-Fi de 24 bits puede variar según la aplicación. *** Direct Multi-channel es compatible con Android One UI versión 4.1.1 o superior, Audio 360 es compatible con One UI 3.1 o superior. ANC y Sonido ambiente ANC Sonido ambiente EQ adaptativo ANC adaptativo ANC Sonido ambiente Detección de voz*/sirena** EQ adaptativo ANC adaptativo * Los audífonos reconocen automáticamente la voz del usuario, potenciando el sonido ambiente para mejorar la claridad de la conversación cuando esta comienza y activando la Cancelación Activa de Ruido (ANC) para bloquear el ruido de fondo cuando la conversación finaliza. ** Esta función aumenta el volumen del sonido ambiente para garantizar que los usuarios puedan escuchar alertas importantes, como alarmas, vehículos de emergencia o sirenas de policía. Capacidad de la batería Audífonos: 45mAh (típico) Estuche de carga: 515mAh (típico)* * La capacidad habitual ha sido probada por un laboratorio externo de pruebas. La capacidad típica es la capacidad promedia estimada considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960-3. La capacidad nominal es 45 mAh (audífonos), 500 mAh (estuche). La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. Audífonos: 61mAh (típico) Estuche de carga: 530mAh (típico)* * La capacidad habitual ha sido probada por un laboratorio externo de pruebas. La capacidad típica es la capacidad promedia estimada considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960-3. La capacidad nominal es 50mAh (audífonos), 500 mAh (estuche). La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. Tiempo de música Hasta 5 horas/Total hasta 24 horas (ANC activado) Hasta 6 horas/Total hasta 30 horas (ANC desactivado) * *Los audífonos brindan hasta 5 horas de reproducción con ANC activado (hasta 6 horas con ANC desactivado), mientras que el estuche brinda hasta 24 horas de duración de la batería (hasta 30 horas con ANC desactivado) cuando el estuche y los audífonos están cargados al 100%. Basado en pruebas internas. Tiempo de reproducción de audio probado al vincular Galaxy Buds4 de preproducción con un smartphone Galaxy lanzado recientemente con la configuración predeterminada que incluye ANC desactivado. La duración real de la batería puede variar y depender de las condiciones de uso, la configuración, la cantidad de cargas, la intensidad de la señal de Bluetooth y otros factores. La configuración predeterminada se refiere a la configuración original de los Galaxy Buds4 cuando se lanzaron por primera vez, simplemente con la alimentación encendida. Hasta 6 horas/Total hasta 26 horas (ANC activado) Hasta 7 horas/Total hasta 30 horas (ANC desactivado) * *Los audífonos brindan hasta 6 horas de reproducción con ANC activado (hasta 7 horas con ANC desactivado), mientras que el estuche brinda hasta 26 horas de duración de la batería (hasta 30 horas con ANC desactivado) cuando el estuche y los audífonos están cargados al 100%. Basado en pruebas internas. Tiempo de reproducción de audio probado al vincular Galaxy Buds4 Pro de preproducción con un smartphone Galaxy lanzado recientemente con la configuración predeterminada que incluye ANC activado. La duración real de la batería puede variar y depender de las condiciones de uso, la configuración, la cantidad de cargas, la intensidad de la señal de Bluetooth y otros factores. La configuración predeterminada se refiere a la configuración original de los Galaxy Buds4 Pro cuando se lanzaron por primera vez, simplemente con la alimentación encendida. Tiempo de conversación Hasta 3.5 horas / Total hasta 18 h (ANC activado) Hasta 4 horas / Total hasta 20h (ANC desactivado) *Los audífonos brindan hasta 3,5 horas de llamada de voz con ANC activado (hasta 4 horas con ANC desactivado), mientras que el estuche brinda hasta 18 horas de duración de la batería (hasta 20 horas con ANC desactivado) cuando el estuche y los audífonos están cargados al 100%. Basado en pruebas internas. Tiempo de llamada de voz probado al vincular Galaxy Buds4 de preproducción con un smartphone Galaxy lanzado recientemente con la configuración predeterminada que incluye ANC desactivado. La duración real de la batería puede variar y depender de las condiciones de uso, la configuración, la cantidad de cargas, la intensidad de la señal de Bluetooth y otros factores. Hasta 4.5 horas / Total hasta 20 h (ANC activado) Hasta 5 horas / Total hasta 22h (ANC desactivado) *Los audífonos brindan hasta 4,5 horas de llamada de voz con ANC activado (hasta 5 horas con ANC desactivado), mientras que el estuche brinda hasta 20 horas de duración de la batería (hasta 22 horas con ANC desactivado) cuando el estuche y los audífonos están cargados al 100%. Basado en pruebas internas. Tiempo de llamada de voz probado al vincular Galaxy Buds4 Pro de preproducción con un smartphone Galaxy lanzado recientemente con configuraciones predeterminadas que incluyen ANC activado. La duración real de la batería puede variar y depender de las condiciones de uso, la configuración, la cantidad de cargas, la intensidad de la señal de Bluetooth y otros factores. Conectividad Bluetooth® 6.1, Auto Switch Auracast Bluetooth® 6.1, Auto Switch Auracast Sensor Unidad de captación de voz (VPU), Fuerza y Toque (Swipe), IR, Acelerómetro, sensor Giroscópico, sensor Hall Unidad de captación de voz (VPU), Fuerza y Toque (Swipe), SWIR, Acelerómetro, sensor Giroscópico, sensor Hall Compatibilidad Android 12 o superior y con más de 1.5 GB de memoria. *Es posible que algunas funciones no estén disponibles en dispositivos que no sean Samsung. La disponibilidad puede variar según el mercado, el operador y lo dispositivo conectado. Android 12 o superior y con más de 1.5 GB de memoria. *Es posible que algunas funciones no estén disponibles en dispositivos que no sean Samsung. La disponibilidad puede variar según el mercado, el operador y lo dispositivo conectado. Resistencia al agua IP54* * Solo para audífonos IP57* * Solo para audífonos

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2939140/Samsung_Lanzamiento_Mexico_S26_Buds4_1.jpg

FUENTE Samsung México